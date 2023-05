Diputados de Viña solicitan "máxima transparencia" por nueva Corporación y el millonario negocio de la publicidad

Diputados del Distrito 7 de la región de Valparaíso entraron de lleno al debate por la polémica suscitada a raíz de la aprobación –por unanimidad del Concejo Municipal de Viña del Mar– de una propuesta de la alcaldesa Macarena Ripamonti en orden a crear la Corporación de Innovación y Desarrollo Sostenible, la cual fomente obras de desarrollo comunal y productivo, así como la innovación y la promoción del desarrollo económico, medioambiental y social de la Ciudad Jardín, para lo cual tendrá que efectuar un control y monitorear la gestión y el uso de recursos municipales.

Es justamente respecto al uso de recursos municipales donde se genera la primera gran polémica de esta entidad que ni siquiera está constituida. Y es que una de sus cuatro líneas de financiamiento apunta a la publicidad en la vía pública, por medio de la venta de las posteras publicitarias que se ubican en exclusivos sectores de la comuna, principalmente en el borde costero, como en Av. San Martín, Av. Perú o Reñaca. El problema radica en que incluso antes que esta Corporación se cree como tal, ya hay una empresa que estaba ofreciendo el servicio en exactamente los mismos lugares.

Se trata de la compañía Ferrani Medios, cuyo propietario es Claudio Ferrada, dueño también de locales nocturnos como «Hollywood» o «Locos x Viña»; secundado por Rodrigo Rozas, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de la Ciudad Jardín, tal como lo reconoció el propio Ferrada, quien dijo de Rozas que es su conocido y que "me ayuda en temas puntuales al desarrollo de publicidad y marketing". Si bien, Ferrani Medios ofrecía este servicio, fueron las publicaciones de Puranoticia.cl denunciando esta situación las que hicieron bajar de su sitio web esta comercialización.

Así quedó al descubierto un antiguo modus operandi de las empresas relacionadas a la publicidad en Viña del Mar, tal como lo relató el concejal Pablo González (PC), quien explicó a Puranoticia.cl que "Ferrani Medios nunca tuvo los permisos ni la autorización para hacerlo (ofrecer el servicio en su web). Lo que hacen es negociar algo que no tienen, generar los compromisos y después van al Municipio a pagar los derechos municipales por esa postera. Entonces, primero tienen el chancho amarrado y luego que tienen a quién venderle, van a negociar la postera con el Municipio".

El edil comunista calificó esta acción como "perversa", agregando en su reflexión que "es una falla del mercado porque abusan de un vacío normativo que obliga a los municipios a cobrar solamente por lo que está señalado en la ordenanza de derechos municipales, pero no impide que un tercero pague por los derechos municipales pero después los tercerice", tal como estaría ocurriendo en el caso de la comuna viñamarina.

Si bien, se trata de una acción "conocida" en el Municipio de la Ciudad Jardín, lo concreto es que muy pocos son los que se atreven a hablar públicamente del tema. Así es como se ha mencionado el silencio de ediles como Carlos Williams (RN) o de Jorge Martínez (UDI). Este último, muy ligado políticamente a Jaime Varas, ex edil de la UDI y a quien catalogan como su "mentor". El abogado, a su vez, asesora a una empresa de publicidad de Concón, compartiendo oficinas justamente con Claudio Ferrada, el dueño de Ferrani Medios; y Rodrigo Rozas, el "conocido" del empresario viñamarino.

En base a toda esta polémica –que pareciera estar lejos de terminar– Puranoticia.cl pudo conversar con los diputados Luis Sánchez Ossa, del Partido Republicano (REP); y Tomás de Rementería Venegas, del Partido Socialista (PS); quienes abordaron la creación de esta nueva Corporación y la polémica suscitada en torno a su financiamiento. Ambos, apuntaron directamente hacia la transparencia de su futuro trabajo en la ciudad.

En primer lugar, Sánchez comentó que "las corporaciones municipales son una institución muy compleja, por su poca transparencia en la administración de recursos que son públicos. Creo que en el Congreso tenemos la responsabilidad de revisar la regulación propia de estos organismos, que son tratados hoy como cualquier empresa privada, de los negocios que hacen, sus ingresos y sus gastos".

Luego, De Rementería sostuvo en charla con este medio que "me parece que si se ocupa un mecanismo que existe y que es el de estas corporaciones separadas de los municipios para facilitar el tema de la generación de una agenda de sustentabilidad, no me parece grave siempre que se haga con los máximos niveles de transparencia".

Consultado respecto al tema de la publicidad en la vía pública y la polémica generada debido a que una empresa ya estaba ofreciendo el servicio incluso antes que la Corporación de Innovación y Desarrollo Sostenible se creara, el parlamentario socialista señaló que "lo del avisaje en el espacio público es un tema que viene hace tiempo, que hay que revisar de qué forma se hace y cómo se manejan esos contratos".

Frente a la misma consulta, el legislador republicano concluyó diciendo que "resulta fundamental que la Alcaldesa (Macarena Ripamonti) se pronuncie al respecto y le explique a todos los viñamarinos qué relación existe con la empresa en cuestión y cual es la razón que justificaría que la administración de estas posteras se haga a través de la Corporación y no a través de la Municipalidad, lo que volvería este negocio algo mucho más transparente y confiable".

Cabe hacer presente que la Corporación de Innovación se encuentra actualmente en una fase de constitución, donde –primero– se deberá elaborar un directorio provisorio y, después, en 90 días, deberá uno definitivo. El proceso continuará con la construcción de los equipos y finalmente la inyección de recursos para comenzar a cumplir con sus labores que, recordemos, tienen que ver con fomentar obras de desarrollo comunal y productivo, así como la innovación y la promoción del desarrollo económico, medioambiental y social de Viña del Mar.

