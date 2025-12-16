Serviu confirma que expropiación de 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio se pagará al contado y costará $10.990 millones

En el Diario Oficial fueron publicados nuevos antecedentes sobre la expropiación de las 100 hectáreas del cerro Centinela, sector donde se emplaza la denominada megatoma de San Antonio, el asentamiento más grande que tiene nuestro país, habitado actualmente por alrededeor de 4.100 familias, equivalentes a más de 10 mil personas, entre ellas una alta proporción de niños, niñas y adultos mayores.

La publicación –a la que Puranoticia.cl tuvo acceso– da cuenta de la decisión del Estado de avanzar en una expropiación parcial del predio, que corresponde a un poco menos de la mitad del total del terreno tomado, con el objetivo de destinar esas hectáreas a la ejecución de un Plan Habitacional que permita entregar una solución definitiva a una parte significativa de las familias que hoy residen en el lugar.

Esta medida forma parte de la solución impulsada por el Gobierno para abordar el conflicto habitacional en el cerro Centinela y se da luego de una negociación fallida con la inmobiliaria propietaria del terreno. Pero cabe hacer presente que, en paralelo, el Estado deberá dar cumplimiento al fallo judicial vigente que ordena el desalojo de la otra mitad del predio en San Antonio, procedimiento que debería concretarse durante las próximas semanas, aunque hasta ahora no existe una fecha definida.

Según se consigna en el Diario Oficial, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la región de Valparaíso, dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), resolvió expropiar los lotes identificados como Lote 1 A-1, Lote 1 A-3 y Lote 1 A-5, los que en conjunto totalizan las 100 hectáreas consideradas en esta primera etapa.

“Por resolución exenta N° 15.136 de 12 de diciembre del 2025, Serviu región de Valparaíso dispuso la expropiación parcial, conforme al artículo 51 Ley 16.391 y decreto ley 2.186 de 1978, del inmueble 1 A Cerro Centinela, comuna de San Antonio, según Plano del Proyecto Expropiación Lote (...) de presunto dominio de Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A.”, señala el texto al que accedió este medio.

En cuanto al monto de la operación, la notificación oficial indica que la Comisión Tasadora –integrada por Claudio Sepúlveda, Óscar López y Julia Venegas–, en su informe de diciembre de 2025, “fijó un monto total de indemnización provisional por el Lote 1 A-1, Lote 1 A-3 y Lote 1 A-5 en $10.990.904.000, que será pagada al contado”.

De esta manera, el costo de adquisición de los terrenos bordea los 11 mil millones de pesos, recursos que, según explicó con anterioridad el propio ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, provienen de dineros que no han sido ejecutados originalmente para la compra de terrenos en otras regiones del país.

Bajo este contexto, Puranoticia.cl tomó conocimiento que este miércoles 17 de diciembre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo convocó a las 40 cooperativas constituidas a una asamblea donde se les informarán los pasos a seguir en este proceso que debería derivar en la materialización de un proyecto habitacional que sea una solución definitiva para estas familias que viven en el cerro Centinela desde fines del año 2019.

Vale hacer presente que la expropiación constituiría sólo el primer desembolso que debería realizar el Estado en el marco de esta solución habitacional. A ello se sumará el proceso de urbanización del terreno, cuyo costo se estima en torno a las 0,3 UF por metro cuadrado. Considerando la superficie total, urbanizar las 100 hectáreas implicaría una inversión cercana a las 300 mil UF, es decir, $10 mil millones adicionales.

Con este propósito, cabe recordar lo expresado por la delegada del Minvu para la megatoma, Gloria Maira, quien reveló a Puranoticia.cl que ya se está trabajando en un bosquejo del proyecto junto a representantes de las familias, con miras a avanzar hacia un plan de diseño de la iniciativa, donde estas gestiones tienen como objetivo encauzar el proceso de manera participativa y con definición temprana de lineamientos.

En ese sentido, Maira aseguró en aquella oportunidad que "el estudio de cabida podría hablar de hasta 10.000 personas (beneficiadas con el plan habitacional del Gobierno). Ese número es referencial, no es exacto, porque el desarrollo del proyecto habitacional, que va a combinar la densificación que hará el Serviu, junto con el loteo y las casas, dará más o menos cuánto finalmente será el número de familias que allí queden. Pero en términos de la cabida que podría tener el territorio, junto con lo que establece el Plan Regulador Comunal, estamos hablando de una cifra similar a esto".

De esta manera, mientras avanza la implementación del plan habitacional en una parte del cerro Centinela, importante es tener presente que el Estado deberá seguir enfrentando de forma paralela el complejo escenario que implica la ejecución del operativo de desalojo ordenado por la justicia en el resto del predio, en un conflicto que sigue marcando la agenda social y urbana de la región de Valparaíso.

