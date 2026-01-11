Concejo de Valparaíso retoma debate por millonarias observaciones a gestión de Jorge Sharp

El Concejo Municipal de Valparaíso se prepara para retomar este lunes el debate sobre el informe de la Contraloría General de la República, documento que contiene graves observaciones a la gestión del exalcalde Jorge Sharp y que podría derivar en acciones judiciales.

La discusión quedó pendiente luego de que la primera sesión del año fuera suspendida por falta de quórum, situación que generó tensión política al interior del municipio. Frente a lo ocurrido, la alcaldesa Camila Nieto calificó el hecho como “lamentable”, insistiendo en la necesidad de que los concejales respeten los horarios y compromisos institucionales.

El punto central del pleno será la revisión del informe de Contraloría, el cual detectó montos sin rendición que alcanzarían los 18 mil millones de pesos durante la administración anterior. Estos antecedentes constituyen la base de una denuncia que el Concejo deberá evaluar para determinar eventuales medidas administrativas o judiciales.

La sesión suspendida no logró constituirse debido a la ausencia de cinco concejales, lo que abrió un nuevo flanco de críticas internas y públicas. Entre ellas, se apuntó a la concejala Valentina Véliz, quien presentó licencia médica, pero fue cuestionada tras la difusión de imágenes en redes sociales donde se le observó en la playa.

En tanto, el concejal del Partido de la Gente, Jorge López, sostuvo que el informe de Contraloría debería analizarse en una instancia especial, y explicó que su inasistencia se debió a una urgencia médica de último minuto. Con la sesión reprogramada para este lunes 12 de enero, la atención estará puesta en si el Concejo logra avanzar en definiciones concretas respecto de la gestión de Jorge Sharp.

