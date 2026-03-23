Polémicas en el Servicio de Salud de Viña reabren debate: Colegio Médico propone que directores se elijan por "confianza directa"

Dos recientes investigaciones de la Contraloría instalaron un complejo escenario en el Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota (SSVQ): por una parte, el organismo indaga una eventual manipulación política en concursos de Alta Dirección Pública (ADP), luego de detectar chats y antecedentes que sugieren gestiones para influir en nombramientos de cargos directivos, situación que derivó en un sumario administrativo y en la remisión de los antecedentes a la Fiscalía. Por otro lado, la entidad fiscalizadora también abrió un procedimiento disciplinario por una endoscopía realizada a la directora Andrea Quiero, sin registro formal ni priorización en lista de espera o urgencia, detectando además que la coordinación de la atención se realizó fuera de los canales habituales del sistema.

Ambos casos –dados a conocer oportunamente por Puranoticia.cl– motivaron la reacción del presidente regional del Colegio Médico en Valparaíso, Dr. Luis Ignacio de la Torre, quien planteó la necesidad de realizar cambios estructurales en el sistema de nombramientos en salud pública para que no ocurran situaciones como éstas.

En primer lugar, sostuvo que "una de las cosas que hemos planteado como Colegio Médico es que la Alta Dirección Pública, al menos para la selección y provisión de cargos como directores de Servicio de Salud, no está cumpliendo su función. Y hemos denunciado reiteradamente que muchas veces las ternas que llegan a la instancia final son seleccionadas más bien por criterios políticos que por criterios técnicos”.

En esa línea, sostuvo que esta situación responde a una práctica extendida en el aparato estatal, ya que "eso parece ser un hecho que está aceptado en las distintas administraciones del Estado, en los distintos gobiernos, y lo que creo que falta es que esto se transparente porque, conversando con distintos personeros, uno se puede dar cuenta que el director del Servicio de Salud tiene un carácter político-administrativo y, si bien es cierto que le corresponde gestionar la red de salud, lo tiene que hacer en un entorno político muy vinculado a un Gobierno de turno”.

Es por este motivo que el dirigente gremial propuso modificar el actual sistema, indicando que "después de tantos años de ADP, nos hemos dado cuenta de que este cargo en particular no debiese ser provisto de esta manera, sino que debiese ser de confianza directa, por ejemplo, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales”.

No obstante, el Dr. De la Torre hizo una distinción respecto de otros cargos del sistema, dado que "en vez de maquillar concursos y decir que es altamente transparente y que es altamente seleccionado por habilidades o competencias y no por militancia, en vez de hacer eso, decir que la influencia política del Gobierno de turno llega hasta este nivel; y que de este nivel hacia abajo, van a robustecer los elementos técnicos. Creo que eso ya es momento de que lo vayamos transparentando”.

Respecto a los hechos detectados en el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota, el médico señaló que “la noticia que ustedes dan a conocer es muy preocupante y, ojo, –sin defender a nadie– simplemente decir que lo que se denuncia es que la selección de una Subdirección de Recursos Humano habría sido la que estaba más bien gestionada o coordinada desde un partido político, a través de unos chat que se filtran. Esa es una materia que la Contraloría admite o revisa y dice ‘acá hay problemas administrativos’ y entrega los antecedentes a la Fiscalía porque dice que acá incluso podría haber una comisión de delito. Está diciendo que hay que investigarlo”.

El presidente regional del Colmed también apuntó a un problema de fondo en el sistema, porque "lo que sí queda claro, al menos por el contenido de los chats que se difundieron, es que hay personas que se sentían con la prerrogativa de exigir que por su militancia les correspondía usar un puesto y eso nos habla de un ecosistema que hoy está coactado y raptado por partidos políticos del Gobierno turno”.

Finalmente, advirtió que estas prácticas podrían ser más extendidas, ya que "acá se filtraron unos chats, pero en muchos otros Servicios del país estoy seguro que lo que sucede es exactamente lo mismo. No tengo pruebas porque no tengo acceso a esos chat, pero probablemente estas mismas influencias y presiones de partidos y políticos ocurren en todos los Servicios de Salud del país, que son 29 en este momento”.

En ese contexto, el planteamiento del dirigente reabre el debate de fondo sobre la transparencia y los criterios con que se designan las autoridades en la red pública de salud, en medio de investigaciones que siguen en curso y que podrían marcar un precedente tanto en el Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota como en el resto del país.

PURANOTICIA