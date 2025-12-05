Minvu financiará expropiación de 100 hectáreas de la megatoma en San Antonio con recursos "reservados ante una eventualidad"

El Gobierno confirmó que pagará la expropiación de 100 de las 215 hectáreas de la megatoma de San Antonio, Región de Valparaíso, con fondos de proyectos no ejecutados.

Según consignó El Mercurio, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, explicó que el monto de $11 mil millones asignados para la iniciativa podría sufrir modificaciones una vez que expertos realicen las tasaciones del paño y se efectúen las obras complementarias para su habitabilidad.

Además, el titular del Minvu afirmó que esos fondos están disponibles y corresponden al Presupuesto de 2025 destinado a campamentos.

“Una cosa es expropiar el terreno y otra es urbanizado, y el costo del terreno es la suma de ambas. El costo del terreno lo establecerán peritos, especialistas en esto, y que se seleccionan de un registro”, indicó.

Montes señaló que “a partir de los estudios que tenemos, por las tasaciones que se hicieron. estimamos cuál es el costo que esto puede tener, pero, por cierto, que puede ser más o menos que los $11 mil millones”.

“¿Y de dónde salen estos fondos de $11 mil millones que estimamos? Salen del presupuesto de este año, no del próximo, y los teníamos reservados ante una eventualidad”, precisó.

Cabe señalar que ayer, autoridades del Minvu, el ministro Montes y representantes de los ocupantes del terreno concretaron la firma del proyecto de cooperación para el proyecto habitacional "Cerro Centinela".

PURANOTICIA