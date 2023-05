Se revelan "nuevas redes" políticas en el millonario negocio de la publicidad en vía pública de Viña del Mar y el caso será llevado a la Contraloría

Al más puro estilo del programa <<Mea Culpa>>, podemos decir que "nadie hacía presagiar" que la idea de Macarena Ripamonti aprobada por unanimidad en el Concejo Municipal de Viña del Mar para crear la Corporación de Innovación y Desarrollo Sostenible iba a dejar al descubierto el poco normado negocio de la publicidad en vía pública de la ciudad jardín.

Cabe mencionar que la idea de Ripamonti de crear esta corporación es similar a las cuestionadas "Vita" de la comuna de Vitacura, las mismas que en la Región Metropolitana tienen bajo la lupa de la justicia a su ex alcalde Raúl Torrealba de Renovación Nacional por supuestos desvíos de fondos a otros fines, inclusive a campañas políticas.

El millonario negocio de la publicidad en vía pública quedó al descubierto cuando la alcaldesa de Viña del Mar entrega los detalles de cuál será la principal fuente de financiamiento de esta nueva Corporación, justamente la entrega de más de 180 exclusivas ubicaciones de posteras publicitarias en distintos puntos de la comuna tales como la Avenida Perú, Las Salinas, Reñaca entre otras.

Coincidentemente y tal como lo reveló Puranoticia.cl el pasado jueves, estas mismas posteras estarían ya siendo comercializadas, o al menos promocionadas para su venta, por la empresa Ferrani Medios, sin licitación alguna, así queda a la vista de quienes visiten su página web. (www.ferranimedios.cl)

HERMETICO SILENCIO DE ALGUNOS CONCEJALES

Puranoticia.cl tomó contacto con algunos concejales de la comuna de Viña del Mar, el primero en entregar su versión fue Sandro Puebla, ligado al Partido Socialista, quien pese a estar de acuerdo en la creación de esta nueva Corporación cuestionó su financiamiento.

"No me gustó enterarme por la prensa de que hay una empresa privada, con nombre y apellido, que ya anda ofreciendo a terceros los espacios publicitarios que se le entregarían a una Corporación que aún no empieza a funcionar".

En ese sentido, Puebla se cuestionó diciendo: "¿Cómo esa empresa tiene la seguridad que será la encargada de comercializar esos espacios en el futuro?", ante lo cual comentó que "no sé si da para un ilícito, pero de que huele mal... huele mal".

Sin embargo dos concejales que son reconocidos por sus opiniones en diversos medios de comunicación guardaron total silencio, el primero de ellos es Carlos Williams de las filas de Renovación Nacional y quien es además el concejal más votado de la ciudad jardín tras la destitución de Virginia Reginato.

Ante los insistentes llamados del equipo de prensa de Puranoticia.cl y conociendo cabalmente el tema a tratar, el representante de Renovación Nacional guardó total silencio diciendo que no iba a opinar al respecto. Sabido es que Williams pese a ser supuestamente oposición a la gestión Ripamonti, comparte una simpatía, admiración y cercanía profunda con la alcaldesa viñamarina, a tal punto que incluso en la misma cuenta pública, en un hecho inédito, la edil lo saludó por su cumpleaños en plena ceremonia al que hoy más que nunca es su escudero regalón.

NUEVAS REDES POLÍTICAS

Otro que guardó silencio fue el concejal UDI Jorge Martínez, el mismo que llegó a ser integrante de la mesa comunal tras la destitución de Reginato. El que también es hijo del ex Intendente de la Región no quiso referirse al tema en cuestión. (Cabe consignar que otros concejales se han referido al tema y serán parte de una próxima nota).

Esta situación dejó al descubierto una información que fuentes de Puranoticia.cl habían advertido en la elaboración de la primera nota realizada sobre el millonario negocio de la vía pública en la ciudad jardín y la principal fuente de financiamiento que pretende tener esta nueva Corporación.

Las redes políticas o sociales de este negocio que está ligado al dueño de los Restaurantes y PUB Hollywood y Locos por Viña, Claudio Ferrada, no solo alcanzarían al Presidente de la Cámara de Comercio de Viña del Mar Rodrigo Rozas, sino que también al ex concejal de la UDI por la ciudad jardín Jaime Varas.

El ex concejal Jaime Varas, para muchos el mentor de Jorge Martínez concejal, de ahí podría entenderse el silencio a referirse a este tema, es un conocedor del negocio publicitario de la vía pública, según fuentes de Puranoticia.cl, el que también fuera Director de la Empresa Portuaria de Valparaíso en su rol de abogado, tendría como "su asesorado" a una empresa que se dedica al mismo negocio de la vía pública, pero en la comuna de Concón, ligada a otro miembro histórico de la familia UDI.

De hecho el rol de Varas quien se dedicaría justamente al "lobby" en este millonario negocio sería el de "asesor", al menos compartiría oficina en el mismo edificio que Claudio Ferrada propietario de Ferrani Medios y que Rodrigo Rozas, Presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Viña del Mar, no se descarta incluso que entre ambas empresas asesoradas por Jaime Varas existan acuerdos publicitarios por negocios en la vía pública de las llamadas "posteras" que son parte de este financiamiento de la nueva Corporación, es decir que exista una denominada "venta cruzada".

DIPUTADO ANDRÉS CELIS LLEVA TEMA A CONTRALORÍA

Quien no guardó silencio fue el diputado de Renovación Nacional Andrés Celis, mismo partido que el concejal Williams. El parlamentario en un comunicado hecho llegar a nuestra redacción se refirió primero a la creación de la Corporación por parte de Ripamonti.

"Lo que uno avisora y en principio concluye que lo que se pretende es extremar el modelo de sostener que las Corporaciones son privadas, cuestión que podría incluso, perjudicar las mismas acciones que la Alcaldesa Ripamonti dirigió contra los funcionarios de las administraciones anteriores que sostiene que eran fondos públicos, partamos por ahí y que eran trabajadores públicos, a su vez, la Contraloría también ha sostenido eso".

Entrando de lleno a la principal fuente de financiamiento con la cuál contaría esta nueva Corporación, que son las posteras publicitarias, y que ya se estarían comercializando por esta empresa ligada al dueño de los locales Hollywood, Locos por Viña además de la indirecta relación, hasta ahora conocida, de Rodrigo Rozas Presidente de la Cámara de Comercio de Viña del Mar y del ex concejal UDI Jaime Varas, en su calidad de "asesor", el parlamentario de RN dice que: "Sin embargo, el problema principal que logró ver allí, es que si el Municipio es el que tiene que autorizar a su vez, las patentes y calcular los derechos de publicidad y propaganda que van a pagar los clientes que avisen a través de esta Corporación, hay un conflicto de interés del punto de vista administrativo, que podría ser objetado por la Contraloría evidentemente y desde lo penal podría llevar a cometer un delito de negociación incompatible a la misma Alcaldesa Macarena Ripamonti, sí termina privilegiando o favoreciendo a estas empresas que tendrían intereses cruzados. Yo por el momento quiero hacer esa primera prevención, consulta y denuncia a la Contraloría General de la República", finalizó Andrés Celis escribiendo un nuevo capítulo en esta verdadera serie que revela el millonario negocio de la vía pública en la ciudad jardín donde claramente muy pocos están dispuestos a hablar.

PURANOTICIA