El millonario negocio de publicidad en la vía pública tras la creación de nueva Corporación Municipal en Viña del Mar

Esta semana, el Concejo Municipal de Viña del Mar aprobó por unanimidad una de las iniciativas de la alcaldesa Macarena Ripamonti que preparaba hace meses: se trata de la Corporación de Innovación y Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo, según sus estatutos, será la de fomentar obras de desarrollo comunal y productivo, así como la innovación y la promoción del desarrollo económico, medioambiental y social de la Ciudad Jardín.

Según el documento que preparó el autodenominado «Municipio de Cuidados», al que tuvo acceso Puranoticia.cl, la idea de crear esta Corporación es permitir que cuente con facultades para efectuar un control, monitoreo a la gestión y uso de recursos, además de tener una administración con mayor autonomía, justamente por ser las corporaciones instituciones con personalidad jurídica de derecho privado.

Una Corporación, como el mismo escrito lo indica, permitirá una mayor eficiencia y flexibilidad al momento de efectuar adquisiciones y compras para impulsar soluciones y respuestas a las problemáticas presentes en la comuna.

Para entender este concepto de Corporación que fue aprobada por el Concejo y que impulsa Macarena Ripamonti, se replica lo que ha hecho, por ejemplo, el Municipio de Vitacura con las denominadas «Vita», entidades que reciben dineros públicos obviando los controles a los que sí se encuentran sujetos el resto de los organismos que tienen a su cargo recursos de todos los chilenos. Así lo destaca un estudio realizado por el Observatorio del Gasto Fiscal en Chile. En palabras simples: tienen menos control por partes de entes fiscalizadores como la Contraloría General de la República, por ejemplo.

El mismo estudio mencionado anteriormente dice sobre las corporaciones que "al no existir el mismo nivel de detalle en el análisis de las cuentas de dichas organizaciones, por parte de las entidades fiscalizadoras, no se alcanza la misma profundidad en la detección de potenciales riesgos existentes en los hechos económicos que las corporaciones efectúan, quedando sin control un espacio que sigue siendo de interés, con recursos y de actividad eminentemente pública".

NEGOCIO PUBLICITARIO EN VÍA PÚBLICA PARA FINANCIAR LA CORPORACIÓN

Ya con la luz verde por unanimidad del Concejo Municipal, ahora el Municipio de Viña del Mar tendrá en sus manos un vehículo similar a las cuestionadas corporaciones de Vitacura, donde se ha conocido de grandes cifras de dinero que habrían sido derivadas a otros fines. Incluso existen denuncias de supuestos financiamientos a campañas políticas, todos hechos que se encuentran en investigación y que tienen en la mira a su ex alcalde Raúl Torrealba, de las filas de Renovación Nacional (RN).

En el caso de Viña del Mar, esta nueva Corporación tendrá diversas fuentes de financiamiento, entre ellas una tienda de merchandansing, estacionamientos, un ítem denominado «créditos verdes», una ticketera municipal y nada menos que el millonario negocio de la publicidad en vía pública.

De hecho la propia Municipalidad en el documento que presenta esta nueva entidad destaca que "entre las fuentes de financiamiento, la más importante una vez que comience a operar la Corporación será la administración de publicidad en la vía pública a través de un cierto número de posteras ubicados en distintos puntos de la ciudad".

El primer año, el Municipio entregaría cerca del 40% de estas posteras, en forma "gratuita" por un plazo de 12 meses a la corporación.

MILLONARIOS INGRESOS

Las posteras en cuestión o los espacios físicos de la Ciudad Jardín que se utilizarán para financiar esta nueva idea de Ripamonti quedan muy bien definidos en el documento presentado a los concejales.

Están ubicadas, por ejemplo, en la avenida Perú, en la avenida Marina, en la misma avenida España antes del límite con Valparaíso, en el borde costero de Reñaca, en la avenida Libertad, calle Viana y otros puntos. En total, son 181 posteras publicitarias que ahora serán manejadas sin licitación previa por la corporación nueva.

Puranoticia.cl tuvo acceso a un documento donde, desde el interior del Municipio, se cuantifica el dinero que debería recaudar esta Corporación por las posteras.

Por ejemplo, en el sector de la recta Las Salinas, en temporada baja, que se considera desde marzo a diciembre, aquel circuito debería reportar $5 millones mensuales; mientras que en temporada alta ese monto debería llegar a los $8 millones por mes, considerando enero y febrero. En total, ese sólo circuito está avaluado en $60 millones anuales.

Valores similares se manejan por el circuito de la avenida Perú: en temporada baja, aquel circuito espera reunir $45 millones anuales y en alta otros $18 millones, lo que daría un ingreso de $63 millones por año.

Conocedores del millonario negocio de la publicidad en la vía pública al interior del Municipio viñamarino cuentan que todas las posteras entregadas a la Corporación en formación por parte de la administración Ripamonti, podrían reportar ingresos por más de $350 millones al año. Y todo sin ningún tipo de licitación pública.

¿CRÍTICAS AL MODELO CON SEGUNDOS INTERESES?

Este modelo que se impartirá en Viña del Mar generó una aguda crítica por parte del presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de la Ciudad Jardín, Rodrigo Rozas.

En la edición del pasado jueves 18 de mayo del diario El Mercurio de Valparaíso, quien representa –según su cargo– los intereses de los comerciantes de la comuna viñamarina, dijo que la creación de esta Corporación "permitirá a la Municipalidad intervenir ciertos sectores de la economía local, como la producción de eventos, la publicidad en la vía pública a través de postes y el merchandising".

A varios días de que esta moción fuera presentada al Concejo Municipal, se desconoce cómo el señor Rodrigo Rozas conocía tan profundamente el modelo de financiamiento que iba a tener esta Corporación.

Rozas, quien es el mismo que denunció a Gianni Rivera por haberle solicitado un "incentivo" para aprobar recursos para el ATP Challenger realizado el verano pasado, dijo además que "al crear esta Corporación, el Municipio tendrá la facultad de firmar contratos directos con ella y, así, podrá hacerse cargo de eventos en la comuna, junto con todos los demás negocios que hay atrás, perjudicando a los privados que hoy lo realizan".

Fuentes al interior del Municipio viñamarino confirman a Puranoticia.cl que Rozas habría sido uno de los partícipes en un acuerdo del cual nunca se conocieron antecedentes claros de la forma en que se financió la postura de posteras publicitarias en avenida Libertad, con marcas como Mall Marina Arauco y la tienda de comida rápida McDonalds. En aquel acuerdo, que incluso fue lanzado por las redes sociales del propio Municipio, el mismo Rozas habla de la asociación público-privada que fue iluminar los árboles de la principal avenida viñamarina. Mismo modelo de negocios que ahora pretende hacer la Corporación y que parece criticar.

En aquel video, Rodrigo Rozas hace mención a que esta iluminación de la Av. Libertad no le significó ningún gasto al Municipio. Pero no se dijo que tampoco le trajo ingresos a la comuna, y que si se toma en cuenta la valorización de aquel circuito publicitario, quizás el ingreso hubiese sido mayor al del gasto de las luces.

En aquel acuerdo, al que Puranoticia.cl no pudo tener versiones ni del Municipio ni de Rozas, ni tampoco de Carla Ratto, gerenta de Marketing del Mall Marina, se desconoció la transacción en dineros del acuerdo. Lo mismo podría pasar si aquellas posteras hoy quedan en manos de la Corporación Municipal en formación.

POSTERAS PUBLICITARIAS QUE YA SE OFRECEN POR INTERNET

El modelo de las posteras publicitarias de la Ciudad Jardín y los millonarios cobros que se le hacen a empresas y marcas que se promocionan en ellas son ofrecidas actualmente por una sola empresa: se trata de Ferrani Medios.

Hasta el cierre de esta nota, la web que se encontraba arriba ofrecía estas posteras publicitarias, coincidentemente en los mismos puntos que el Municipio le cedió a la Corporación.

La empresa Ferrani Medios, que está ligada al mismo dueño de los locales comerciales Hollywood y Locos por Viña, que también se dedica al negocio de la publicidad en la vía pública, señala en su web que comercializa estos mismos circuitos denominados «City Covers».

En la web los promociona como más de 200 puntos publicitarios en playas y plan de la ciudad. Al entrar con más detalle a la oferta nos encontramos con que ofrece exactamente los mismos puntos en la avenida Perú, el borde costero, avenida Las Salinas, etcétera.

¿Cómo una empresa ofrece estos exclusivos puntos publicitarios que fueron cedidos a una Corporación en formación?

EL VÍNCULO DEL PRESIDENTE DE LA CAMARA DEL COMERCIO RODRIGO ROZAS CON FERRANI MEDIOS

Durante el verano y debido a las diferentes notas publicadas a raíz de la denuncia realizada por Rodrigo Rozas por haber recibido un supuesto llamado de Gianni Rivera para pedirle un incentivo, Puranoticia.cl intentó conocer los vínculos del actual Presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Viña del Mar y hoy principal crítico de la creación de esta Corporación con otros empresarios de la zona.

Fuentes del mundo publicitario habían confirmado a este medio que Rodrigo Rozas tendría participación justamente en la empresa Ferrani Medios, quien vende y promociona estas posteras en su página web. Ante esto, en su minuto, Claudio Ferrada, empresario propietario de esta empresa al igual que los locales del Hollywood y Locos por Viña por comunicación vía WhatsApp, confirmaba que "Rozas es conocido mío, me ayuda en temas puntuales al desarrollo de publicidad y marketing, que no es mi especialidad". En esa misma comunicación, Ferrada dijo no ser socio de Rozas en el negocio publicitario.

EL FUTURO DE LAS POSTERAS PUBLICITARIAS

La creación de esta nueva corporación en Viña del Mar deja así al descubierto un millonario negocio en la publicidad de vía pública en la Ciudad Jardín, que pareciera no está del todo normado. Los millonarios ingresos que reciben las empresas que venden estos espacios a las marcas por publicitarse en los postes de Viña del Mar, quizás en pos de la transparencia que tanto está presente en el discurso de la alcaldesa Ripamonti, podrían haberse licitado como se hace en tantos lugares del país. Sin embargo, ahora ésta será la principal fuente de financiamiento de esta nueva iniciativa que, sin dudas, pondrá en alerta al mercado publicitario de la región, para saber de qué forma se van a comercializar estas preciadas ubicaciones; si la Corporación hará una licitación o invitará a nuevos actores; sí la empresa donde tiene intereses el Presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de la ciudad seguirá ofreciendo en exclusiva estos millonarios circuitos o; bien, se podrá transparentar de mejor manera un negocio que hasta ahora parece que se teje entre bambalinas y un fuerte lobby de quienes acceden a la información mucho antes que los mismos concejales y la opinión pública en general, y que ahora quedará en manos de una Corporación, cuyos ingresos económicos y transacciones comerciales quedarán alejadas del ojo fiscalizador, por ejemplo, de la Contraloría General de la República.

