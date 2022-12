Show de Año Nuevo en Viña del Mar bajo un manto de dudas: cargamento con pirotecnia y drones está retenido en Aduana

Nada hacía presagiar que la alegría con la que el pasado 21 de septiembre el Concejo Municipal de Viña del Mar aprobaba la propuesta de espectáculo de Año Nuevo 2023, a sólo dos semanas de la realización del multitudinario evento se convertiría en una terrible incertidumbre tanto para las autoridades locales, como también para vecinos y turistas que tienen pensado trasladarse al borde costero de la Ciudad Jardín.

Se trata de una propuesta de la alcaldesa Macarena Ripamonti, catalogada de "innovadora", consistente en un show de 14 minutos con luces searchlight y robóticas, más de un centenar de drones que iluminarán con diferentes formas y colores el cielo del litoral de la ciudad, además de fuegos artificiales de bajo ruido, con el fin de reducir las externalidades negativas de estos espectáculos.

El show de Año Nuevo en el Mar tuvo un costo de $428 millones ($428.569.226) y los encargados de los preparativos y ejecución del evento será la unión temporal de las empresas Piromar FX SPA y Pirotecnia SPA, a quienes se les indicó que el espectáculo pirotécnico entre Caleta Abarca y Reñaca debe ser respetuoso con niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), las mascotas y el medio ambiente.

¿PERO?

Las positivas características que destacan a este show de Año Nuevo en el Mar quedan en entredicho luego que Puranoticia.cl confirmara que la carga que contiene la pirotecnia y los drones para Viña del Mar se encuentran retenidos en la Aduana, debido a que no han recibido la autorización ni los permisos por parte de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN).

Vale hacer presente que la misión de la DGMN es colaborar con la seguridad pública, a través de la supervigilancia y coordinación del control de armas y explosivos.

Una fuente del Municipio de Viña del Mar consultada por Puranoticia.cl explicó que "tanto los fuegos artificiales como los drones están retenidos en la Aduana porque la Dirección General de Movilización Nacional no ha dado las autorizaciones ni los permisos a la empresa. Entonces, mientras la DGMN no dé la autorización y permiso, la empresa no los puede sacar".

Esta situación da explicación a dos hechos: primero, que no ha habido movimiento de plataformas, balsas ni maquinaria para trasladar los fuegos artificiales a Caleta Abarca, Muelle Vergara y Reñaca Bajo, los tres puntos de lanzamiento de la comuna y; segundo, que no ha habido información respecto al ensayo general que se realiza días previos al gran evento que comienza a sólo minutos de iniciado el nuevo año.

TOP SECRET

La fuente consultada por Puranoticia.cl también aseguró que el Municipio liderado por la alcaldesa Macarena Ripamonti ha estado haciendo las respectivas gestiones, pero criticó que el tema sigue manejándose entre cuatro paredes y que son sólo algunas personas las que tienen conocimiento acerca de lo que verdaderamente ocurre. De hecho, este medio conversó con varios concejales de la Ciudad Jardín, de los cuales ninguno dijo tener información al respecto.

"Esto está al tanto sólo de un núcleo de personas que sabe del problema, entre el Municipio, la empresa, el Ejército y la Aduana, que por ley no puede dejar entrar los fuegos artificiales sin permiso", indicó.

Otra complicación relacionada al show de Año Nuevo –aunque Puranoticia.cl no pudo confirmarlo como lo anterior– es que existirían problemas con los drones, los cuales requieren la autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

CONTRATO

Una de las situaciones más graves que este problema puede traer es que la unión temporal de las empresas Piromar FX SPA y Pirotecnia SPA decida ponerle fin al contrato con el Municipio de Viña del Mar, lo que lisa y llanamente dejaría sin espectáculo de Año Nuevo a la Ciudad Jardín, situación que representaría uno de los más grandes reveses para la administración Ripamonti en sus 18 meses de gestión.

"El contrato se puede caer si la empresa no logra sacar a tiempo la pirotecnia, porque puede llegar un momento donde digan que se están yendo a pérdida y que definitivamente no pueden cumplir con el servicio porque hay garantías de por medio", indicó la fuente a Puranoticia.cl.

Ante el eventual escenario de que el contrato se caiga, el Municipio de Viña del Mar quedaría en muy mal pie, debido a que tampoco podrían llevar a cabo una contratación vía trato directo, pues la normativa de Mercado Público indica que se deben realizar tres llamados a licitación antes de hacer un trato directo. De esta manera, la casa edilicia se juega el "todo o nada" para que la Dirección General de Movilización Nacional autorice la entrada de la pirotecnia y los drones; de lo contrario, los vecinos y turistas deberán buscar alternativas para recibir el 2023.

PURANOTICIA