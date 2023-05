Millonario negocio de la publicidad en Viña: Edil rechaza financiar así a nueva Corporación y pide "no involucrarse en negocio de privados"

Un modelo de negocios francamente cuestionable es el que develó indirectamente la creación de la Corporación de Innovación y Desarrollo Sostenible de Viña del Mar, instancia propuesta por la alcaldesa Macarena Ripamonti y aprobada por la unanimidad del Concejo Municipal; y cuya línea de financiamiento principal contempla la administración de las posteras de publicidad en la vía pública de la comuna.

Y es que para financiarse, se le entregará un total de 180 posteras publicitarias en exclusivas ubicaciones, como en la Av. Perú, Av. San Martín, Las Salinas o en Reñaca; por lo que será justamente esta nueva entidad la que saldrá a vender estos espacios y no a través de privados como se ha venido realizando durante los últimos años.

Es en este contexto donde se han recibido críticas, por ejemplo, del presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Viña del Mar, Rodrigo Rozas, quien señaló en la prensa local el pasado 18 de mayo –antes que incluso se aprobara– que "al crear esta Corporación, el Municipio tendrá la facultad de firmar contratos directos con ella y así podrá hacerse cargo de eventos en la comuna, junto con todos los demás negocios que hay atrás, perjudicando a los privados que hoy lo realizan".

Es justamente este argumento el que defiende el concejal René Lues (DC), quien en conversación con Puranoticia.cl señaló que "la prevención que hice en el Concejo tiene que ver con que la Corporación no se involucre en el negocio de los privados, que lo han desarrollado por muchos años. Y es que van a recibir en comodato gratuito todos los estacionamientos que no están concesionados, además de las paletas publicitarias. Eso quiere decir que la Corporación tendrá sin costo un ingreso que le permitirá generar recursos que antes los generaba directamente el Municipio".

"SU GIRO ES OTRO"

Cabe hacer presente que tanto Lues como los otros nueve concejales de la Ciudad Jardín votaron a favor de la propuesta de la alcaldesa Ripamonti en orden a crear esta Corporación que busca entregar instrumentos de gestión al Municipio en el ámbito de la innovación y la tecnología. Y es que la entidad, jurídicamente hablando, tiene mucha más flexibilidad de operación para conseguir estos objetivos, y de una forma mucho más directa y con menor burocracia que la que tiene el Municipio.

Junto a indicar que "en eso estuve de acuerdo", el edil de la falange precisó que "el problema que planteé es que pedí que la Corporación fuera muy rigurosa de no involucrarse en el negocio de privados, porque su giro es conseguir recursos a través de proyectos, financiados por organismos privados o públicos, pero no es administrar estacionamientos ni administrar las posteras. No es su giro principal ni debe serlo porque no tiene experticia en esto. Entonces, ¿cómo vas a meter a una Corporación a dedicarse a reunir estos fondos y a administrar estos recursos? Esto que implica una capacidad de logística y gestión importante".

La propuesta expresada por Lues implicaba "entregarle los recursos directamente a la Corporación", utilizando un mecanismo similar a como se hace actualmente con la Corporación Cultural con Artequín, quienes reciben una subvención directa del Municipio. "Acá lo hacemos de manera indirecta, donde se le entregan los elementos para que ellos consigan los recursos", dijo el edil, quien recalcó que "soy partidario de que el Municipio no asuma roles que históricamente ha asumido el mundo privado".

TRABAS A LA FISCALIZACIÓN

El Concejal DC continuó su análisis respecto a la creación de la Corporación de Innovación y Desarrollo Sostenible pidiendo que la venta de posteras publicitarias sea licitado. Y es que en este punto Lues ve un posible problema a futuro, debido a que la entidad recién creada, al ser privada, puede contratar directamente, lo que genera una dificultad mayor para que los concejales cumplan su rol fiscalizador.

"Basta con que contraten y ahí hay un problema para que el concejal fiscalice, porque lo que asegura más transparencia es la licitación pública y a eso está obligado el Municipio. Por ende tenemos directa injerencia los concejales. En cambio, una Corporación puede contratar directamente, y ahí se produce una cosa nebulosa, una cosa media gris para que nosotros podamos fiscalizar", agregó.

Por este motivo insistió en que "soy partidario de que ojalá sea una subvención directa, que el espacio siguiera en manos del Municipio, pero licitada a privados y evitar así todo conflicto de gestión con el mundo privado, porque esta Corporación, si compitiera con ellos tendría condiciones estupendas, ya que le entregan las posteras y los estacionamientos, pero como no tiene fines de lucro no está obligada a generar utilidades; por lo tanto es una competencia muy desleal con el mundo privado".

EL POLÉMICO "CANJE"

Quien también entró a la discusión por el tema fue el concejal Alejandro Aguilera (CS), quien planteó a Puranoticia.cl que "hasta el momento, por parte del Municipio, no he recibido información de una intencionalidad respecto a que la Corporación ponga a un tercero sin licitar la administración de las posteras. Lo que aprobamos fue la creación de esta Corporación debido a que los municipios tienen serias restricciones para operar en términos económicos y generar valor en áreas cruciales".

"Estuve a favor, entendiendo que la Corporación es la que debe administrar de manera directa las posteras. No tengo información concreta que aquí se esté disponiendo a un tercero, porque eso torcería la discusión que dimos y el objeto central de administrar directamente estos bienes nacionales de uso público sin tener que pasar por un tercero y que resta plusvalía en esta operación", agregó.

Aguilera también explicó que en la administración Ripamonti se han seguido dos líneas en torno a las posteras: la primera, relacionada a empresas que pagan directamente la ordenanza de derechos de publicidad; y la segunda, el caso puntual de un canje con un consorcio de empresas para iluminar diversos puntos en la temporada estival. "Pusimos a disposición unas posteras de algunas empresas por un periodo determinado, en función de que ellas pagaban la iluminación estival de la ciudad", dijo.

Cabe hacer presente que el edil de Convergencia Social hace mención al cuestionado proyecto de luces navideñas en varios puntos de la ciudad en época estival, y que dice relación con una colaboración público-privada que fue aprobada en diciembre del 2022 por el Concejo Municipal, de la cual poco y nada se conoce, motivo por el cual incluso el diputado Andrés Celis recurrió a la Contraloría para pedir que se investigue. Dicho proyecto, y a diferencia del que hoy critica, fue aplaudido por Rodrigo Rozas.

DERECHOS PUBLICITARIOS A CULTURA

Por su parte, el concejal Tomás de Rementería (PPD) expuso que debe ser la Corporación Cultural de Viña del Mar la que se haga cargo de los derechos publicitarios que recibe la comuna, y en su totalidad, no sólo a través de las posteras.

"Yo propuse mandar a la Corporación Cultural a la Quinta Vergara y que se hicieran cargo de todo el patrimonio cultural de Viña del Mar. Pero salen las cosas disparadas para el lado. Yo considero que los derechos publicitarios se tienen que destinar a la cultura. Esa es una innovación. Además esa Corporación es la que autoriza qué se permite como publicidad", manifestó a Puranoticia.cl el edil viñamarino.

De Rementería también planteó que "eso de los paneles (posteras publicitarias) es un negocio de la administración anterior (de la UDI Virginia Reginato) que lleva larga data. Por ejemplo le vendieron todo Viña a WOM y cobraron durante cinco meses. Los trapos de la administración anterior no los supieron tender. Entonces hay mucho colgajo que ha pasado piola porque los negocios que se hacían los sabían todos y al Municipio le llegan tres chauchas. Eso yo lo planteé para la Corporación Cultural".

Acerca de la entrega de los estacionamientos a la misma Corporación de Innovación y Desarrollo Sostenible, el edil PPD manifestó que "también es otra irracionalidad porque lo principal es la circulación; segundo, el tener una concesión de grúas para que el que se estaciona mal se lo lleven, para que aprendan a estacionarse donde deben".

Finalmente dijo que "en el tema de la publicidad hubo muchos intereses y, bueno... hubo algunos que después fueron diputados y sabemos que así es la crisis de la política", afirmando de paso que "creo que hay muchos tentáculos" aún de la administración Reginato al interior de la Municipalidad de Viña del Mar.

