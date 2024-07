Iván Poduje, ¿el enemigo de Iván Poduje?: Los altos y bajos de una candidatura por Viña del Mar que partió como caballo inglés

La centro-derecha tuvo el mando de Viña del Mar por 16 años de la mano de Virginia Reginato. El haber perdido el control de una de las ciudades más importantes del país, y punto estratégico de la región de Valparaíso, además con uno de los presupuestos más significativos del territorio nacional, significó un caos para Chile Vamos, y la llegada de Macarena Ripamonti fue la lápida para las aspiraciones del sector que esperaba, con Andrea Molina, mantener la tan importante Municipalidad de la Ciudad Jardín.

Y aunque el estilo de Andrea Molina, si bien, es muy distinto al de Iván Poduje, tiene ciertas similitudes que al interior de Chile Vamos vieron con buenos ojos, por ahí a fines de febrero y marzo, para promover su candidatura a la Alcaldía de Viña del Mar. Tanto Andrea Molina como Iván Poduje tienen un alto nivel de conocimiento, además que ambos tienen sus vidas en Santiago, aunque con alguna conexión con la región de Valparaíso. La primera fue Diputada por la zona durante dos periodos, mientras que el segundo estudió en la Universidad Católica de Valparaíso y, además, posee una casa en Cerro Castillo.

¿Pero que el arquitecto de profesión sea viñamarino? Lo cierto es que no es cierto. Su vida está en la región Metropolitana, el colegio de sus hijos está en Santiago y, si bien, algunos fines de semana pudo venir a Viña del Mar, lo concreto es que inclusive estaba inscrito en la comuna de Las Condes para sufragar.

Que Poduje sea viñamarino –o no– no es un tema. Como dijo Max Luksic: “Uno no elige dónde nacer, pero sí dónde servir”. Pero para Iván Poduje es muy relevante recalcar y remarcar que él es de Viña. Y no sólo eso, sino que se esmera en cada video que hace, de dejar constancia que se maneja y que conoce la ciudad, aunque hay pequeños aspectos y detalles que le juegan en contra y que sólo los verdaderos viñamarinos advierten. A muestran, un botón: confundir la intersección de calle 8 Norte con Av. Libertad para describir una casa okupa, cuando lo cierto es que se ubica en 8 Norte con Av. San Martín.

Pero más allá de estos detalles significativos que podrían demostrar cierto desconocimiento, lo concreto es que de un tiempo a esta parte, el candidato Iván Poduje ha ido perdiendo terreno en los propios nichos que veían en él una oportunidad de recuperar Viña del Mar para la centro-derecha.

EL AUTOSUFICIENTE

Una de las características que más ha molestado a las cúpulas de Chile Vamos es la autosuficiencia con la cuál actúa Iván Poduje. Si bien, se ha reunido con varios parlamentarios del sector, en el fondo siempre busca mostrarse solo; quizás como una forma de demostrar que los políticos son una especie de pandemia y que se siente por sobre ellos... y eso lo hace sentir.

Así lo abordó el columnista y analista político, Santiago Escobar, quien en conversación con Puranoticia.cl, señaló que el arquitecto "tiene el ego de todos los académicos de la Católica y de la Chile, que creen que son el centro del mundo, pero la verdad es que sólo son exitosos en el subdesarrollo. Esto de mirar por sobre el hombro... yo creo que son las actitudes las tasas de rechazo. Por ejemplo, un problema que tiene el Partido Republicano es que tiene tasas de rechazo muy altas, pero eso no significa necesariamente que la gente no votaría por ellos, sino que hay ciertas cosas que les caen mal. Es difícil, por eso estas elecciones locales no deben mezclarse con lo nacional y por eso no deben promover el turismo político del centro hacia las regiones, porque eso es colonización. Hay que apostar al desarrollo endógeno".

Esto también fue analizado por Fernando Wilson, académico del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien comentó que "su temperamento le juega en contra y también hay un tema de pragmatismo en término de encuestas. También probablemente hay un factor de control de la campaña. Es decir, Iván Poduje probablemente no está queriendo ceder cuotas de control sobre su dinámica de campaña a Chile Vamos, sobre todo porque se inscribió como independiente y quizás ha ido demasiado lejos con exacerbar dicha condición. Por lo tanto, ahí hay algo que pueda negociarse".

JAIME VARAS Y GERMÁN PEREZ: LOS HOMBRES DE REGINATO

Iván Poduje negó prácticamente a Jaime Varas, el mismo ex Concejal de Viña conocido por su activo rol de lobbista político y que actuaría para clientes tan diversos, como el Alcalde de Concón, el dueño de una conocida cadena de restaurantes, o para el mismo Iván Poduje. Cuando el arquitecto fue interpelado por la ex candidata a constituyente del Frente Amplio, Valeria Cárcamo, en el programa «Sin Filtros», respecto a sus vínculos con Jaime Varas (y otros) no logró demostrar que estaban trabajando o colaborando mutuamente. Pero lo cierto es que es un hecho que los hombres mas cercanos a Reginato sí rodean el mundo de Poduje, aunque el lo niegue.

Hace unos días, en el Club de Viña del Mar se realizó el lanzamiento de uno de sus libros. Rodrigo Oliver, dueño del canal Quintavision y uno de los mejores proveedores comunicacionales de la era Reginato, presentó el ejemplar. También estuvo presente Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, el mismo que fue quien levantó su nombre como candidato, cuando aún el concejal de RN, Carlos Williams, estaba en carrera. Pero además, el propio Jaime Varas aparecía sentado en una séptima fila, pero no por aquello menos importante. También estuvo Germán Pérez, el ideólogo del eslógan «Ciudad Bella» y, por cierto, hombre clave en la era Reginato. ¿Por qué Poduje los niega entonces? Es una verdadera incógnita.

LOS HERMANOS VENENO

Otro de los puntos negativos que han hecho bajar la adrenalina que en su momento producía Iván Poduje, y que se ha ido desvaneciendo, es el trato que le ha dado al Partido Republicano y en especial a Antonio Barchiessi y a su hermana, la diputada Chiara Barchiessi, a quienes trata de "hermanos veneno".

A juicio de algunos de sus críticos, esta descalificación sólo demuestra la incapacidad de trabajo en equipo de un Poduje que necesita a todo el sector unido si pretende derrotar a Macarena Ripamonti en las elecciones de octubre. Muestra de aquello son las palabras que le hizo llegar por mensaje a Antonio Barchiessi, respecto a que llegará hasta al final, aunque gane la izquierda.

Dicha acción fue comentada así por el ex constituyente: "A mí me preocupa el nivel de virulencia del candidato de Chile Vamos. Me escribió hace un par de días muy molesto, amenazando con estar dispuesto a todo, incluso con que gane la izquierda de cara a esta competencia electoral. A mí no me parece que ese sea el camino. Creemos que es importante lograr una candidatura única y es importante por sobre todas las cosas, derrotar a la izquierda", dijo Barchiesi a Puranoticia.cl.

LÍO JUDICIAL CON PALAMARA

Pero la distancia entre Iván Poduje y los republicanos no queda sólo en un mensaje telefónico, pues incluso podría escalar al plano judicial. Conocidas son las rencillas entre el arquitecto y el ex precandidato republicano a la Alcaldía de Viña, Raimundo Palamara, puestas en evidencia a través de un video en el que el arquitecto critica duramente al abogado. No obstante, la disputa judicial sería con su padre, Humberto Palamara, producto de una controversia que protagonizó hace 30 años con la Armada.

Cuando Humberto Palamara Iribarne se desempeñaba el año 1993 como funcionario de la Armada de Chile, escribió el libro «Ética y Servicios de Inteligencia» donde, entre otras materias, narraba el funcionamiento de la rama de las Fuerzas Armadas, algunas prácticas internas, inteligencia militar y parámetros éticos. Dicho escrito no cayó para nada bien en la institución, la cual ordenó destruir las copias físicas y digitales, argumentando que atentaba contra la seguridad nacional. De hecho, en ese momento el marino fue condenado por la justicia militar.

Pero Palamara apeló en todas las instancias judiciales chilenas e incluso acudió a la Justicia Internacional. Fue así como el año 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló a favor del ex uniformado, condenando al Estado de Chile por haber impuesto una sanción que atentaba contra la libertad de expresión y pensamiento, además de vulnerar la propiedad privada. Finalmente, Chile y sus instituciones debieron reconocer que habían cometido un error.

Pese a ello, Iván Poduje, en su tribuna en «Sin Filtros», señaló que "Palamara reveló secretos de inteligencia militar y en el contexto que estamos, se violó una regla. Tenía que ser juzgado, porque Chile tiene que proteger su seguridad nacional".

Frente a estas palabras, Humberto Palamara anunció que será presentada una querella por injurias, de la cual espera que "debe pedir disculpas públicas, abstenerse de formular falsas acusaciones y de promover juicios infundados".

CONTRA LOS MEDIOS Y PURANOTICIA.CL

Pese a que nuestro medio fue uno de los primeros en darle cobertura a su incipiente candidatura en Viña del Mar, además de publicar cada hecho relevante en su corta campaña, como cuando fue ratificado por Chile Vamos, cuando juntó las firmas o cuando recibió el apoyo del Partido Social Cristiano, lo cierto es que Iván Poduje ha osado decir a través de sus lives en redes sociales que Puranoticia.cl es un medio "amigo de Ripamonti", cuando la línea editorial de nuestro medio es quizás una de las más críticas de lo que ha sido la gestión de la jefa comunal viñamarina.

CHILE VAMOS LO SACA DEL LISTADO

Todos estos hechos que en tan poco tiempo ha protagonizado Iván Poduje tienen su candidatura completamente en entredicho. Y más aún luego que Chile Vamos excluyera su nombre del listado con el que posteriormente negociará con el Partido Republicano. De hecho, las cúpulas del conglomerado de centro-derecha han comenzado a dudar respecto a si van a continuar apoyándolo, al punto que no son pocos los que creen que todo el apoyo de la UDI, RN y Evópoli vaya directo a Antonella Pecchenino, la carta que presentó el Partido Republicano para competir en la Ciudad Jardín.

Esta situación fue abordada por el académico Fernando Wilson, quien señaló que "más allá de todos estos dimes y diretes, el hecho es que se necesita que la derecha vaya con un sólo candidato. Para la derecha, y particularmente para Chile Vamos, el no presentarlo como candidato en la negociación con Republicanos no resuelve el problema, porque tampoco es que Antonella Pecchenino sola pueda prevalecer, si es que va Poduje. Por lo tanto, ignorar el factor Poduje no me parece una medida demasiado hábil y tiendo a creer que más bien lo que está pasando son negociaciones subterráneas donde, tanto Republicanos como Chile Vamos, sacaron el caso de Viña del Mar, al igual que otras comunas, y se están negociando beneficios".

"Si Iván Poduje insiste en ir por fuera, impide que Antonella Pecchenino pueda prevalecer y tampoco se ve como plausible que Chile Vamos ceda tanto Viña del Mar como Valparaíso al Partido Republicano. Por lo tanto, esto tiene que ser analizado desde una perspectiva más grande y creo que nos falta información, porque así es algo incomprensible por decirlo de algún modo", agregó Wilson.

Por su parte, Santiago Escobar comentó que "recuerdo un dicho que es muy importante: "La guerra es tan importante que no hay cómo dejársela a los militares", decía Churchill. Es decir, los militares son los profesionales de la guerra, ¿pero dirigirla? Los médicos son los profesionales de la salud, ¿pero dirigiendo una clínica? Entonces los urbanistas no clasifican necesariamente como los mejores administradores de los temas de una ciudad. Hay una serie de conocimientos que son importantes, pero a veces los candidatos no los muestran bien porque si Pecchenino aparece menos favorecida en intención de votos, eso no significa absolutamente nada en la medida que lo que se busque sea un administrador de una comuna como Viña del Mar, que tiene de los problemas más graves del país, como campamentos, que tiene amenazas o riesgos importantes de carácter natural".

RADIOGRAFÍA DE ENCUESTAS

Los argumentos de Chile Vamos para excluir a Iván Poduje como su candidato para Viña del Mar también podría estar avalado por el rendimiento en las encuestas, donde marca menos que la figura republicana Antonella Pecchenino y mucho menos que la alcaldesa Macarena Ripamonti, quien asoma como la favorita en todos los sondeos.

Y es que según consigna la encuesta Partner, ante la pregunta de si la elección en Viña del Mar fuera este domingo, por quién votarías, un 35,18% se inclinó por la Alcaldesa de la Ciudad Jardín; mientras que un 23,88% dijo que votaría por Pecchenino. Iván Poduje sólo aparece en el tercer lugar, con un 21,45% de los votos.

Ahora bien, si la contienda se diera exclusivamente entre Ripamonti y Poduje, la actual jefa comunal obtendría un 40,01% de los sufragios, mientras que el arquitecto sólo llegaría al 32,82%. Un importante 27,17% dice no saber o no responde.

A su vez, si la elección en Viña fuera este domingo entre Macarena Ripamonti y Antonella Pecchenino, nuevamente la jefa comunal se impondría, aunque esta vez por estrecho margen de 38,52% versus 37,88%. Estas cifras dan cuenta que la derecha sólo tendría chances de vencer en las urnas a la Alcaldesa de Viña compitiendo de manera unida, algo que al parecer buscaría Chile Vamos al bajar a Poduje, pero que el propio Poduje no querría pues su intención –como ha dicho– es llegar a la papeleta sí o sí.

DIPUTADAS ALABAN A PODUJE

Pero más allá de que la candidatura de Iván Poduje esté tambaleando, al menos desde la mirada de los apoyos de Chile Vamos, lo cierto es que su figura sí concita respaldo en peculiares figuras políticas de nuestro país, como lo son la diputada María Luisa Cordero y la diputada Pamela Jiles, quienes elogiaron al arquitecto.

La popular Dra. Cordero indicó a Puranoticia.cl que "considero a Iván Poduje una gran persona, solidaria y patriota, y rezo para que sea el Alcalde de Viña del Mar".

En tanto, Jiles expuso que "Poduje es un 'cra'. Conozco en detalle el trabajo territorial que ha hecho en La Pintana, mi distrito, donde hay trazabilidad de su extraordinario aporte. Es un lujo que Iván vaya de candidato a Alcalde de Viña, y una torpeza que le pongan competencia desde su sector. Deberían darse con una piedra en el pecho de que Poduje esté dispuesto a dejar su exitosa carrera privada y abocarse al servicio público".

"Creo que su temperamento sanguíneo le juega a favor, porque la gente está viendo que no tiene compromiso con nadie más que con los habitantes de Viña del Mar, especialmente los más maltratados por el poder. Es uno de los extraños casos en política donde un independiente, prescindiendo de la clase política, incluso enfrentándola, decide jugárselas por la ciudadanía. Y no es improbable que, a pesar de todas las dificultades, gane", sentenció la parlamentaria.

Más allá de todas las controversias que el arquitecto de profesión ha protagonizado en tan corto tiempo, lo que incluso ha generado que su candidatura se encuentre en el limbo, al menos en cuanto al apoyo que en un comienzo le dio Chile Vamos; ahora serán los partidos políticos quienes tendrán la última palabra respecto al futuro político de Iván Poduje que, de todas maneras, ya cuenta con un capital de firmas que le permitiría presentarse como candidato independiente, haciendo esteril el argumento de la oposición de intentar bajarlo para llegar con una sola carta del sector en Viña del Mar. Quizas, en ésta como en tantas otras veces, el tiro finalmente saldrá por la culata.

