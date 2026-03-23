Vicepresidente del PS aborda situación de la militante Andrea Quiero como directora del SSVQ: "Ella tendrá que responder"

El Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota (SSVQ) atraviesa una compleja crisis tras la revelación de dos casos que hoy están bajo la lupa: por un lado, cuestionamientos a procesos de designación en cargos directivos y, por otro, observaciones de Contraloría que apuntan a eventuales irregularidades administrativas, ambas situaciones que han abierto dudas sobre la transparencia en la gestión del organismo.

En lo específico, la Contraloría está revisando una eventual intervención en concursos de Alta Dirección Pública (ADP), luego de detectar indicios que apuntarían a gestiones orientadas a incidir en la designación de cargos directivos, situación que motivó la apertura de un sumario administrativo y el envío de los antecedentes a Fiscalía. Por otro, se inició un proceso disciplinario por una endoscopía a la directora del SSVQ, Andrea Quiero, procedimiento realizado en el Hospital de Quilpué que no habría quedado registrado formalmente ni habría seguido criterios de lista de espera o urgencia.

A este escenario se suma la reciente divulgación de una minuta de 2022, en la que se darían cuenta de nombramientos previamente acordados y que contarían con la venia de figuras vinculadas al Partido Socialista (PS). En el documento aparecen mencionados el exdiputado De Rementería y la exsenadora Allende, lo que ha intensificado las críticas y trasladado el conflicto hacia una dimensión política.

En ese contexto, Puranoticia.cl conversó con Arturo Barrios, vicepresidente del Partido Socialista, quien abordó los cuestionamientos, respaldó el trabajo profesional de Andrea Quiero (militante PS) y defendió la necesidad de esclarecer los hechos.

El exdiputado por el Distrito 7 de la región de Valparaíso señaló que "las cosas tienen que investigarse y transparentarse. En el caso, lo que yo entendía, es que Andrea Quiero había llegado por Alta Dirección Pública. Tú has visto que en estos días se le ha pedido la renuncia inclusive a personas que tienen Alta Dirección Pública. Entonces, yo creo que las cosas tienen que investigarte con transparencia".

Junto con ello, Barrios sostuvo que "la Alta Dirección Pública está absolutamente superada", agregando que "el informe de Contraloría da un pie para que la gente también responda a ese informe" y que "las cosas se tienen que investigar en su justo mérito, porque hemos tenido a mucha gente que ha pasado por situaciones muy complejas, donde finalmente se revierten opiniones".

El dirigente socialista también descartó que la militancia política sea el eje del problema, ya que "el punto en este tema no es la militancia en el partido. Si eso no te hace ni mejor ni peor. (..) si eso no tiene que ver con la política, tiene que ver con su desempeño en el cargo. Aquí es muy fácil decir que ‘aquí hay manejos políticos’. Bueno, ella tendrá que responder sobre lo que se está señalando. ¿Tenía una historia en el tema de la salud? Claro que tiene una historia del tema de la salud. Pero ella tendrá que responder”.

En la misma línea, enfatizó el rol de los procedimientos administrativos ante observaciones del ente fiscalizador: "Cuando Contraloría te levanta observaciones, tú tienes que responder a esas observaciones. Si ese es el procedimiento. Otra cosa es el juicio que uno se forma con respecto al hecho, pero el procedimiento administrativo uno lo explica, lo observa y, si es que no, uno recibe sanciones”.

Finalmente, Barrios reiteró que Andrea Quiero “tiene que responder a las situaciones que se le han esgrimido por parte de Contraloría”, destacando además que “ella ha tenido muchos cargos de esta naturaleza, como cargos en ámbitos de salud" y sentenciando que "en su caso, ella tiene un bagaje que le hacía postular al cargo y que le hacía tener todas las competencias para el cargo".

Así, mientras avanzan las investigaciones y se esperan eventuales definiciones desde el Ministerio Público, el caso del Servicio de Salud Viña - Quillota no solo profundiza el cuestionamiento sobre la gestión interna del organismo, sino que instala un flanco político que amenaza con seguir escalando, en medio de acusaciones de presunta injerencia partidaria en decisiones clave del sistema de salud pública.

PURANOTICIA