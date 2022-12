Sharp critica al Gobierno y a la DGMN por no autorizar fuegos artificiales para Año Nuevo: "Deja a Valparaíso sin margen de acción"

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, lanzó toda su artillería contra el Gobierno y la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) por realizar a última hora las pruebas a los fuegos artificiales que se pretendían utilizar en los shows de Año Nuevo en el Mar, tanto en su comuna como en la vecina de Viña del Mar.

Desde el Municipio, el jefe comunal porteño señaló en primer lugar que "al igual que ustedes, a través de un simple comunicado de prensa hemos tomado conocimiento que la DGMN no autorizó los shows pirotécnicos de la región de Valparaíso, extensible a otros espectáculos del país".

En ese sentido, recordó que esto se realizó luego de semanas de haber solicitado este pronunciamiento, el cual "nos llega a menos de tres días del 31 de diciembre y, por tanto, evidentemente compartimos la indignación y desconcierto que esta decisión genera en los emprendedores del turismo".

Junto a señalar que "no conocemos las razones técnicas que llevaron a la DGMN a emitir este comunicado y fundar su decisión", Sharp indicó que espera "la más absoluta transparencia respecto de los fundamentos", recordando que esto genera un perjuicio y daño a la economía local, al turismo y a la ciudad de Valparaíso.

Respecto a los motivos que se tuvieron para realizar las pruebas a pocos días de la fiesta de Año Nuevo, el Alcalde de Valparaíso afirmó que "como Municipio, apenas tomamos conocimiento que podría existir algún problema respecto a los fuegos del proveedor que, vía licitación pública, adjudicamos, realizamos hace tres semanas una serie de gestiones y acciones para tener la certeza que hoy tenemos".

En ese sentido, aseguró que el 6 de diciembre enviaron un oficio a la Ministra de Defensa y al Subsecretario para las Fuerzas Armadas, solicitando que se realizaran estas pruebas que sólo se llevaron a cabo durante las últimas horas. "Este oficio no ha sido contestado", dijo Sharp.

Luego dijo que el 14 de diciembre propusieron una salida alternativa al problema, "oficio que tampoco ha sido respondido".

"Incluso hay una minuta que circula de la DGMN, que da cuenta que estos hechos eran conocidos durante el mes de noviembre. Pero que no fueron informados ni al Municipio de Viña del Mar ni al de Valparaíso, sino que a partir de una serie de gestiones que realizamos los últimos días de noviembre y primeros días de diciembre", agregó.

Por último, el jefe comunal sostuvo que "me parece que si los fuegos presentan algún problema vinculado a la seguridad, evidentemente no se pueden hacer, nadie lo pone en duda. El tema que he sostenido las últimas semanas, de forma insistente, es que esta situación debió resolverse a inicios de noviembre o cuando tomaron conocimiento porque informar esto a dos días de la actividad deja a la ciudad sin margen de acción y lo que solicitamos es que si los fuegos salieran rechazados nos informaran para poder reaccionar como ciudad ante esta decisión".

