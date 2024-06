¿Círculo de Reginato en la campaña de Iván Poduje? Valeria Cárcamo, del Frente Amplio, se lanzó contra la carta de Chile Vamos en Viña

Parte importante del éxito electoral de Macarena Ripamonti en los comicios municipales de 2021 se debió al desprestigio que tuvo la administración UDI de la ex alcaldesa Virginia Reginato en Viña del Mar, sumado –por supuesto– a las aptitudes y conocimientos demostrados por la cientista jurídica de profesión.

Es justamente éste el argumento que vuelve a estar en el centro de la discusión. Esto, luego que la ex candidata al Consejo Constitucional por Valparaíso, la RD Valeria Cárcamo, asegurara en el programa «Sin Filtros» que el candidato a la Alcaldía de Viña del Mar, Iván Poduje, está trabajando de la mano con ex asesores de la «Coty».

"Iván, yo te tengo un gran estima, pero los que te tuvieron recolectando firmas: Germán Pérez, quien fue asesor de Reginato y recibía el doble de sueldo, $6 millones y está contigo. Conozco porque es mi ciudad y te he visto recorriendo los cerros", partió diciendo la panelista del programa que conduce Gonzalo Feito.

Luego, continuó sus afirmaciones señalando que "Jaime Varas, que fue ex Concejal de la UDI (en Viña del Mar) también te está apoyando. Patricio Gatica, que también te está apoyando, es un operador de la UDI. ¿Y me vas a decir que la UDI no va? Ojo, que Chile Vamos te apoya, ¿o no? Entonces los Reginato's vuelven".

Estas palabras las emitía mientras el candidato independiente –quien efectivamente cuenta con el respaldo de la UDI y el resto de partidos de Chile Vamos, más Amarillos, Demócratas y el Pacto Social Cristiano– expresaba su incomodidad ante las afirmaciones de Cárcamo, a quien sólo le respondía que no era efectivo lo que decía.

Luego de varios dimes y diretes, le dieron la palabra al arquitecto de profesión, quien manifestó que "respecto a la UDI, no tengo ninguna vinculación con la UDI porque mi candidatura es independiente. También me apoya el partido Amarillos, Demócratas y el Partido Social Cristiano. Chile Vamos también".

Tras el ello, el debate volvió a encender el tono, pues Poduje dijo a Cárcamo: "¿Sabe quién la apoya a usted? ¿Sabe cuál es su partido? RD (Revolución Democrática), que tiene tres militantes en cana por robo, tiene una Subsecretaria que salió, su partido es el emblema de la corrupción, así que demórese. Su partido...".

"Ahora va a decir... porque el logo de Iván Poduje es «Recuperemos Viña». ¿Recuperemos con quién? ¡Con Reginato! Así que a mí no me va a mentir, si yo soy de los cerros y yo conozco Viña del Mar", replicó la panelista en el programa.

Y Cárcamo continuó reiterando que "su logo principal es «Recuperemos Viña del Mar». ¿Recuperarlo para quién? ¡Para Reginato! La persona que está investigada hasta el día de hoy, porque Chile Vamos también es el diputado Celis, el mismo que dijo en «Podemos Hablar» que ella, pobrecita, que confió en sus amigos porque ellos robaron, mismo Municipio y mismos funcionarios".

Finalmente, la carta de oposición a la Alcaldía de Viña del Mar insistió en sus argumentos, diciendo que "no tenemos nada que ver con Reginato. Yo no soy militante de ningún partido, a diferencia de Valeria. Yo no soy militante de ningún partido. Me apoyan seis partidos, a diferencia de Valeria, que es militante RD, que tiene tres compañeres en cana, seis directores de servicios cuestionados...".

Puranoticia.cl tomó contacto con Iván Poduje para conocer su opinión frente a lo ocurrido, sin embargo descartó emitir un nuevo pronunciamiento.

Este medio también hizo el intento de comunicarse con el ex concejal Jaime Varas, quien no respondió a nuestros llamados, aunque fuentes ligadas a la era Reginato en Viña del Mar aseguraron que efectivamente sí se han juntado con el candidato de Chile Vamos a la Alcaldía y que, es más, cumpliría un rol "importante" en su campaña, cuestión que no pudimos corroborar con ninguno de los dos aludidos.

En tanto, fuentes cercanas a Germán Pérez, otro de los mencionados por Valeria Cárcamo como ex asesor de Reginato que estaría vinculado a la campaña de Poduje, afirmaron que no se conocen, que no se han sentado a conversar y que nunca han estado juntos, aunque enfatizan que esto no significa que el día de mañana puedan conversar a tomar un café y ver qué pasa para adelante.

Por último, similar opinión fue la que entregó el tercer mencionado: Patricio Gatica, ex asesor comunicacional durante la gestión Reginato, quien indicó a Puranoticia.cl que "no conozco a Iván Poduje. Yo efectivamente soy una persona que trabajó durante mucho tiempo en campañas, he sido periodista de importantes medios y he trabajado con figuras políticas, he sido asesor comunicacional de políticos. Pero para ser sincero, yo no conozco al señor Poduje. Ahora, si tú me preguntas, si me contactara para trabajar conmigo, yo con tal de recuperar Viña del Mar para mi sector, encantado me sumaría y trabajaría con él y trataría de aportar la experiencia que por años tengo en esto. Pero derechamente no conozco al señor Poduje y me gustaría integrarme a su equipo el día de mañana, no tengo ningún problema".

Vale indicar que Puranoticia.cl se contactó con Valeria Cárcamo para conocer detalles acerca del origen de esta información que entregó públicamente y, a la vez, saber si hay otros nombres que pudieran estar vinculados. No obstante, la ex candidata a constituyente se excusó de hablar en profundidad debido a que se encontraba en una reunión, motivo por el cual desconocemos más antecedentes acerca de sus dichos.

