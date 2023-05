Desclasifican inéditos detalles del modus operandi del millonario negocio de las posteras publicitarias en la vía pública de Viña del Mar

La creación de la Corporación de Innovación y Desarrollo Sostenible de Viña del Mar, aprobada por la unanimidad del Concejo Municipal, ha permitido develar un negocio poco normado –e incluso cuestionable, lo que explicaría el silencio de muchos ediles– respecto a la venta de publicidad en la vía pública de la Ciudad Jardín.

El pasado martes 23 de mayo, el órgano edilicio aprobó una iniciativa de la alcaldesa Macarena Ripamonti en torno a crear una nueva entidad que fomente obras de desarrollo comunal y productivo, así como la innovación y la promoción del desarrollo económico, medioambiental y social de la comuna. Además, la Corporación tendrá que efectuar un control y monitorear la gestión y el uso de recursos municipales.

Para lograr estos fines, la Corporación tendrá una administración con mayor autonomía, basada en cuatro líneas de financiamiento: tienda de merchandising, créditos verdes, estacionamientos y publicidad en la vía pública. Se trata de un modelo similar al de las cuestionadas «Vita», del Municipio de Vitacura, las cuales tienen en la mira de la justicia al ex alcalde Raúl Torrealba (RN) por supuestos desvíos de fondos a otros fines.

Y es que el primer indicio de que "algo no olía bien", tal como lo indicó el concejal Sandro Puebla en conversación con Puranoticia.cl el pasado viernes, vino de la mano con el negocio de la publicidad, pues el detalle de la iniciativa de Ripamonti daba cuenta de la entrega de más de 180 posteras publicitarias en exclusivas ubicaciones de la comuna, como en la Av. Perú, Av. San Martín, Las Salinas o en el sector de Reñaca.

Fue en base a esta propuesta que Puranoticia.cl pudo detectar que, a pesar de ni siquiera está constituida como tal la Corporación de Innovación, la empresa Ferrani Medios (www.ferranimedios.cl) ya estaba comercializando o promocionando este servicio para su venta... y sin licitación de por medio. De hecho, el desclasificar esta información significó un verdadero remezón en el mundo publicitario local, al punto que la compañía en cuestión retiró de su sitio web el servicio ofrecido, pero que de todas formas se puede ver en las siguientes imágenes.

EL MODUS OPERANDI DEL NEGOCIO

Pero, ¿cómo opera el negocio de la publicidad en la vía pública de la Ciudad Jardín? En busca de esta respuesta, Puranoticia.cl pudo conversar con el concejal Pablo González Vega, del Partido Comunista (PC), quien entregó detalles acerca del modus operandi de las empresas que ofrecen este servicio poco normado y hasta "perverso" –como él mismo lo calificó– y que, de una u otra forma, viene a enlodar la incipiente creación de la Corporación de Innovación y Desarrollo Sostenible de Viña del Mar.

"Ferrani Medios nunca tuvo los permisos ni la autorización para hacerlo (ofrecer el servicio en su sitio web). Lo que hacen es negociar algo que no tienen, generar los compromisos y después van al Municipio a pagar los derechos municipales por esa postera. Entonces, primero tienen el chancho amarrado y luego que tienen a quién venderle, van a negociar la postera con el Municipio", explicó el edil.

Junto a calificar el tema como "perverso", el concejal comunista señaló que "es una falla del mercado porque abusan de un vacío normativo que obliga a los municipios a cobrar solamente por lo que está señalado en la ordenanza de derechos municipales, pero no impide que un tercero pague por los derechos municipales pero después los tercerice", tal como estaría ocurriendo en el caso de la Ciudad Jardín.

"Hay una serie de empresas, instituciones y organizaciones que siguen operando bajo códigos antiguos. Esa lógica de que 'en el camino se arregla la carga', es decir, siguen negociando aunque se hayan aprobado cosas o siguen tratando de manipular situaciones. Aquí lo que ha pasado es que la Corporación está aprobada, tiene que venir el proceso de constitución, pero las empresas no pueden negociar bienes que no tienen ni les son propios", agregó la autoridad municipal.

¿Y qué ha cambiado? A juicio de González, las empresas ven que ya no tienen la mayoría que necesitan en el Concejo Municipal, lo que les impide poner las condiciones: "Hay empresas que siempre negociaron bienes que no tenían y que después, con el negocio hecho, pedían negociar. Claro, porque ya tenían un tercero a quién vendérselo. En los temas publicitarios siempre amarran al que quiere comprarlo y luego se sientan con el Municipio a negociar cómo repartir las posteras u otros temas publicitarios; no es al revés, no pagan los derechos publicitarios y esperan al oferente. Y todo ese dinero es el margen que perdía el Municipio".

DERECHOS DE PUBLICIDAD

Uno de los cuestionamientos que ha surgido en varias sesiones del Concejo Municipal viñamarino dice relación justamente con el pago de los derechos de publicidad en la comuna, los cuales no están acorde a los valores del mercado. Esto ha posibilitado que lleguen empresas a ofrecer servicios incluso antes de adjudicárselos, como parecería estar ocurriendo en este verdadero negocio redondo asociado a las posteras de la ciudad y cuyos fondos irán a las arcas de la recién creada Corporación.

Ahí cobran más sentido las palabras del concejal Sandro Puebla, independiente pero cercano al Partido Socialista (PS), quien el viernes pasado comentó a este medio que "no sé si da para un ilícito, pero de que huele mal... huele mal"; esto, tras reconocer que "no me gustó enterarme por la prensa de que hay una empresa privada, con nombre y apellido, que ya anda ofreciendo a terceros los espacios publicitarios que se le entregarían a una Corporación que aún no empieza a funcionar".

Bajo este contexto, el concejal González recalcó luego que "hoy la publicidad en Viña se ha movido en base a esta lógica. Ojo, no es un delito, no es una ilegalidad, es simplemente que 'hecha la ley, hecha la trampa', porque en ningún caso normativamente queda prohibido tercerizar. Si tú me pagas un derecho municipal según lo que indica la ordenanza, yo quedo tranquilo porque me pagaste el monto que me corresponde. Ahora, si tú haces uso de ese derecho municipal que pagaste, o se lo pasas a otro, o lo negocias con un contrato privado, la ley nunca se pone en ese caso".

SILENCIO Y UN ENTRAMADO POLÍTICO

Y es justamente éste vacío el que pretende utilizar la nueva Corporación de Innovación y Desarrollo Sostenible, pues se espera que sea ahora esta nueva entidad la que replique el modelo y venda el servicio de publicidad en la vía pública para tener financiamiento autónomo, saltándose así al intermediario; cuestión que, por cierto, ha incomodado profundamente al mundo privado.

Tal es el caso de Rodrigo Rozas, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Viña del Mar, quien manifestó a la prensa local que esta Corporación "permitirá a la Municipalidad intervenir ciertos sectores de la economía local, como la producción de eventos, la publicidad en la vía pública a través de postes y el merchandising". Y es que a juicio del dirigente gremial que en el verano acusó al vicepresidente de la Corporación Regional de Turismo, Gianni Rivera, de haber solicitado un "incentivo" para el ATP Challenger, este nuevo organismo "perjudicará a los privados que hoy lo realizan".

Cabe hacer presente que el develar una información que era conocida en Viña del Mar, pero que nadie se atrevía a expresar públicamente, ha significado que muchas autoridades –como los mismos ediles– no quieran hablar. Tal es el caso de Carlos Williams, de RN, pero uno de los más cercanos a la alcaldesa Macarena Ripamonti; o de Jorge Martínez, de las filas de la UDI; esto, quizás por la cercanía con el ex concejal Jaime Varas (UDI), a quien sindican como uno de los "mentores" del hijo del ex intendente regional y, por cierto, asesor de una empresa publicitaria.

Varas, en su calidad de abogado, asesora a una firma de publicidad en la vía pública con presencia en Concón, la cual tiene asentada su base justamente en el mismo edificio donde trabaja Claudio Ferrada, propietario de Ferrani Medios (y de locales nocturnos como Hollywood o Locos x Viña). En el mismo inmueble también opera el ya mencionado Rodrigo Rozas, de quien el empresario reconoció que es su conocido y que "me ayuda en temas puntuales al desarrollo de publicidad y marketing".

EL NEGOCIO DE LAS LUCES

Según informó Puranoticia.cl la semana pasada, fuentes al interior del Municipio de Viña del Mar confirmaron que Rodrigo Rozas fue uno de los partícipes del negocio de las luces navideñas en la avenida Libertad, con marcas como Mall Marina Arauco o McDonald's pagando por aparecer en las posteras ubicadas entre 1 y 8 Norte. Dicho acuerdo se gestó en medio de una colaboración público-privada, aprobada el 6 de diciembre del 2022 por el Concejo Municipal de la Ciudad Jardín.

Cabe hacer presente que nunca hubo antecedentes claros respecto a la forma en que se financió este proyecto en Av. Libertad. Sin embargo, sí hay evidencias de que este modelo de negocios público-privado le pareció positivo al presidente de la Cámara de Comercio y Turismo, a diferencia del que hoy sale criticando en la prensa.

Una fuente de Puranoticia.cl en el Municipio de la Ciudad Jardín, conocedora de esta iniciativa, comentó que "la iluminación de Av. Libertad la vino a negociar él" y que fue al dirigente gremial a quien se le entregaron las posteras del tramo de 1 a 8 Norte, y totalmente exentas de pago. "Esas posteras no las maneja él, él se las pasa a un tercero y ese tercero hace el negocio", agregó, aunque exenta de los pagos de derechos de publicidad, por lo que el Municipio de Viña del Mar no recibió un peso.

A raíz de este proyecto, el diputado Andrés Celis (RN), acudió en febrero de 2023 a la Contraloría Regional de Valparaíso para solicitar un pronunciamiento sobre la alianza público-privada incoada por la Municipalidad de Viña del Mar, en relación con la implementación de la iluminación ornamental de la ciudad en la avenida Libertad.

"Llama la atención que atendido los montos involucrados ($65 millones) no se haya realizado una licitación pública, según lo prescrito en la legalidad vigente, pues dicho proceso constituye la vía idónea para ejecutar este tipo de prestaciones en el marco de un proceso reglado y que, además, permite que los eventuales interesados en igualdad de oportunidades, presenten sus ofertas y el ente adjudique el contrato a la propuesta más acorde y que sea más conveniente a la eficiencia en el uso de los recursos", indicó el diputado Celis en el documento ingresado al ente contralor.

Por este motivo es que el parlamentario indicó que "resulta indispensable conocer con precisión los términos de la alianza público-privada que se implementó, sus alcances, sus términos contractuales, sus implicancias en la administración interna, los gastos asociados al municipio, las eventuales ganancias del ente municipal y todo otro antecedente que permita determinar de manera fehaciente si la medida adoptada se ajustó a la legalidad en los términos que fuere adoptada".

DINERO PARA LA COMUNA

Tras estas críticas a la Corporación, González hizo un llamado a que "la gente debe tener la tranquilidad que esa plata que nunca iba a llegar al Municipio –porque se recibe una cuota marginal de lo que ganan las empresas publicitarias y otras por pagar sólo derechos municipales– eso va a quedar hoy en manos de la Corporación para el desarrollo de la comuna o en subsidio en el Municipio. Por lo tanto, si el Municipio tiene una presencia más fuerte en la comuna, no lo encuentro perverso".

Finalmente, el edil comunista concluyó diciendo que "encuentro perverso que no nos demos cuenta que todo lo que teníamos que hacer en el Municipio, primero tenía que pasar por privados, y que por eso se produjo el déficit, porque recibíamos muy poca plata versus el tener un patrimonio muy alto pero con la plata para terceros, no para nosotros, sino que para quienes sabían hacer la cuadratura del negocio".

PURANOTICIA