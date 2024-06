¿Qué pasó con Poduje y Contreras? Chile Vamos emite listado con candidaturas a alcalde en todo el país y se omite en Viña del Mar y Valparaíso

Este viernes en la noche Chile Vamos emitió el listado oficial con sus candidatos tanto para las gobernaciones regionales como para las alcaldías en todo el país, confirmando 283 candidaturas únicas a nivel nacional. En la Región de Valparaíso, junto con confirmar el nombre de María José Hoffmann para la Gobernación de Valparaíso, y 29 aspirantes a conquistar municipios en la zona, algo llama la atención: Se omitieron por completo en las dos comunas más importantes, Valparaíso y Viña del Mar.

Durante las últimas semanas se había despejado las dudas sobre a quién apoyaría el conglomerado en la Ciudad Jardín, luego de que Renovación Nacional bajara la precandidatura del concejal Carlos Williams, y desechara la idea de competir la alcaldía con el popular exsacerdote Marcelo Catril, quien finalmente buscará un asiento en el Concejo Municipal. Públicamente, el presidente de RN, Rodrigo Galilea, manifestó su intención de apoyar a Iván Poduje, quien inició su carrera a la alcaldía viñamarina pensando en ser apoyado por Chile Vamos, pero a mitad de camino -al ver la indefinición de los partidos- éste decidió ir como independiente juntando firmas, pese a que la coalición terminó por botar a los otros nombres en favor de él, para brindarle su apoyo.

Por otro lado, hace sólo unos días Leonardo Contreras había recibido la confirmación de la secretaria general de RN, Andrea Balladares, confirmando su candidatura en Valparaíso, lo que fue opacado- según dijo el propio Contreras- por la noticia de que Luis Pardo era bajado de la carrera de la Gobernación Regional de Valparaíso para dar paso a Hoffmann como carta del sector, lo que impulsó al abogado a declararse en periodo “de reflexión” y a suspender algunas actividades que tenía programadas durante esos días.

Sin embargo, pese a las confirmaciones de los timoneles de partidos en ambos casos, este viernes en la noche ambos nombres no aparecieron en el listado nacional de candidatos a alcalde de Chile Vamos. En realidad, no apareció nadie para Viña del Mar y Valparaíso, Chile Vamos omitió ambas comunas, mientras que en otras aún no definidas se aclaraba que se harían encuestas.

Puranoticia.cl consultó a diversas fuentes relacionadas a los partidos del conglomerado, pero también a otros de derecha de afuera, y hay varias interpretaciones: Desde Republicanos, la omisión de la coalición de derecha la verían como un gesto hacia su partido, pensando en que hay otras comunas en el sur del país que podrían volver a conversar con esta apertura, desechando hacer lo mismo en el caso de las gobernaciones.

DARLE ESPACIO A PODUJE Y OMISIÓN EN VALPARAÍSO

Desde la UDI, señalan que la omisión en Viña del Mar es para darle la opción a Poduje de ir como independiente o bien en un cupo del Partido Social Cristiano y que en el caso de Valparaíso lo “más probable” es que se omitan, mientras que desde RN, sobre el arquitecto indican que su comportamiento ha confundido a varios: Rechaza cualquier ayuda de parlamentarios para acompañarlo a hacer campaña e insiste en ir como independiente, ha magnificado discusiones públicas como forma de hacer campaña y no quiere el apoyo de los partidos, por lo que les hace sentido no incluirlo en la nómina, mientras que en el caso de Valparaíso ven que la opción de Republicanos es, efectivamente, más competitiva.

“Hemos sido parte de la negociación como candidatos y dirigentes de RN y ayer fuimos notificados de que se anunciaría el listado de 283 comunas en las cuales hay acuerdo, que es una primera etapa, la segunda etapa son las restantes 60 comunas, donde también hay interés de Amarillos, Demócratas y Republicanos, donde está Valparaíso. Nosotros, en este contexto, decidimos, con el espíritu de generosidad que siempre hemos tenido desde RN, sentarnos nuevamente con Republicanos, ya que no quisieron incluirse en una primaria, inicialmente, luego no quisieron hacer una encuesta vinculante, ver la forma de cómo resolvemos Valparaíso”, dijo Contreras a Puranoticia.cl.

Y añadió: “Seguimos confiados, seguimos adelante, seguimos en actividades de precampaña dando a conocer nuestras propuestas por Valparaíso y confiamos en que en las próximas semanas se tome una decisión que sea por esta candidatura que creemos representa con mayor claridad las necesidades de Valparaíso de hoy, de seguridad, de orden, limpieza, restructuración interna y de crecimiento económico y reactivación económica”.

Por su parte, Poduje comentó al respecto a Puranoticia.cl que "me parece esperable, ya que soy candidato independiente, es bastante normal".

SEGUNDA FASE, ÚLTIMO MES

Con todo, hay aún un mes para hacer cambios en las preferencias de Chile Vamos y se espera que entre el 10 y el 15 de julio se pueda tener una última reunión en caso de cambios a los nombres. De hecho, en un comunicado oficial de Chile Vamos indicaron que ahora la colectividad inicia oficialmente la segunda parte de la negociación con los partidos de oposición al Gobierno.

El presidente de la UDI, Javier Macaya, comentó que “nuestro objetivo es claro: terminar con los malos gobiernos de izquierda. Esta nómina representa un gran paso y un gran acuerdo al interior de nuestra coalición. Ahora, en esta segunda etapa, vamos a seguir articulando y trabajando con todos los partidos que son oposición al gobierno para poder llegar con un solo candidato en octubre y así devolverles la esperanza y la seguridad a los chilenos”.

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, destacó que “estamos muy satisfechos con este acuerdo, y con poder presentarle al país los mejores candidatos y candidatas para dirigir los gobiernos locales a lo largo de todo el país. Hemos trabajado arduamente, en una lista de personas representativas y con conocimiento de cada una de las comunas, dirigentes todos con gran arraigo social, con experiencia, y capacidad de gestión para resolver los innumerables problemas que aquejan a la ciudadanía. Viene una etapa ahora, igual de importante, que es llegar a acuerdos con los otros partidos del amplio arco de la oposición, en búsqueda de unidad, de completar este cuadro a nivel nacional con los mejores en cada comuna, en una conversación con mucha altura de miras con los otros partidos con los que compartimos el anhelo de mejorar la calidad de vida de los chilenos desde los municipios”.

En tanto, el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, aseguró que “hoy Chile Vamos ha concluido un primer paso muy importante. Tenemos acordadas más de 283 candidatos para las distintas comunas y gobernaciones del país. A contar de este momento, no solamente todos esos candidatos se podrán desplegar, sino que también pasaremos a una segunda etapa: articular candidaturas únicas con todos aquellos partidos que nos van a permitir configurar una oposición amplia. Así como hemos hecho un esfuerzo entre todos los partidos de Chile Vamos, para dejar de lado legítimas pretensiones y lograr acuerdos, hacemos un llamado a todos los demás partidos para hacer el mismo esfuerzo y lograr candidaturas únicas”.

