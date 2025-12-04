Académico plantea edificaciones "de tres o cuatro pisos" para el futuro plan habitacional en terreno de la megatoma en San Antonio

La grave crisis habitacional que enfrenta la comuna de San Antonio, agravada por la existencia de una megatoma donde viven más de 10 mil personas en el cerro Centinela, sigue generando análisis y propuestas desde el mundo académico.

En ese contexto, el docente de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, Julio Nazar, abordó los desafíos que implica el reciente anuncio del Gobierno de expropiar 100 hectáreas del terreno para desarrollar un plan habitacional.

El arquitecto planteó que una de las claves para enfrentar la falta de suelo disponible en Chile es avanzar hacia modelos de densificación moderada, alejados de los grandes edificios en altura que suelen generar rechazo en la ciudadanía, como en Concón.

"Cuando estoy hablando de densificar o construir en altura, no se imaginen que estamos hablando de Concón y las dunas con 25 pisos de altura. El solo hecho de poder edificar con 3 o 4 pisos de altura en zonas complejas, ya te genera una densidad suficiente para ocupar menos territorio, generar áreas comunes y ser mucho más eficiente con la escasez de suelo que tenemos", planteó el profesional a Puranoticia.cl.

Nazar explicó que Chile enfrenta una realidad estructural: el Estado no cuenta con el suelo necesario para cubrir las 260 mil viviendas comprometidas por el Gobierno ni las 100 mil adicionales por año que –según estimó– deberán construirse en las próximas décadas para alcanzar niveles mínimos de satisfacción habitacional.

En ese escenario, insistió en que el sueño de muchas familias del cerro Centinela de acceder a “una casa con su jardín” es “un modelo utópico”, dadas las exigencias de urbanización, conectividad y servicios básicos que dicho formato requiere. "Eso es importante que también lo manejemos desde el punto de vista de la autoridad y desde la academia tenemos que aportar en buscar soluciones", advirtió el docente de la UDD.

De igual forma, el profesor de la Facultad de Arquitectura y Arte sostuvo que es posible desarrollar proyectos de vivienda sustentables, de buena calidad arquitectónica, bien conectados y con mejores estándares, sin replicar los errores históricos de construir soluciones habitacionales en zonas periféricas o aisladas.

También expuso en conversación con Puranoticia.cl que nuestro país puede aprender de las políticas aplicadas –por ejemplo– en países del norte de Europa, donde una combinación de buen diseño, adecuada localización y espacios públicos bien planificados permite que la densificación sea aceptada y beneficiosa para la vida urbana.

Finalmente, Julio Nazar advirtió que optar por edificaciones de más de ocho o diez pisos en vivienda social puede terminar siendo “más problemático que beneficioso” para sus habitantes, por lo que llamó a avanzar en soluciones intermedias que equilibren eficiencia territorial, calidad urbana y bienestar comunitario.

PURANOTICIA