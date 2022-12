Jorge Sharp y Macarena Ripamonti: los grandes culpables del descalabro de Año Nuevo, según diputados de la región de Valparaíso

"Tras la evaluación técnica realizada, se determinó no autorizar el uso de los elementos pirotécnicos". Con estas palabras, la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) anunciaba 48 horas antes de su realización que el show de fuegos artificiales de Año Nuevo en Valparaíso y Viña del Mar no se podría llevar a cabo debido a que la pirotecnia no pasó las pruebas tras detectarse que se encontraba vencida.

Tal como informara Puranoticia.cl el pasado sábado 17 de diciembre, el cargamento con los fuegos artificiales y drones a utilizarse en el espectáculo se encontraban retenidos debido a que su certificación estaba vencida hace tres años, mientras que la normativa chilena sólo autoriza el uso de pirotecnia con caducidad máxima de dos.

Esto generó una serie de movimientos por parte de los municipios de Valparaíso y Viña del Mar, ante la empresa proveedora del servicio, la unión temporal de las firmas Piromar FX SpA y Pirotecnia SpA; ante el Ministerio de Defensa y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas; y ante diputados que pudieran interceder. De hecho, desde la administración de Jorge Sharp le solicitaron la intervención al propio presidente Gabriel Boric para que autorizara excepcionalmente el uso del material.

Toda esta situación terminó zanjándose por secretaría recién el jueves 22 de diciembre, cuando la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas firmó una modificación a la normativa actual, con lo que se autorizaba el uso de la pirotecnia vencida en tres años, previo a una serie de pruebas visuales y presenciales que llevaría a cabo el Instituto de Investigación y Control (IDIC), del Ejército, en la ciudad de Copiapó, y que terminarían determinando si el material se podría utilizar –o no– en los shows de Año Nuevo.

Si bien, la incertidumbre ya reinaba en las ciudades Puerto y Jardín, esa semana que pasó entre el anuncio de las pruebas y el resultado de las mismas se transformó en una verdadera angustia para las autoridades municipales, para los trabajadores de los gremios del comercio y el turismo, y también para las miles de familias que tenían proyectado llegar al borde costero de ambas comunas a presenciar el espectáculo.

Y es que el jueves 29 de diciembre, faltando pocos minutos para las 18:00 horas, y poco más de 48 horas para darle la bienvenida al 2023, llegó la confirmación por parte de la Dirección General de Movilización Nacional: "Se ha notificado a las empresas comercializadoras de productos pirotécnicos respecto al estado de los productos testeados por el IDIC para la realización de espectáculos pirotécnicos de fin de año. Tras la evaluación técnica realizada, se determinó no autorizar el uso de los elementos pirotécnicos", indicaron en un comunicado.

La resolución emitida por la DGMN terminó desencadenando una serie de críticas: primero, de parte de los alcaldes de Valparaíso y Viña del Mar, Jorge Sharp y Macarena Ripamonti, respectivamente, hacia el Gobierno, el Ministerio de Defensa, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y las empresas proveedoras de los fuegos artificiales y; segundo, de parte de diputados de oposición hacia los jefes comunales de ambas ciudades afectadas por la cancelación del show pirotécnico de Año Nuevo.

ALCALDES APUNTAN AL GOBIERNO Y PROVEEDORES

El primero en emitir comentarios respecto a la decisión de la Dirección de Movilización fue el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien desde el Municipio señaló que "apenas tomamos conocimiento que podría existir algún problema respecto a los fuegos del proveedor que, vía licitación pública, adjudicamos, realizamos hace tres semanas una serie de gestiones y acciones para tener la certeza que hoy tenemos".

Sin embargo, aseguró que no tuvieron respuesta ni del Ministerio de Defensa ni de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas a sendos oficios enviados los días 6 y 14 de diciembre. También las emprendió contra la DGMN, afirmando que "incluso hay una minuta de la DGMN, que da cuenta que estos hechos eran conocidos durante el mes de noviembre, pero que no fueron informados". Frente a ello, dijo que "esta situación debió resolverse a inicios de noviembre o cuando tomaron conocimiento porque informar esto a dos días de la actividad deja a la ciudad sin margen de acción".

Minutos después, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, se refirió a la decisión de la DGMN en un punto de prensa en el estadio Sausalito, donde sostuvo que el proveedor del servicio (Piromar FX SpA y Pirotecnia SpA) "ha sido completamente negligente, ha ocupado engaño malicioso y ha generado un perjuicio tremendo", motivo por el cual anunció acciones legales en contra de esta unión temporal de firmas.

"Esto es un problema para la ciudad y espero que, junto al mundo privado, tomemos todas las acciones conducentes para que se responda por un acto negligente y con engaños", añadió la autoridad, quien también aseguró que "contratamos un espectáculo que considera que todo está en buen estado. El proveedor fue negligente y ocultó esto para ganar una licitación pública, y vamos a tomar todas las acciones conducentes para que puedan responder y pagar una boleta de garantía por $300 millones".

Y es que no es menor el rol que cumplieron sus municipios en materia comunicacional frente a este tema. En primer lugar, recordando cuando desde Viña del Mar informaron que sólo restaba un "mero trámite" para que se liberen los fuegos artificiales. Luego, desde Valparaíso cuando desde su área de prensa aseguraron que "todo estaba normal" en el tema de los fuegos artificiales.

Finalmente todo esto quedó desmentido en voz de sus propios alcaldes, quienes reconocieron que iniciaron acciones cuando se enteraron del problema, incluso días antes que Puranoticia.cl publicara su primera nota el pasado 17 de diciembre. Tal es el caso del alcalde Sharp, quien reconoció que el 6 de diciembre envió un primer oficio al Ministerio de Defensa y a la Subsecretaría para las FF.AA.; y luego con las gestiones que la propia alcaldesa Ripamonti inició con el diputado Tomás de Rementería para que intercediera ante la ministra Maya Fernández, militante del PS igual que él y miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja.

OPOSICIÓN CONTRA ALCALDES

Como contraparte a la versión entregada por Sharp y Ripamonti, diputados de oposición de la región de Valparaíso apuntaron sus críticas justamente hacia dichos alcaldes, poniéndolos como los principales responsables de la cancelación de los shows de fuegos artificiales de Año Nuevo en el Mar a 48 horas de su realización.

La diputada Camila Flores (RN) señaló a Puranoticia.cl que "sin lugar a dudas, la primera responsabilidad de no tener fuegos artificiales ni en Valparaíso ni en Viña del Mar es de los alcaldes. Ellos son los dueños de casa y quienes tenían que prever esta situación, para haber tenido con prontitud y a tiempo resueltos todos los problemas técnicos que se podrían haber generado, como ocurrió finalmente, para haber evitado la cancelación de este show pirotécnico tan tradicional".

La parlamentaria del Distrito 6 insistió en que "la responsabilidad acá es claramente del alcalde Sharp y de la alcaldesa Ripamonti, quienes han tenido una negligencia permanente en su actuar, personas que no son capaces al final del día de hacer de buena manera los gobiernos comunales, porque terminan no haciendo su trabajo para el cual fueron elegidos y esto es súper lamentable, no solamente por Viña del Mar y por Valparaíso, sino que en general por todos los vecinos de nuestra región que se ven afectados por la negligencia de estos alcaldes que no hacen su pega".

En tanto, el diputado Luis Sánchez (Rep) comentó que "el rechazo por parte de la DGMN a los fuegos artificiales de Viña del Mar y Valparaíso es reflejo del trabajo que se hizo tarde y mal por parte de los alcaldes de estas comunas. Resulta inaceptable que el comercio y el turismo de nuestras ciudades vayan a verse afectados por la incompetencia de las autoridades municipales".

"Si no son capaces ni siquiera de tramitar bien una licitación para un espectáculo de fin de año, cómo podemos confiar que el alcalde Sharp y la alcaldesa Ripamonti van a sacar nuestras comunas adelante de la inseguridad, de la cesantía y la crisis económica. Es imposible confiar en ellos y por eso espero que se instruyan los sumarios administrativos que corresponda para establecer las responsabilidades y que no vuelvan a repetirse nunca más situaciones de estas características", añadió el republicano.

Por su parte, el diputado Hotuiti Teao (Ind-Evópoli) subrayó que "la improvisación, la nula fiscalización y la falta de oportuna gestión condenaron al rubro hotelero y del turismo en Valparaíso y Viña del Mar para este Año Nuevo. Esta era una importante oportunidad para tantos emprendedores de ponerse de pie después de los críticos años vividos tras la pandemia y el estallido social".

También planteó que "oficiamos hace semanas en la Comisión de Cultura y advertimos que hace meses debió haberse tomado cartas en el asunto para evitar que las familias se quedaran sin fuegos artificiales para fin de año. Aquí hay autoridades que deben asumir responsabilidades al respecto, más allá de la clara obligación de la empresa de responder ante la situación".

El diputado Andrés Celis (RN) anunció que pidió a la Contraloría Regional de Valparaíso que inicie una investigación respecto de la licitación y contratación del espectáculo y añadió que "el hecho de que el lanzamiento de fuegos artificiales sea una actividad tan importante para ambas ciudades no permite que los municipios puedan desentenderse de sus responsabilidades. Por ejemplo, ordenando que sus respectivas unidades técnicas realicen una fiscalización como corresponde, con los tiempos lógicos, no algunas semanas antes del evento".

Además, sostuvo que "Sharp y Ripamonti siguieron adelante con este oferente, exponiendo la seguridad de todos los habitantes, desperdiciando millonarios contratos y afectando gravemente el turismo y la economía local; a pesar de estar en conocimiento del historial de la empresa que dejaron a cargo, de las condiciones en que se encontraban almacenados los fuegos, de las extrañas solicitudes que hizo el proveedor, de la instrucción de destruir los fuegos restantes del espectáculo de 2021".

OFICIALISMO CULPA A EMPRESA

El diputado Tomás Lagomarsino (Ind-PR), en diálogo con Puranoticia.cl explicó que la responsabilidad de la cancelación del show pirotécnico en Viña del Mar y Valparaíso no es de sólo una entidad, sino que son culpas compartidas.

"En primer lugar, de la empresa, que según información que hemos conocido, habría falseado información a la hora de postular a la licitación. En segundo lugar, de la Municipalidad, que no tomó medidas a tiempo para buscar otro proveedor de fuegos artificiales para resolver esta problemática", manifestó.

Además, el legislador por el Distrito 7 reconoció "el esfuerzo del Gobierno, particularmente del Ministerio de Defensa, que hizo un cambio reglamentario inédito para poder testear y eventualmente haber aprobado el uso de los fuegos artificiales vencidos, lo que demuestra que hubo voluntad en esta materia. Sin embargo, se puso por delante la seguridad de las personas, que es lo más importante cuando se trata con estos elementos explosivos".

Finalmente, el diputado Luis Cuello (PC) apuntó a la empresa pirotécnica, señalando que "hay dos hechos de especial gravedad: ya en diciembre de 2021 se le había ordenado a la empresa la destrucción de todos los fuegos artificiales no usados en el año nuevo pasado. Sin embargo, nunca lo hizo y mantuvo los elementos vencidos. Por otro lado, en junio de este año se le ofreció una solución, pues la DGMN autorizó que la empresa exportara el material vencido, para así poder importar material nuevo, pero tampoco lo hizo. Esta empresa se hizo cargo del espectáculo de año nuevo de mala fe, sabiendo que tenía material que no daba ninguna seguridad a las personas”.

"Creo que el Gobierno actuó responsablemente, pues está resguardando la vida y seguridad de las personas, pero la empresa de pirotecnia estafó a la región de Valparaíso, provocando un gigantesco daño al turismo y al comercio, rompiendo una tradición", concluyó el parlamentario comunista por el Distrito 7.

PURANOTICIA