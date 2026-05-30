Senador Squella espera que la seguridad marque el eje central de la Cuenta Pública

En la antesala de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, manifestó sus expectativas respecto del mensaje que entregará el Mandatario y destacó la importancia de la instancia para informar a la ciudadanía sobre los avances alcanzados durante los primeros meses de Gobierno.

El dirigente sostuvo que la ceremonia representa una oportunidad para realizar un balance de la gestión desarrollada hasta ahora y, al mismo tiempo, proyectar los principales desafíos que enfrentará la administración en el corto y mediano plazo.

Según indicó, uno de los temas que debiera ocupar un lugar central en la exposición presidencial es la seguridad pública, materia que continúa siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. “La Cuenta Pública es una gran oportunidad para comunicarle a los chilenos todo lo que se ha hecho durante los tres primeros meses de Gobierno”, señaló.

Squella agregó que el discurso presidencial también permitirá conocer las prioridades que marcarán la agenda del Ejecutivo durante los próximos meses. “Al mismo tiempo, el Presidente Kast seguramente va a dar a conocer cuáles son los lineamientos de trabajo para los próximos meses, en donde esperamos que la seguridad pública tenga un rol protagónico”, afirmó.

El presidente del Partido Republicano expresó además su confianza en el trabajo que desarrolla el Gobierno en esta materia y destacó el rol que deberá desempeñar el equipo encargado de liderar la agenda de seguridad. “Yo no tengo ninguna duda de que el trabajo que va a encabezar el ministro Arrau va a estar en la línea de lo que los chilenos están esperando”, sostuvo.

Las declaraciones de Squella se suman a las distintas expectativas expresadas por representantes del oficialismo y la oposición en las horas previas a la Cuenta Pública, instancia en la que el Presidente realizará un balance de su gestión y presentará los principales ejes que orientarán el trabajo gubernamental durante el próximo período.

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