Freddy Ramírez y Luis Mella son los alcaldes mejor evaluados de la región de Valparaíso, según última encuesta de Fundación Piensa

Uno de los apartados más esperados de la «Encuesta de Opinión Política 2026» realizada por Fundación Piensa y cuyos resultados da a conocer Puranoticia.cl este domingo 27 de septiembre, corresponde a los niveles de conocimiento y evaluación de los alcaldes de la región de Valparaíso.

Este análisis cobra especial relevancia considerando que los jefes comunales constituyen un primer contacto directo entre el Estado y la ciudadanía, además de mantener una relación cotidiana con las comunidades que representan y con las necesidades que se manifiestan en sus respectivos territorios.

En ese contexto, el estudio permite conocer qué tan reconocidos son los alcaldes entre los habitantes adultos consultados y cómo es evaluada su gestión. Para ello, la encuesta comparó los resultados de conocimiento con los obtenidos en 2025 y, en materia de evaluación, consideró como positiva las notas 6 y 7, mientras que las calificaciones entre 1 y 4 fueron consideradas negativas.

CONOCIMIENTO

Ante la consulta de si ha oído hablar de los alcaldes considerados en el estudio, Patricio Pallares, de La Ligua, alcanza el mayor nivel de conocimiento, con un 99,5%, frente al 96,1% registrado en 2025.

Por su parte, Luis Mella, de Quillota, llega a un 98,0%, aumentando respecto del 92,3% obtenido en 2025. Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar, registra un 92,1%, frente al 93,2% del año anterior.

Omar Vera, de San Antonio, alcanza un 90,3% de conocimiento, prácticamente en el mismo nivel de 2025, cuando obtuvo un 90,5%. Luego, Carmen Castillo, alcaldesa de San Felipe, también registra un 90,3%, aumentando desde el 67,9% de 2025.

En tanto, Manuel Rivera, de Los Andes, llega a un 89,6%, por sobre el 87,5% registrado en 2025, mientras que Freddy Ramírez, de Concón, obtiene un 88,8%, frente al 91,2% del año anterior.

La alcaldesa Carolina Corti, de Quilpué, registra un 80,3% de conocimiento, frente al 83,1% de 2025. Camila Nieto, jefa comunal de Valparaíso, alcanza un 75,2%, prácticamente igual al 75,1% registrado el año anterior.

Finalmente, Nelson Estay, primera autoridad de Villa Alemana, obtiene un 69,0% de conocimiento, aumentando levemente respecto del 68,5% de 2025.

EVALUACIÓN

En materia de evaluación, la Fundación Piensa pidió calificar a los alcaldes de 1 a 7, teniendo en cuenta que una buena evaluación corresponde a las notas 6 y 7, mientras que una mala evaluación comprende las notas de 1 a 4.

El alcalde Freddy Ramírez, de Concón, alcanza un 43,7% de evaluación positiva y un 32,7% negativa. Sus números son sumamente positivos, considerando que en 2025 su aprobación llegaba al 36%.

Por su parte, Luis Mella, de Quillota, registra un 41,4% positiva y un 24,5% negativa. No obstante, durante 2025 el popular médico registraba un 53,5% de evaluación positiva, por lo que se reporta una importate caída en su aprobación.

Patricio Pallares, de La Ligua, alcanza un 40,6% de evaluación positiva y un 18,1% negativa. En 2025, el jefe comunal había registrado un 41,1% de evaluación positiva, por lo que en la medición de este año presenta una leve disminución de 0,5 puntos porcentuales.

En tanto, Carolina Corti, de Quilpué, obtiene un 40,1% de evaluación positiva y un 17,5% negativa. La cifra favorable representa un aumento respecto de 2025, cuando la también presidenta regional de Renovación Nacional (RN) registraba un 30,2% de evaluación positiva, elevando en 9,9 puntos porcentuales su resultado en esta medición.

Nelson Estay, de Villa Alemana, registra un 35,4% de evaluación positiva y un 24,6% negativa. El resultado representa un incremento importante respecto de 2025, cuando alcanzaba un 19,6% de evaluación positiva, aumentando en 15,8 puntos porcentuales.

Por su parte, Camila Nieto, de Valparaíso, obtiene un 34,0% de evaluación positiva y un 26,0% negativa. En la medición de 2025 había registrado un 32,3% de evaluación positiva, por lo que este año presenta un leve aumento de 1,7 puntos porcentuales.

Manuel Rivera, de Los Andes, alcanza un 30,3% de evaluación positiva y un 35,9% negativa. El año pasado el UDI había obtenido un 27,7% de evaluación positiva, por lo que también registra un leve incremento de 2,6 puntos porcentuales en esta medición.

En el caso de Omar Vera, de San Antonio, la evaluación positiva llega a un 25,6%, mientras que la negativa alcanza un 38,3%. El resultado favorable muestra una disminución considerable respecto de 2025, cuando el alcalde registraba un 36,2% de evaluación positiva, lo que representa una caída de 10,6 puntos porcentuales.

Macarena Ripamonti, de Viña del Mar, alcanza un 23,7% de evaluación positiva y un 52,5% negativa. La cifra favorable es superior a la registrada en 2025, cuando la militante del Frente Amplio llegaba a un 19,6%.

Finalmente, Carmen Castillo, de San Felipe, registra un 22,4% de evaluación positiva y un 50,4% negativa. El año pasado, la socialista había alcanzado un 28% de evaluación positiva, por lo que este año presenta una disminución de 5,6 puntos porcentuales en su evaluación favorable.

Los resultados de la «Encuesta de Opinión Política 2026» muestran así un escenario diverso entre los alcaldes considerados, tanto en el nivel de conocimiento que tienen entre los habitantes consultados como en la valoración que reciben de su gestión, con diferencias también respecto de los resultados registrados en la medición de 2025.

PURANOTICIA