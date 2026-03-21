¿Se saltó la fila la jefa del SSVQ? Contraloría abre sumario por endoscopía sin registro a Andrea Quiero en el Hospital de Quilpué

La Contraloría General de la República, a través de su sede regional de Valparaíso, instruyó el inicio de un procedimiento disciplinario luego de acoger una denuncia asociada a eventuales irregularidades que se habrían cometido durante la realización de una endoscopía a Andrea Quiero Gelmi, directora del Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota–Petorca (SSVQP), atención médica efectuada en el Hospital de Quilpué.

La entidad que fiscaliza a los órganos del Estado resolvió dar inicio al sumario con el objetivo de determinar posibles responsabilidades administrativas, luego de analizar antecedentes que, según concluye, no se ajustan a la normativa vigente ni a los criterios de priorización en listas de espera del sistema público de salud.

De acuerdo con el informe –al que pudo acceder Puranoticia.cl– la directora del Servicio de Salud se sometió a una endoscopía digestiva el 23 de octubre de 2025 en la Unidad de Endoscopía del Consultorio Adosado de Especialidades (CAE) del establecimiento de salud de la Ciudad del Sol, acción que se llevó a cabo en pleno horario laboral y que fue atendida por el médico Eduardo Núñez Núñez.

Uno de los puntos centrales observados por la Contraloría es que la asignación de la hora para dicho examen no quedó registrada en los sistemas formales del establecimiento de salud. Según lo informado por la dirección del hospital, la coordinación se realizó mediante una llamada telefónica efectuada el 21 de octubre de 2025 entre autoridades del Servicio de Salud y del recinto hospitalario.

En ese proceso, la Subdirectora de Gestión Asistencial del SSVQP contactó al Subdirector Médico subrogante del Hospital de Quilpué quien, a su vez, coordinó la programación de la atención médica con otra jefatura interna. Todo esto se llevó a cabo sin dejar ningún tipo de trazabilidad en los registros habituales del sistema.

NI LISTA DE ESPERA NI URGENCIA

La investigación también determinó que la directora Quiero no figuraba en la lista de espera para la realización de este examen. Según datos del Sistema de Gestión de Tiempos de Espera (SIGTE), al 23 de noviembre de 2025 existían 914 pacientes pendientes para una endoscopía en el hospital, algunos ingresados desde 2018.

Asimismo, la Contraloría constató que la atención tampoco fue registrada como una urgencia en los sistemas, pese a que desde el hospital se argumentó que el procedimiento respondía a una condición clínica que requería atención urgente.

El informe da cuenta que "no se advierten los argumentos que permitieran validar los criterios operacionales para atenciones de urgencia del referido hospital", ni un respaldo en los sistemas que justifiquen la priorización de la atención.

Otro antecedente relevante que se indica en el documento es que el día en que se realizó el examen a Andrea Quiero, el CAE del Hospital de Quilpué no estaba otorgando atenciones de endoscopía para pacientes en lista de espera GES ni para urgencias, debido a que el profesional encargado se encontraba con licencia médica.

Pese a ello, el procedimiento se llevó a cabo, lo que refuerza las dudas del organismo fiscalizador respecto de la forma en que se gestionó la atención.

VULNERACIÓN A PROBIDAD ADMINISTRATIVA

En su análisis, la Contraloría concluye que los hechos descritos no se ajustan a la normativa vigente sobre listas de espera ni a los criterios de priorización definidos por el Ministerio de Salud, que exigen respaldo documental y registro en los sistemas correspondientes para la asignación de atenciones.

Asimismo, advierte una eventual infracción al principio de probidad administrativa, tal como está establecido en la ley, que obliga a los funcionarios públicos a actuar con preeminencia del interés general por sobre el particular. En ese contexto, el informe menciona que podría configurarse una conducta asociada al uso indebido de la posición funcionaria para obtener un beneficio.

Tras analizar los antecedentes de esta denuncia presentada por una persona que solicitó reserva de su identidad y las respuestas entregadas por el establecimiento de salud, la Contraloría Regional de Valparaíso resolvió acoger la denuncia e instruir un procedimiento disciplinario tanto en el Hospital de Quilpué como en el SSVQP.

Dicho sumario deberá ahora determinar las eventuales responsabilidades administrativas de las autoridades y funcionarios involucrados en los hechos, así como establecer si existieron infracciones a la normativa que regula el acceso y priorización de las atenciones de salud en el sistema público.

PURANOTICIA