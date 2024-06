Antonio Barchiesi acusa a Iván Poduje de amenazar por teléfono: "Dijo estar dispuesto a todo, incluso a que gane la izquierda en Viña"

“Republicanos no participó de las primarias”. Así comienza diciendo uno de los fundadores y exsecretario general del Partido Republicano, hoy coordinando las acciones del partido en las elecciones municipales y de gobernador de octubre, Antonio Barchiesi, en entrevista con Puranoticia.cl. “Republicanos no tuvo primarias ni participó de ninguna primaria en ninguna parte del país, y estamos haciendo un trabajo entre los órganos nacionales, con los órganos, la institucionalidad regional y local, para buscar a los mejores candidatos a las distintas elecciones que tenemos en octubre”, asegura el hermano de la diputada Chiara Barchiesi.

¿Cómo avanzan en la Región de Valparaíso?

Ese trabajo va muy avanzado. Yo te diría que tenemos ya un avance que yo estimo superior al 90 % en la definición de candidatos a cores, a concejales, la candidatura a gobernador regional que está anunciada hace ya varias semanas, y también con varios candidatos a alcaldes que están algunos ya anunciados y otros por anunciarse también en los próximos días. Ese es el escenario de Republicanos. Sin perjuicio de eso, hubo primarias de Chile Vamos en tres comunas de la región el domingo, y me parece que eso es una muy buena noticia, porque de alguna manera comienzan a cerrarse ciertos elementos de incertidumbre de cara a las elecciones de octubre.

Republicanos sí apoyó a algunos candidatos el domingo...Mónica Neira en Quilpué, Pablo Rojas y Gabriela Orfali en Concón…

Bueno, el domingo en la noche y el lunes en la mañana felicité en el caso del Limache a Luciano Valenzuela, porque tengo una excelente opinión y hemos tenido contacto los últimos meses, hablé tanto con él como con el alcalde Daniel Morales, para felicitarlos por el resultado y para ponernos a disposición de ellos y poder trabajar coordinadamente en el caso del Limache. En el caso de Quilpué, efectivamente, yo apoyé a Mónica Neira, que es un excelente liderazgo local y creo que más allá del resultado, tenía mucho que aportar a Quilpué y a la región, tanto este año como hacia adelante, y también me comuniqué con Carolina Corti para felicitarla por su resultado. Siempre he tenido una buena relación con ella, y para ponernos a su disposición para lo que necesite. En el caso de Concón, yo me alegro que Pablo Rojas, que a mi juicio es la persona más indicada para hacerse cargo de los problemas de Concón, especialmente en el ámbito de la seguridad, haya ganado y que hoy día sea la carta de unidad respaldada por toda la oposición para derrotar al Frente Amplio en octubre. Pablo Rojas me parece que es un excelente candidato y creo que tiene todas las competencias personales y profesionales para poder hacerse cargo del problema de inseguridad que ha crecido tan exponencialmente en Concón en los últimos años.

¿Qué pasa con Gabriela Orfali? Entiendo yo que también había un sector que estaba apoyando a Gabriela Orfali.

Bueno, en el entendido de que Republicanos no participó de las primarias, por supuesto que hubo distintas personas que de alguna manera se vincularon a las primarias, pero creo que eso ya es pasado. Creo que hoy día lo importante es que en esas tres comunas ya están resueltas las candidaturas y lo importante es que en las próximas semanas se resuelvan todas las candidaturas de la región para poder enfrentar a la izquierda radical que de alguna manera hace cuatro años atrás hizo de la región de Valparaíso su capital. Porque tenemos el desafío de derrotar a un muy mal gobernador regional, derrotar a malos alcaldes que han hecho de comunas como Valparaíso, como Viña del Mar, un verdadero desastre Son comunas que tienen que volver a levantarse y para eso es fundamental derrotar a la izquierda radical.

¿A quién estaba apoyando realmente Republicanos en Concón? Hay quienes manifiestan que la marca de Republicanos ha perdido fuerza. ¿Entonces, cuál de los dos era el candidato de ustedes?

Yo creo que Republicano tiene una fuerza en la región que es bastante clara, y de eso no solamente da cuenta el resultado de la elección del Consejo Constitucional del mayo del año pasado, sino que además es algo que demuestran los mismos sondeos, las mismas encuestas. En las últimas semanas, varias personas de Chile Vamos me han comentado la identificación que existe con Republicanos en la región y que ellos lo tienen medido, entonces yo eso lo desdramatizo. Republicanos no forma parte de la coalición de partidos que inscribió primarias, estas fueron primarias de Chile Vamos, y si hubo personas particulares que de alguna manera se vincularon a distintas candidaturas desde el mundo de Republicanos, eso está dentro de las cosas que ocurren, pero lo importante es que hoy día ya están definidas las candidaturas. Sobre Pablo Rojas, he tenido siempre una excelente opinión de él, siempre he considerado que es la persona más indicada para enfrentar la elección de alcalde de Concón y me alegro que él hoy día sea el candidato respaldado por todos para enfrentar a Freddy Ramírez en la elección de octubre.

Él ganó con apoyo de distintas personalidades, desde el exalcalde Jorge Valdovinos hasta la diputada Camila Flores. ¿Qué tanto cree que haya influido eso? ¿Qué pesó más?

Creo que Pablo Rojas logró ser un candidato transversal, logró generar sintonías que van desde republicanos hasta el mundo del centro. Si miramos el detalle de los locales de votación, vemos que es el candidato más transversal también en Concón. Un candidato que tuvo buenos resultados, no solamente en un sector determinado, sino que en las distintas realidades de Concón, liderando en casi todas las mesas y en distintos sectores de Concón, y eso da cuenta de que Pablo ha logrado representar los intereses más genuinos del conconino, más allá de las distintas posiciones de partido.

En Valparaíso también está interesante la disputa, sin el alcalde Jorge Sharp, con una candidata como Camila Nieto, por el sector de la izquierda y centroizquierda… ¿Qué pasa en la derecha?

Creo que lo primero que hay que decir es que el sharpismo y el Frente Amplio son dos caras de una misma moneda, son dos expresiones de una misma corriente política que tiene hoy día a la región en muy malas condiciones y particularmente a la comuna de Valparaíso en una situación que pareciera que no podría empeorar más de lo que ya ha empeorado. En ese marco, da un poco lo mismo que Sharp vaya o no a la reelección. Ya optó por no ir, pero nosotros la definición de llevar candidato en Valparaíso la tomamos bastante antes. De hecho, estoy bastante seguro de que la decisión de Sharp de no ir a la reelección se dio porque él llegó a convencerse de que no tenía cómo ganarle a Rafael González y en ese sentido, creo que Rafael González es la persona más indicada para que Valparaíso vuelva a ser la ciudad que alguna vez fue y que ha sido destruida por malas administraciones comunales y espero que seamos capaces de lograr una candidatura unitaria para enfrentar a la izquierda, sea que la izquierda compita con una o con dos candidaturas, me parece que eso no es lo relevante. Lo relevante es que frente a esa izquierda radical que tiene Valparaíso en el suelo, seamos capaces de levantar una candidatura que represente el sentir de tantas y tantos porteños que indudablemente son mayoritarios y que quieren que Valparaíso vuelva a ser una ciudad pujante, una ciudad próspera.

¿Va a mantenerse entonces Rafael González en carrera? ¿No va a bajarse como lo pide el Partido de la Gente? Franco Parisi hasta amenazó con llevar candidatos en otras comunas si no ocurría…

Rafael González es el candidato ya oficial del Partido Republicano para la alcaldía de Valparaíso. Eso es una decisión que el Partido Republicano ya tomó, ya se anunció hace varias semanas, creo que más de un mes, finalmente nosotros no tomamos decisiones en base a encuestas, sino pensando en qué es lo mejor para, en este caso particular, Valparaíso. Pero en ese marco, las encuestas que han sido publicadas en los últimos días dan cuenta de que Rafael González es, además, el candidato más competitivo para enfrentar a la izquierda radical en Valparaíso y creo que sería muy bueno lograr que la candidatura de Rafael sea la candidatura única de la oposición.

¿Qué le pasa cuando cuando ve que Parisi, de alguna forma, los amenaza con que si no apoyan al PDG en Valparaíso como candidato único, van a levantar candidatos en otras comunas de acá y del país?

Yo creo que eso hay que desdramatizarlo, lo importante es derrotar a la izquierda radical que tiene Valparaíso en el estado en el que está. Y en ese sentido, yo espero que el Partido de la Gente tenga la grandeza para poder, de forma objetiva, optar por la candidatura hoy día más competitiva, que es la de Rafael González. Es la persona que hoy día está en condiciones de derrotar a la izquierda. Creo que no podemos desaprovechar hoy día la oportunidad de devolverle a Valparaíso el prestigio, la grandeza que alguna vez tuvo y que se ha perdido por culpa de esta tan mediocre administración municipal de estos últimos ocho años.

¿Republicanos no le va a hacer caso a la amenaza de Parisi, entonces?

Rafael González es el candidato de Republicanos para la alcaldía de Valparaíso.

¿No va a intentar tampoco generar algún diálogo con el PDG para lograr un acuerdo?

Yo no soy el que está a cargo de llevar esas conversaciones, pero espero que esos diálogos existan para arribar hacia una candidatura competitiva, y hoy día la única candidatura competitiva en Valparaíso es la candidatura de Rafael González, que por lo demás es ya oficialmente el candidato del Partido Republicano, y no es moneda de cambio ni está sujeto hoy día a ninguna mesa de negociación.

En Viña del Mar también han ocurrido cosas. Hace poquito la candidata republicana Antonella Pecchenino criticó al candidato independiente apoyado por varios partidos de Chile Vamos, Iván Poduje, y lo calificó de "turista electoral" en redes sociales. Pareciera que ya la competencia en Viña del Mar comenzó, y que ustedes se suman a ésta…

Antonella Pecchenino es, por lejos, la persona más capacitada para hacerse cargo de los problemas que tiene hoy día Viña del Mar. Es, en primer lugar, viñamarina, conoce al detalle Viña del Mar, porque vive aquí, vive en Viña del Mar, conoce la misma realidad de todos los que día a día caminamos por las calles de Viña del Mar, y es una candidata que tiene un recorrido profesional en el mundo público y en el mundo privado, una capacidad para liderar equipos de trabajo, que conoce en profundidad la ciudad, y creo que en ese sentido es la persona más indicada para disputarle al Frente Amplio la alcaldía de Viña del Mar.

En una entrevista anterior, ella abrió un poco la puerta a ceder su cupo en caso de que en esta búsqueda de ir unidos en la derecha contra la alcaldesa Ripamonti, ella tuviera que bajarse. ¿Esa visión ya ha cambiado? ¿Por qué?

Para terminar de responder tu pregunta anterior, yo coincido, comparto las palabras de Antonella Pecchenino. Creo que los problemas que tiene Viña del Mar solamente pueden ser resueltos, pueden ser enfrentados seriamente por un viñamarino, los problemas de Viña del Mar son suficientemente profundos como para tomárselos en serio, y creo que cuando hay candidaturas que son de fin de semana, cuando hay candidaturas que finalmente nos vienen desde Santiago a última hora a competir la Alcaldía de Viña como una especie de trofeo, estoy totalmente de acuerdo con Antonella Pecchenino. Sobre lo último que me preguntaste, de lo que dijo en una entrevista anterior Antonella, por supuesto que nosotros queremos lograr una candidatura única, y por supuesto que queremos que esa candidatura sea la más competitiva para enfrentar al Frente Amplio, porque Viña del Mar hoy día está sufriendo las consecuencias de una pésima administración municipal. Una administración municipal que no fue capaz de hacerse cargo de una cosa tan básica como las medidas preventivas de incendio y las recomendaciones de Conaf del año 2021… Entonces, en ese marco, es urgente derrotar al Frente Amplio en Viña del Mar, para lograrlo se requiere una candidatura competitiva, y yo estoy convencido y lo hemos podido medir en números, que Antonella Pecchenino es la candidata más competitiva frente a Ripamonti. Antonella Piquenino, en un escenario de uno contra uno contra la alcaldesa, está en un empate técnico y el candidato de Chile Vamos está en torno a 10 puntos por detrás de la actual alcaldesa.

¿Eso significa que Republicanos va a insistir en mantener a Antonella Pequenino como la carta y buscará que Chile Vamos se sume, que ella sea la carta única? ¿O hay posibilidades de que Republicanos vaya con Pecchenino y que Chile Vamos apoye a Iván, y que al final vayan dos candidatos de derecha en Viña? ¿Hay espacio para ponerse de acuerdo?

Yo espero que Chile Vamos, de alguna manera, saque en limpio la lección de tantas veces que candidatos de Santiago han llegado a última hora a competir a Viña del Mar o a la región con resultados desastrosos. Lo vimos en la última elección municipal, lo vimos en una histórica elección senatorial hace hartos años atrás, lo hemos visto varias veces. En ese sentido, creo que para poder derrotar al Frente Amplio se requiere una candidatura única y esa candidatura tiene que ser genuinamente viñamarina, y me parece que hoy día la persona que está en condiciones de derrotar a la izquierda y derrotar al Frente Amplio es Antonella Pequeñino.

¿Qué le parece Iván Poduje? Él es un candidato independiente que está siendo apoyado por partidos de Chile Vamos.

A mí me preocupa el nivel de virulencia del candidato de Chile Vamos. Me escribió hace un par de días muy molesto, amenazando con estar dispuesto a todo, incluso con que gane la izquierda de cara a esta competencia electoral. A mí no me parece que ese sea el camino. Nosotros creemos que es importante lograr una candidatura única y es importante por sobre todas las cosas, derrotar a la izquierda. Cuando finalmente se entiende Viña del Mar como un trampolín para otra cosa, para una aspiración presidencial o para satisfacer cualquier otro capricho, me parece que el camino es el equivocado. Yo creo que lo más importante es derrotar al Frente Amplio en Viña del Mar y para eso hay que tener a Viña como primera prioridad, porque cuando se está dispuesto a que el Frente Amplio siga gobernando con tal de satisfacer un capricho, me parece que se está en el camino equivocado.

¿Eso es lo que le dijo Iván Poduje?

A mí el candidato de Chile Vamos me escribió hace unos días y me señaló estar dispuesto a todo, incluso a que gane, a que se reelija el Frente Amplio en Viña del Mar. Me escribió hace dos o tres días atrás, hace poquito. El candidato de Chile Vamos señaló en una entrevista en The Clinic que sus aspiraciones parten en Viña y terminan en La Moneda…En realidad parten en Las Condes, siguen en Viña y terminan en La Moneda.

¿No dicen que ése es el fin de todo político? ¿En el caso de Republicanos no está esa idea? Seguro que pueden haber personas que si no les va bien ahora, lo van a intentar el próximo año en las cámaras de Diputados y Senadores.

Lo que es fundamental, especialmente cuando está en juego el destino de Viña del Mar para los próximos cuatro años, es tener como primera y única prioridad el bien de los viñamarinos. Y en ese sentido, Antonella Pecchenino, su única motivación es derrotar a Macarena Ripamonti, es terminar con estos cuatro años vergonzosos de una pésima administración municipal, pésima administración municipal que ha cobrado vidas de viñamarinos en el incendio de febrero. Y en ese sentido no tengo ninguna duda de que Antonella Pequenino tiene como única motivación y como única inspiración el bien de Viña del Mar y de los viñamarinas.

¿Y en general, Antonio, en otras candidaturas?

Bueno, eso yo creo que es un patrón que históricamente se ha visto en distintos sectores políticos, en los ciclos electorales. Creo que Republicanos, en ese sentido, tiene una forma de actuar que es bastante distinta, y por eso nosotros hemos optado por dar batallas que son difíciles, pero que son trascendentales. Nosotros podríamos estar buscando comunas seguras, podríamos estar compitiendo en Vitacura, en Las Condes, pero no, estamos compitiendo contra los que más daño le han hecho a los vecinos, que es el caso de las administraciones de la izquierda radical. Por eso Republicanos hoy día tiene candidatos en Valparaíso, en Viña del Mar, que son dos comunas que han sufrido en estos años la mala administración de la izquierda radical.

PURANOTICIA