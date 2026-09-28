Investigador de Piensa explica por qué Nelson Estay, de Villa Alemana, es el único alcalde de la región que sube estadísticamente su evaluación

La «Encuesta de Opinión Política 2026» de Fundación Piensa –y dada a conocer en profundidad por Puranoticia.cl durante el fin de semana– entregó una nueva fotografía sobre la percepción que los habitantes adultos de las principales 10 comunas de la región de Valparaíso tienen respecto de sus autoridades, abordando tanto el nivel de conocimiento como la evaluación de alcaldes, senadores, diputados y del gobernador regional Rodrigo Mundaca, además de los delegados presidenciales.

El estudio permite, además, observar la evolución de las cifras respecto de mediciones anteriores y establecer diferencias entre autoridades altamente conocidas y otras cuya menor presencia pública incide en el número de personas que finalmente las evalúa.

En el caso de los alcaldes, por ejemplo, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, alcanzó un 43,7% de evaluación positiva y Luis Mella, de Quillota, un 41,4%; mientras que Nelson Estay, jefe comunal de Villa Alemana, llegó a un 35,4%, aumentando en 15,8 puntos porcentuales respecto de 2025, cuando había obtenido un 19,6%. En paralelo, Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar, registró un 23,7% de evaluación positiva; por su parte, su par en San Felipe, Carmen Castillo, registró sólo un 22,4%.

Fue precisamente sobre estas diferencias y, especialmente, sobre el comportamiento de las cifras de Villa Alemana que el investigador de Fundación Piensa, Pedro Fierro, realizó un análisis detallado de los resultados dados a conocer el fin de semana.

ALCALDES

Uno de los elementos que Fierro puso sobre la mesa fue la diferencia entre el reconocimiento público de una autoridad y la evaluación específica de la gestión que desarrolla en el territorio donde ejerce el cargo. En ese contexto, se refirió a la situación de Macarena Ripamonti y a la diferencia entre su conocimiento a nivel nacional y la percepción de la administración de la Municipalidad en Viña del Mar.

"Nadie niega que Macarena Ripamonti es una figura reconocida a nivel nacional y que probablemente sea también una figura bien evaluada a nivel nacional. Pero una cosa bien distinta es cuando se evalúa la gestión en la zona donde está trabajando. Nosotros tenemos la impresión de que ella es popular donde no gobierna. En Cadem, por ejemplo (donde registra alta evaluación positiva), se considera a toda la gente de Chile que puede opinar sobre una figura política. Acá es distinto, acá están evaluando sobre una gestión en particular y no solo le ponen una nota, sino que también le ponen nota a determinados aspectos de la ciudad", explicó Fierro.

En el caso de Nelson Estay, el investigador de la Fundación Piensa puso especial énfasis en la evolución de los resultados y no solamente en la fotografía de la medición de 2026. El alcalde de Villa Alemana pasó de un 19,6% de evaluación positiva en 2025 a un 35,4% este año, mientras su evaluación negativa llegó a 24,6%.

"La verdad es que los que suben son los que tienen la flecha verde. Esos son los que suben en términos estadísticos. El único alcalde que sube es Nelson Estay. (...) Nosotros podemos hacer determinado análisis en función de estos datos y ustedes pueden perfectamente decir que el alcalde Freddy Ramírez es el mejor evaluado con un 44%, pero si uno quiere evaluar cómo va cambiando la percepción ciudadana a lo largo del tiempo, lo más sensato es ocupar las ciencias estadísticas y, en ese caso, el único alcalde que sube realmente en términos estadísticos es Nelson Estay", expresó.

Fierro agregó que el resultado de Estay también puede ser observado junto con las respuestas entregadas por los habitantes respecto de distintos aspectos de la gestión municipal de Villa Alemana. "Más allá de si movió la balanza o si hizo bien las cosas, uno lo puede ver también en la misma evaluación del Municipio de Villa Alemana. En la evaluación del Municipio, hay un fuerte aumento en la regulación del comercio ambulante y en Villa Alemana están particularmente preocupados de eso", señaló.

El investigador también analizó los resultados obtenidos por el Alcalde de Concón, quien alcanzó un 43,7% de evaluación positiva en Concón, frente a un 36% registrado en 2025. Al respecto indicó que "Freddy Ramírez viene haciendo una labor que está siendo reconocida por su gente desde hace ya algunos años. Y claro, cuando uno habla de los datos de Viña del Mar, por ejemplo, uno se da cuenta de que es la comuna que más baja, que es la que tiene más flechas rojas, con una baja significativa en recolección de basura y limpieza de calles, en la recuperación de espacios públicos, de áreas verdes, de pavimentación, todo lo que precisamente hace Viña del Mar una ciudad atractiva, lo que tiene que ver con el entorno, con el equipamiento urbano, con que sea una ciudad linda y al mismo tiempo vivible. Esas son las cosas que la gente cree que de un año a otro bajaron, y bajaron significativamente".

Respecto de Luis Mella, quien obtuvo un 41,4% de evaluación positiva este año, frente al 53,5% de 2025, Fierro recordó que el Alcalde de Quillota "siempre había sido uno de los mejores evaluados en todas las encuestas Piensa. Luego él no puede ser reelecto, tiene que dejar el cargo y al reemplazo le fue muy mal y bajó mucho la evaluación y Luis Mella cuando vuelve a la Alcaldía no vuelve con su evaluación anterior, vuelve con una aprobación un poquito más baja y este año efectivamente la baja aún más. Entonces, si uno lo mira comparado con lo que pasaba antes, efectivamente el alcalde Luis Mella no está en la misma condición en la que estaba hace siete años atrás. Y nosotros podemos decirlo porque lo evaluábamos también. Pero sigue siendo el segundo mejor evaluado y está en la parte alta".

SENADORES

En el caso de los senadores, la encuesta mostró diferencias importantes entre conocimiento y evaluación. Andrés Longton fue conocido por un 66,4% de los consultados, seguido por Camila Flores con 64,4% y Karol Cariola con 60,1%. Diego Ibáñez alcanzó un 33,5% y Arturo Squella un 31%.

En evaluación positiva, Ibáñez registró 23,9%; Cariola, 21,2%; Longton, 18,9%; Squella, 13,8%; y Camila Flores, 7,3%, mientras que la evaluación negativa de esta última alcanzó un 72,1%.

Fierro puso el foco precisamente en la combinación entre conocimiento y evaluación que presenta la senadora RN, diciendo que "acá estamos hablando de que la evalúan más de 1.000 personas. A Camila Flores la evalúan 1.021 personas, y de esas 1.021, el 72% la evalúa con una nota roja, de 1 a 4, y solo el 7% la evalúa con una nota positiva".

En ese sentido, dijo que "Camila Flores está viviendo acá el peor de los escenarios: una figura altamente conocida, que no tiene mucho donde seguir creciendo, que tiene una muy baja aprobación y, por el otro lado, que tiene una muy alta desaprobación".

Consultado por si se trata de la peor evaluación histórica registrada para un político regional, Fierro indicó que "yo creo que sí. En su minuto también la alcaldesa Reginato lo pasó mal. También en San Antonio el alcalde me acuerdo hace unos años atrás que tuvo problemas. Hemos llegado a evaluaciones bien bajas, del 4%, pero básicamente es una evaluación del 4% a nivel de alcalde es virtualmente cero. A nivel de senadores me da la impresión de que sí históricamente ha sido la peor evaluada".

DIPUTADOS

La medición de diputados consideró a 10 parlamentarios que superaron el 20% de conocimiento. Bajo este contexto, Hotuiti Teao fue el más conocido, con 54,5%, mientras que Andrés Celis alcanzó 44,3% y Jorge Brito 32,7%. Nelson Venegas, en tanto, registró un 21,6% de conocimiento, siendo el más bajo de los 10 analizados.

Pero por contraparte, en materia de evaluación, Venegas obtuvo un 34,5% positiva y 26,9% negativa; Cristián Mella alcanzó 30,6% positiva; Jaime Bassa, 26,7%; Jorge Brito, 25,1%; y Luis Cuello, 24,8%. En el otro extremo, el diputado Javier Olivares registró 16,1% de evaluación positiva y 54,1% negativa.

Fierro explicó a Puranoticia.cl que "uno acá tiene que pensar que la base de la encuesta para este tipo de autoridades es básicamente la mitad. O sea, estamos hablando de unas 700 u 800 personas que conforman cada distrito. Entonces, en el caso de Andrés Celis, lo conocen 370 personas, que para un diputado está muy bien. En el caso de Nelson Venegas, es el diputado mejor evaluado, pero lo conoce poca gente, lo que para Nelson Venegas representa una oportunidad gigante".

A partir de esa relación entre conocimiento y evaluación, el investigador fue consultado sobre la posibilidad de que un mayor conocimiento pueda favorecer al diputado Nelson Venegas, mientras que en otros casos, como el del parlamentario RN Luis Pardo, pueda traducirse en una mayor cantidad de evaluaciones negativas.

"Claro, podría ser una interpretación razonable, sí, absolutamente. En el fondo, el diputado que salió mejor posicionado, independiente de que también haya sido el que tiene la mejor evaluación, pero sin dudas es Nelson Venegas. Lo conoce poca gente, lo evalúan bien, tiene poco rechazo, o sea tiene de todo como para seguir ampliando su base", sostuvo el experto de la Fundación Piensa.

Fierro también abordó los casos de Hotuiti Teao y Javier Olivares, quienes presentan niveles de evaluación negativa superiores al 50%. Al respecto subrayó que "Hotuiti también está en un escenario más o menos adverso, lo mismo que Javier Olivares. Son figuras que por algún motivo generan amplio rechazo. Y claro, Hotuiti sube respecto de la vez pasada, sube estadísticamente, es significativa su alza, y eso también se explica un poco por la cantidad de gente que lo conoce, que nos permite advertir más finamente los cambios respecto del año pasado, pero aún así sigue teniendo una desaprobación de más de la mitad".

GOBERNADOR

La encuesta de Fundación Piensa también midió el conocimiento y la evaluación del gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. A nivel regional, un 55,8% de los consultados dijo conocerlo, mientras que su evaluación alcanzó un 34,9% positiva y un 32,5% negativa. En 2025, su evaluación positiva había sido de 29,5%.

Por comuna, Mundaca alcanzó su mayor evaluación positiva en Villa Alemana, con 41,4%, seguido por Valparaíso, con 39,8%, y Quilpué, con 37,2%. En San Antonio llegó a 35,5%, mientras que en Quillota obtuvo 28%; San Felipe, 26,6%; y Viña del Mar, 26,9%.

Consultado por estas cifras, Fierro sostuvo que "no son buenos números para Mundaca, pero también hay que interpretarlo en su contexto porque él es la figura mejor evaluada de la región, más que el Presidente. Es una figura que sigue teniendo un capital político relevante. Se elige por los 1.650 encuestados y si uno se fija, por eso que la muestra retiene a todos, son todos los encuestados los que opinan, lo conoce el 56%".

Respecto justamente al 55,8% de conocimiento regional que registra Mundaca, Fierro lo comparó con el nivel de conocimiento de los senadores de la región, expresando que "él debiese estar dentro del rango de un senador porque son figuras electas en toda la región y lo está. Incluso lo conoce más gente que a Diego Ibáñez y que Arturo Squella... bastante más gente. Entonces, es difícil decir algo sobre los gobernadores porque son figuras relativamente nuevas. Él está en su segundo periodo".

Por último, manifestó que si uno compara al gobernador Mundaca con lo que antiguamente eran los intendentes regionales, recordó que "a los intendentes sí que no los conocía nadie. Ellos tenían menos del 20%. Entonces yo creo que ahora acá la situación va cambiando, pero efectivamente si él tiene pretensiones presidenciales está bastante lejos todavía de tener la presencia que necesita".

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