Escándalo en el Servicio de Salud de Viña: Contraloría indaga manipulación política de cargos, ordena sumario y remite caso a Fiscalía

Tan complejo como delicado es el escenario que quedó al descubierto en el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ), luego que a través de un dictamen, la Contraloría General de la República resolviera instruir un sumario administrativo para investigar una denuncia que apunta a una eventual manipulación de concursos de Alta Dirección Pública, con posibles criterios políticos en la designación de cargos.

La acción se origina a partir de una presentación realizada por dirigentes de una asociación de funcionarios, quienes acusaron irregularidades en los procesos de selección de cargos directivos dentro del organismo, advirtiendo que no existiría claridad sobre la forma en que se han llevado adelante estos nombramientos, situación que se suma a una serie de comentarios de pasillo que desde hace mucho tiempo vienen planteando situaciones de este tipo, y no sólo en éste Servicio de Salud.

De acuerdo con el documento emitido por la Contraloría Regional de Valparaíso, entre los antecedentes analizados se incluyen imágenes de conversaciones sostenidas por aplicaciones de mensajería instantánea entre funcionarios presuntamente involucrados en los hechos. Si bien, el ente fiscalizador advierte que no todos los participantes están plenamente identificados y que el contexto de dichas comunicaciones en línea no es del todo claro, sí concluye que en algunos mensajes "se da a entender que habría existido la intención, por parte de algunos de los participantes, de concertar el acceso a cargos en el SSVQ en consideración a razones políticas".

En ese contexto, el documento reproduce extractos de dichas conversaciones, donde se alude directamente a gestiones para definir nombres en cargos clave. Entre ellas, se menciona: "Me gustaría tener certeza de cuál es la carta PS para la dirección del SSVQ", así como también coordinaciones para incidir en decisiones a nivel del Ministerio de SAlud: "Creo que es necesario insistir a través de nuestro Diputado y Senadora (…) la instalación de nuestro equipo para dirigir el Servicio".

Asimismo, se da cuenta de mensajes que sugieren resultados ya definidos en procesos de dirección, como: "Ganamos, al Director hoy le pidieron la renuncia. Muchas gracias a Isabel Allende (exsenadora del PS por la Quinta Región) y a ti", además de solicitudes de apoyo para asumir cargos vacantes dentro del servicio. "Yo necesito apoyo para asumir la Subdirección Administrativa, que está vacante desde el 18 de enero pasado cuando fue cesada Alis Catalán (RN)", reza el mensaje.

A estos antecedentes se suma un documento denominado «Minuta para cargos de alta dirección pública», sin fecha ni firma, en el que se detalla un supuesto procedimiento para instalar equipos de trabajo en Servicios de Salud donde opera el sistema de Alta Dirección Pública. En dicho texto se plantea, por ejemplo, solicitar la renuncia de directores de servicio –indicando que ello no tendría costos para el Estado– y designar subrogantes "más cercanos a nuestro Gobierno o más lejano a las ideas de derecha", mientras se desarrollan los concursos correspondientes.

Para la Contraloría Regional de Valparaíso, si bien estos antecedentes no permiten establecer con certeza el contexto completo ni la identidad de todos los involucrados, sí evidencian conductas que podrían ser contrarias a principios fundamentales que rigen la función pública, como la igualdad ante la ley, la no discriminación en el acceso a cargos públicos y la necesaria apoliticidad de la administración del Estado.

En paralelo, el órgano fiscalizador también observa una eventual infracción al deber de abstención. Esto, luego de constatar que un funcionario del SSVQ habría participado en la decisión de denegar una solicitud de acceso a información relacionada con su propio correo institucional, lo que –según el análisis– no se ajusta a las normas que obligan a los funcionarios a inhibirse en asuntos donde exista interés personal.

Cabe consignar que, previo a la emisión de este documento al que pudo acceder Puranoticia.cl, la Contraloría solicitó un informe al Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota para conocer su versión de los hechos, aunque sin recibir respuesta a la fecha.

Considerando todos estos elementos, el organismo resolvió instruir un sumario administrativo con el objetivo de investigar en profundidad los hechos denunciados y determinar eventuales responsabilidades al interior de la entidad de salud. La indagatoria también podrá abarcar otras irregularidades que surjan durante el proceso.

Junto con ello, el órgano de control remitió copia de la denuncia y sus antecedentes a la Fiscalía Regional de Valparaíso del Ministerio Público, para que evalúe la eventual existencia de delitos y adopte las acciones que estime pertinentes.

Como se logra desprender del análisis de la Contraloría, el caso instala un nuevo foco de preocupación respecto de los mecanismos de designación en cargos públicos, particularmente en un sistema que, por definición, busca resguardar la idoneidad técnica y la independencia de criterios en la administración del Estado; además de volver a poner en vitrina un comentario de pasillo que se repite desde hace mucho tiempo en los Servicios de Salud, que no son más que un botín de los partidos políticos chilenos, y que en el caso de Viña del Mar - Quillota mantiene en el puesto a Andrea Quiero, una de las pocas directoras que no fue removida de su cargo como sí se hizo con otros.

PURANOTICIA