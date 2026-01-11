Tensión en San Antonio: Cerca de 2.000 familias enfrentarán desalojo por megatoma en San Antonio

Este lunes 12 de enero está previsto el inicio del desalojo de los terrenos no expropiados de la megatoma del cerro Centinela, en la comuna de San Antonio, un proceso que afectaría a cerca de 2.000 familias que ocupan de forma irregular parcelas del sector, en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema.

La planificación considera la expropiación de 100 de las 215 hectáreas ocupadas, las que serán destinadas a un proyecto habitacional que beneficiaría a parte de los residentes. Sin embargo, las 115 hectáreas restantes deberán ser desalojadas de manera gradual, medida que fue informada oficialmente el 8 de enero, mediante carteles instalados en distintos puntos del terreno.

El anuncio reactivó el debate político y social. Desde la oposición se han levantado cuestionamientos a la ejecución del operativo, mientras que sectores del oficialismo han llamado a la cautela, considerando que aún existen acciones judiciales en curso que podrían modificar el desarrollo del proceso.

Ese mismo día se presentó un recurso de protección contra la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio y la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., interpuesto por una residente que asegura habitar el sector de manera continua y pacífica desde hace más de 30 años. La acción solicita suspender el uso de la fuerza pública hasta que se resuelva un juicio de fondo sobre la situación legal de los ocupantes.

Pese a lo anterior, el desalojo contempla un robusto operativo de seguridad, con refuerzos de Carabineros desde Santiago, vigilancia mediante drones, instalación de cercos y maquinaria, e incluso la evaluación de zanjas para evitar retomas. La primera etapa comenzaría en el sector 11, avanzando luego por los sectores 13, 15 y Bosques del Mar, en un proceso que podría extenderse entre uno y hasta ocho meses, según las condiciones en terreno y la evolución judicial.

PURANOTICIA