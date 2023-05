Negocio publicitario al alero de nueva Corporación en Viña: Concejal Puebla pide licitar espacios y advierte que "algo huele mal"

Inmediatas reacciones generó un artículo de Puranoticia.cl que da cuenta del millonario negocio que se está fraguando en torno a la publicidad en la vía pública de Viña del Mar, al alero de una iniciativa presentada por la alcaldesa Macarena Ripamonti –y aprobada por la unanimidad del Concejo Municipal– y que dice relación con la creación de la Corporación de Innovación y Desarrollo Sostenible.

LEER TAMBIÉN: El millonario negocio de publicidad en la vía pública tras la creación de nueva Corporación Municipal en Viña del Mar

Cabe hacer presente que dicha entidad en formación tendrá como objetivo central el fomentar obras de desarrollo comunal y productivo, así como la innovación y promoción del desarrollo económico, medioambiental y social de la Ciudad Jardín, además de permitirle facultades para efectuar un control, monitoreo a la gestión y uso de recursos, junto a tener una administración con mayor autonomía, al ser éstas instituciones con personalidad jurídica de derecho privado.

EL NEGOCIO PUBLICITARIO

En base a la creación de la Corporación de Innovación y Desarrollo Sostenible, se informó que una de sus líneas de financiamiento será el de la publicidad en la vía pública "a través de un cierto número de posteras ubicados en distintos puntos de la ciudad", según indican desde el autodenominado «Municipio de Cuidados». Y es que la administración Ripamonti entregaría cerca del 40% de estas posteras a la Corporación, de forma gratuita y por un periodo de 12 meses.

Es justamente en este punto donde se encienden las alarmas. Y es que serán 181 las posteras publicitarias que ahora serán manejadas, sin licitación previa, por la Corporación aprobada de forma unánime por el Concejo, las cuales están ubicadas en la Av. Perú, Av. La Marina, Av. España, Reñaca, Av. Libertad, calle Viana, entre otros. Todos estos puntos reportarían ingresos superiores a los $350 millones al año.

Si bien, el hecho de que las posteras no pasen por una licitación previa llama la atención de por sí, el tema alcanza ribetes mayores al observar que ya hay una empresa que está ofreciendo este servicio en exactamente los mismos puntos establecidos por el Municipio para que administre la Corporación de Innovación y Desarrollo Sostenible. Se trata de Ferrani Medios, dedicada a comercializar circuitos «City Covers».

"ALGO HUELE MAL"

En base a ello, una de las grandes interrogantes que se abren es ¿cómo una empresa ofrece estos exclusivos puntos publicitarios que fueron cedidos a una Corporación que se encuentra aún en etapa de formación? Buscando resolver esta inquietud planteada, Puranoticia.cl conversó con el concejal Sandro Puebla Veas (Ind.-PS), quien repasó este millonario negocio que se fragua en torno a la publicidad en la vía pública de la Ciudad Jardín por medio de la Corporación de Innovación y Desarrollo Sostenible.

Junto a expresar que "estoy muy de acuerdo con la Alcaldesa en la necesidad de crear una Corporación de esta naturaleza", el edil viñamarino hizo presente que "no me gustó enterarme por la prensa de que hay una empresa privada, con nombre y apellido, que ya anda ofreciendo a terceros los espacios publicitarios que se le entregarían a una Corporación que aún no empieza a funcionar".

En ese sentido, Puebla se cuestionó diciendo: "¿Cómo esa empresa tiene la seguridad que será la encargada de comercializar esos espacios en el futuro?", ante lo cual comentó que "no sé si da para un ilícito, pero de que huele mal... huele mal".

SOLICITA LICITACIÓN PÚBLICA

Es por este motivo que, en aras de la transparencia, el Concejal independiente, pero respaldado por el Partido Socialista sostuvo que "yo le pediría a la Alcaldesa que modifique esta decisión y que sea la Municipalidad la que licite públicamente los espacios publicitarios en cuestión, con el compromiso de que los recursos que se recauden se destinen, vía subvención, a la futura Corporación".

Finalmente manifestó en relación al planteamiento expresado a Ripamonti que "creo que sería una buena solución, ya que asegura el financiamiento de una Corporación que le hace bien a Viña del Mar y se evita posibles negociados".

Con la solicitud que el Concejal le realizó a través de Puranoticia.cl a la Alcaldesa de Viña del Mar, en términos simples, la "pelota" fue traspasada al Municipio. Y es que serán justamente ellos los que tendrán que decidir si mantienen este cuestionado modelo de negocios tal como lo presentaron o si le harán los cambios propuestos, como efectuar una licitación para que ingresen otros actores. Todo esto, en pos de la transparencia que tanto proclama la administración de la casa edilicia viñamarina.

PURANOTICIA