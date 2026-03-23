Terremoto en el Servicio de Salud de Viña: Gobierno le pidió la renuncia a la directora Andrea Quiero tras cadena de polémicas

El Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota (SSVQ) enfrenta su momento más crítico luego que la Subsecretaría de Redes Asistenciales le solicitara la renuncia a su directora, Andrea Quiero Gelmi, en medio de una seguidilla de polémicas que han remecido al organismo.

La entidad informó que solicitó es por una “renuncia no voluntaria”, y que ésta estaría fundado en la “pérdida de confianza” a partir de su desempeño.

“Esta medida responde a la evaluación de los resultados de gestión y a la necesidad de fortalecer la conducción del sistema en un contexto que demanda respuestas urgentes”, señaló la entidad dependiente del Ministerio de Salud.

A través de un comunicado, señalaron que “en momentos decisivos para la salud pública chilena, se requiere la mejor coordinación para responder a las necesidades de la población”.

“Como Subsecretaría de Redes Asistenciales estaremos permanentemente apoyando el trabajo de los Servicios de Salud y evaluando su desempeño, en línea con el cumplimiento de las urgencias que requiere el país”, sentenciaron.

La salida de la autoridad sanitaria se produce en un contexto marcado por diversas investigaciones que han puesto en entredicho la gestión del servicio. Entre ellas, una indagatoria de Contraloría por una eventual manipulación en concursos de Alta Dirección Pública (ADP), luego de detectar antecedentes que darían cuenta de gestiones para influir en nombramientos de cargos directivos, lo que derivó en un sumario administrativo y en la remisión de antecedentes al Ministerio Público.

A ello se suma un segundo flanco: el sumario iniciado por el organismo fiscalizador a raíz de una endoscopía realizada a la propia directora Andrea Quiero en el Hospital de Quilpué, procedimiento que se encuentra bajo la lupa por no haber sido registrado formalmente y por haberse efectuado fuera de los canales habituales, en un contexto donde existía una extensa lista de espera para ese examen.

Como si fuera poco, este lunes 23 de marzo Puranoticia.cl dio cuenta de una minuta de 2022 que ha agudizado la crisis, ya que en ella se detallaban nombres y cargos que posteriormente se concretaron en el SSVQ, incluyendo el de la propia Andrea Quiero. El documento además sugiere la existencia de respaldos políticos para dichas designaciones, mencionando a figuras vinculadas al Partido Socialista, lo que trasladó la controversia desde el plano administrativo al político.

La salida de Andrea Quiero marca un punto de inflexión en la crisis que atraviesa el Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota, en medio de investigaciones administrativas y cuestionamientos que escalaron al plano político. Con su desvinculación ya confirmada, el foco se traslada ahora a las definiciones que adopte la autoridad sanitaria para encauzar la gestión del organismo, mientras continúan en curso las indagatorias que buscan esclarecer eventuales responsabilidades.

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