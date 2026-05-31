Villa Alemana se viste de gala para recibir a José Antonio Kast en nueva versión de “Presidente Presente”

Desde las 11 horas se espera dar luz verde a una nueva versión de “Presidente Presente”, instancia en donde el Presidente José Antonio Kast se reúne con vecinos simulando a un cabildo abierto donde el mandatario acompañado por ministros y subsecretarios sectoriales expone los avances de su administración y responde preguntas directas de la comunidad.

Este domingo llegará por primera vez a la región de Valparaíso y será Villa Alemana la comuna que se vestirá de gala para recibirlo, esta vez en el gimnasio del Colegio Hispano. A la instancia está invitado también el Gobernador Regional Rodrigo Mundaca, el delegado presidencial Manuel Millones, además de parlamentarios y alcaldes de variadas comunas.

El alcalde Nelson Estay aprovechará la instancia para reunirse con el mandatario y pedirle un pronunciamiento oficial por la puesta en marcha del Hospital de Marga Marga que hasta el momento tiene serios problemas de conectividad para que comience su operación.

La actividad Presidente Presente será transmisión de Puranoticia.cl en su señal de radio, 102.5 FM en Valparaíso, Viña del Mar, Villa Alemana, Quilpué, Limache, Olmué, también en el 90.9 FM para toda la Provincia de Petorca además de las comunas de Quintero y Puchuncaví. Mismo dial para la Provincia de Quillota. La cobertura en San Felipe y Los Andes será por el 96.1 FM y en la Provincia de San Antonio por el 102.5 FM. También en nuestra señal de TV por todos los cables operadores y en el canal 177 de Zapping.com

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