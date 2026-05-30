Diputado Andrés Celis emplaza a Gobernador Mundaca por financiamiento de drones de seguridad

La continuidad del programa de televigilancia con drones en la Región de Valparaíso volvió a instalarse en el centro del debate luego de que el diputado Andrés Celis cuestionara la postura adoptada por el Gobierno Regional respecto del financiamiento necesario para mantener operativa la iniciativa.

El parlamentario manifestó su preocupación por la incertidumbre que rodea al futuro del sistema, que desde 2019 ha sido financiado con recursos del propio Gobierno Regional y que ha servido como apoyo a distintas estrategias de prevención y control del delito.

Según indicó, en el actual contexto de seguridad resulta fundamental fortalecer las herramientas disponibles para enfrentar la delincuencia y no poner en duda la continuidad de programas que han estado operando durante años.

Celis recordó que el proyecto ha contado con respaldo de diversos actores institucionales y que su funcionamiento ha sido posible gracias a la coordinación entre organismos vinculados al sistema de seguridad pública. “Bien sabe el gobernador la importancia de llevar adelante este programa de televigilancia con drones para reforzar la seguridad en la región. Cabe recordar que existía disposición para trabajar en conjunto y financiar esta herramienta con apoyo de distintas instituciones del sistema de seguridad”, señaló.

El legislador sostuvo que el debate actual no se centra en la efectividad del programa ni en su aporte a las labores preventivas, sino en una decisión administrativa y política respecto de los recursos que permitirían darle continuidad.

A juicio del diputado, el contexto que enfrenta la región exige reforzar las capacidades de vigilancia y monitoreo para enfrentar los desafíos en materia de seguridad.

“Estamos atravesando una difícil situación en lo que respecta a la seguridad producto del descalabro que recibimos al respecto, que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para poder mitigar los daños que afectan directamente a las familias”, afirmó.

Celis también cuestionó que, tras años de respaldo al proyecto, ahora exista incertidumbre respecto de su financiamiento. “¿Cuál es la razón ahora de negarse a financiar la continuidad del plan con drones? No veo una crítica al valor del programa, sino una decisión que responde a voluntad política”, afirmó.

Actualmente, la continuidad de la iniciativa requiere una inversión cercana a los $725 millones, recursos cuya aprobación se encuentra en análisis por parte del Gobierno Regional de Valparaíso.

PURANOTICIA