La secreta operación del Serviu para evitar el desalojo de la megatoma de San Antonio

El fallido intento de acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), los dueños del terreno en el cerro Centinela y los habitantes de la megatoma de San Antonio –instancia que se dio por cerrada a inicios de septiembre– abrió paso a un nuevo escenario judicial. De acuerdo con las resoluciones vigentes, el jueves 4 de diciembre vence el plazo para iniciar el proceso de desalojo de las más de 4.100 familias que residen en el sector, cifra que se traduce en más de 10 mil personas afectadas.

Mientras organismos como la Municipalidad de San Antonio han comenzado a ejecutar las acciones ordenadas por la justicia, como por ejemplo la habilitación de albergues para recibir a quienes deban abandonar el terreno casi al límite con Cartagena, desde el Minvu se ha insistido en la búsqueda de alternativas que permitan evitar la expulsión masiva. Según ha advertido la cartera, un desalojo de esta magnitud podría generar una verdadera crisis humanitaria en la comuna y en localidades cercanas.

En este contexto, Puranoticia.cl accedió a antecedentes que dan cuenta de una nueva y secreta estrategia impulsada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la región de Valparaíso que, a través de su directora (s) Nerina Paz López, le solicitó al ministro Carlos Montes que dicte un Decreto Supremo de Expropiación Parcial de tres terrenos ubicados en el cerro Centinela, como parte del «Proyecto de Expropiación del Lote 1 A, Cerro Centinela, Comuna de San Antonio», desarrollado por el equipo de Asentamientos Precarios, dependiente de esta Secretaría de Estado.

La iniciativa involucra al lote 1 A-1, situado en camino viejo a San Antonio (norte) frente a calle 21 de Mayo, con una superficie de 256.402,86 metros cuadrados; al lote 1 A-3, ubicado en Manuel Bulnes (este) frente a calle Alcalde Reinaldo Barahona, con 328.491,19 metros cuadrados de superficie; y al lote 1 A-5, emplazado también en Manuel Bulnes (sur) frente a calle El Alba, con una extensión de 521.059,90 m2. Todos estos terrenos pertenecen a la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A..

Según explica la directora (s) Nerina Paz en el oficio donde le plantea la solicitud al ministro Carlos Montes, "el programa de expropiación parcial lo conforman tres polígonos que afectan un lote de mayor extensión denominado 1A, individualizados, precisados y dimensionados en el plano de expropiación".

Asimismo, sostiene que "el proyecto fue informado favorablemente por la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Valparaíso, a través del Oficio Ordinario Nº2271 del 26 de noviembre de 2025 y en Certificado Nº15, con informe Técnico DDUI (Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura) de fecha 25 de noviembre".

El tema de la expropiación no es nuevo en este terreno ubicado en el cerro Centinela de San Antonio, pues la inmobiliaria propietaria recordó en su momento que durante el año 2021 –ya con la toma instalada– "el Ministerio de Obras Públicas (MOP) comenzó un proceso de expropiación de una parte de nuestro terreno para el Acceso Norte de San Antonio y fijó un valor de expropiación sustancialmente más alto que el precio final propuesto por nuestra empresa como valor de venta, pese a que ese valor de expropiación había sido ‘castigado’ por el MOP en un 20%, ya que estaba tomado".

Cabe hacer presente que el documento firmado por Nerina Paz fue despachado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en Santiago, a la Seremi de Vivienda y Urbanismo en Valparaíso, a la Dirección Regional del Serviu en Valparaíso, a la Oficina de Gestión de Suelos del Serviu y a la Oficina de Partes del Serviu.

