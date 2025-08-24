Muere guardia de una empresa forestal tras ataque en La Araucanía

Un guardia de una empresa forestal falleció y otro trabajador resultó herido luego de ser atacados por desconocidos con un arma de fuego en la comuna de Victoria, Región de La Araucanía.

El hecho ocurrió en horas de la noche del sábado en la intersección de las rutas CH 181 y R-283, cuando sujetos dispararon contra el vehículo en el que se trasportaban los trabajadores, falleciendo uno de ellos y resultando otro herido por impactos balísticos.

El general Cristian Mansilla detalló que "hubo un procedimiento en el sector de Selva Oscura, lamentablemente hay una persona fallecida y otra persona que está lesionada en el Hospital de Victoria".

“Por el momento es muy prematuro referirse respecto a la dinámica, todo es que no existen por el momento elementos evidenciales de juicio que nos permitan precisar algo de esa naturaleza”, indicó.

La Fiscalía instruyó a Labocar y al OS9 de Carabineros para realizar las pericias correspondientes y dar con los autores del hecho.

