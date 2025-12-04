Hasta 10 mil personas podrían habitar las 100 hectáreas que el Gobierno expropiará para urbanizar en la megatoma de San Antonio

Hasta 10 mil personas, prácticamente la totalidad de quienes habitan la megatoma de San Antonio, podrían verse beneficiadas con el proyecto habitacional que el Gobierno busca impulsar, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), en una iniciativa que apunta a entregar una solución definitiva al conflicto habitacional que afecta al sector y que considera la expropiación de 100 hectáreas del terreno ubicado en el cerro Centinela, el cual posee una superficie total de 215 hectáreas.

Según informó a Puranoticia.cl la delegada del Minvu para la megatoma de San Antonio, Gloria Maira, ya se está trabajando en un bosquejo del proyecto junto a representantes de las familias, con miras a avanzar hacia un plan de diseño de la iniciativa, explicando que estas gestiones tienen como objetivo principal encauzar el proceso de manera participativa y con definición temprana de lineamientos.

"El estudio de cabida podría hablar de hasta 10.000 personas (...) ese número es referencial, no es exacto, porque el desarrollo del proyecto habitacional, que va a combinar la densificación que hará el Serviu, junto con el loteo y las casas, dará más o menos cuánto finalmente será el número de familias que allí queden. Pero en términos de la cabida que podría tener el territorio, junto con lo que establece el Plan Regulador Comunal, estamos hablando de una cifra similar a esto", indicó Maira.

También precisó que "en términos coloquiales, existe una plantilla que ubica los sectores donde se va a desarrollar el proyecto, donde iría la infraestructura pública, la vialidad, la vía urbana del MOP y la vía urbana de entrada norte a la ciudad. Todo eso forma parte de este primer bosquejo que tenemos en un grupo de trabajo con las cooperativas para acabar su diseño. Esperamos que en esta propuesta puedan participar otros actores, privados y públicos, para hacer de esta zona, que ha sido una herida para San Antonio, un proyecto que marque un antes y un después".

CRÍTICAS DE COMITÉS

En este contexto, la representante del Ministerio de Vivienda descartó las críticas que sostienen que las familias de la megatoma se estarían “saltando la fila”, señalando que se trata de un mecanismo de solución distinto al que reciben los comités de vivienda tradicionales y que la propuesta planteada responde a la magnitud del conflicto habitacional en el sector y al carácter específico de la intervención en cerro Centinela.

"Hay comités de vivienda que, en razón de los tiempos de espera para efectos de tener una vivienda, dicen que la gente se saltó la fila. Y lo importante es decir que no, porque la solución es completamente distinta. Un comité de vivienda recibe una casa o recibe un departamento, después de muchos años, es cierto, pero recibe una construcción y una propiedad sobre esa construcción. Y en el caso del megacampamento y la expropiación que estamos planteando, lo que se va a hacer es la urbanización, no se van a construir casas en este momento", explicó.

La delegada del Minvu para la megatoma de San Antonio continuó expresando que "distinto es que en esta expropiación el Serviu se reserva un porcentaje para efectos del desarrollo de proyectos habitacionales, densificados, en altura, para dar solución a otros comités de vivienda que están esperando una solución habitacional y también, eventualmente, para personas que están hoy en el megacampamento que de pronto no puedan asumir el aporte económico que se les está solicitando al proyecto habitacional. Entonces es una combinación".

FRENO AL PROYECTO

Asimismo, Maira planteó que sería difícil que un eventual Gobierno de José Antonio Kast pudiera frenar la expropiación y el desarrollo del proyecto habitacional en el cerro Centinela de San Antonio, dado que se trata de una política de Estado que –según dijo a Puranoticia.cl– debiera trascender a las administraciones de turno.

"Legalmente es difícil que eso sea así. Estamos hablando de una política de Estado. En materia habitacional, cada Gobierno desarrolla su política, de acuerdo a los parámetros que tiene el Ministerio y sus herramientas legales, y deja establecidos proyectos de asignación de subsidios que pasan de un periodo presidencial a otro. ¿Te imaginas que nosotros, bien llegando al Gobierno, recibiéramos los subsidios y decirles no, esto ya no corre? Eso sería el caos en materia institucional. Aquí hay instrumentos legales, procesos judiciales, procesos administrativos que la ley establece para efectos del desarrollo de lo que estamos haciendo, y eso tiene la fuerza de ley", argumentó.

Por último, consultada si creía que lo ideal hubiera sido haber esperado la Elección Presidencial, la delegada señaló tajante que "no, porque uno en política pública no trabaja así, trabaja mirando a la gente, a las 4.000 familias que necesitan una solución después de seis años y mirando una ciudad que tiene todo el derecho a resolver un problema que ha afectado su calidad de vida. Por lo tanto, no es tema de dejarlo para el próximo Gobierno. En política pública, uno tiene que hacer las cosas cuando corresponden y ojalá manteniendo toda la legalidad de los actos de la manera más efectiva y más pronta posible. Eso es lo que debe motivar el trabajo en el Estado".

Con el avance del proceso de expropiación anunciado recientemente por autoridades de Gobierno y el diseño preliminar del proyecto en marcha, el Ministerio de Vivienda busca consolidar una hoja de ruta que permita transformar el cerro Centinela en una solución habitacional de largo plazo, capaz de responder tanto a las necesidades urgentes de las familias de la megatoma como a los desafíos urbanos de la comuna de San Antonio.

