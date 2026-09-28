Autoridades regionales constituyen el Comité Económico de Valparaíso e impulsan la Agenda Pro Empleo en la zona

Con el objetivo de acelerar el desarrollo económico local y revertir los índices de desocupación, las autoridades de la región de Valparaíso constituyeron formalmente el Comité Económico Regional. Esta instancia articulará la ejecución de la recién anunciada Agenda Pro Empleo impulsada por el presidente José Antonio Kast a nivel nacional.

El plan gubernamental contempla cuatro ejes estratégicos: acelerar la inversión pública; estimular la contratación directa; devolver liquidez a empresas mediante pagos a proveedores de salud y garantías FOGAPE; y desplegar un seguimiento territorial efectivo. Entre las medidas concretas destacan $91 mil millones para subsidios al empleo, $800 mil millones para nuevas obras de rápida ejecución, $130 mil millones para regularizar deudas del MINSAL, hasta $300 mil millones para recapitalizar FOGAPE y 939 iniciativas comunitarias a través de SUBDERE.

Para articular este despliegue en el territorio, el delegado Presidencial Regional de Valparaíso, Manuel Millones, detalló la composición de la mesa y sus metas prioritarias. Sobre el funcionamiento de esta instancia, Millones precisó que trabajarán a través “del Comité Económico Regional, que se constituyó hoy y que integran de manera permanente las seremis de Economía, Trabajo y Medio Ambiente, además de otros seremis invitados, con el objetivo de agilizar la inversión para aumentar el empleo”.

Asimismo, el representante regional enfatizó la necesidad de inspeccionar el estado de los proyectos pendientes en la zona para agilizar su puesta en marcha. Millones agregó que “hay una cantidad importante de proyectos de carácter público y privados en distintas fases y nos interesa monitorearlos, evaluarlos y destrabar iniciativas que puedan estar frenadas en algún municipio o servicio. Vamos a levantar los indicadores de empleo, hay una cantidad significativa de inversiones que se vienen para el final de este semestre”.

En esa misma línea, desde la Seremía de Gobierno enfatizaron que el propósito central es traducir las políticas nacionales en impacto territorial directo. La vocera regional, Rosario Pérez, sostuvo: “Quiero destacar la importancia de este comité, ya que nuestro principal objetivo es muy concreto: mover la aguja en materia de empleo en la región de Valparaíso. Estamos trabajando para que las políticas impulsadas a nivel nacional se traduzcan en inversión, proyectos y nuevas oportunidades laborales en nuestro territorio. Procurando que los empleos que se generen a partir de la activación de estos proyectos beneficien prioritariamente a trabajadores de nuestra región, fortaleciendo la contratación y la mano de obra local”.

Además, la autoridad relevó los avances en la tramitación de permisos técnicos como un indicador favorable para la reactivación. Sobre este punto, Pérez destacó que “hay señales positivas. En materia de aprobación ambiental de proyectos, registramos un crecimiento de 127% respecto del año pasado. Eso da cuenta de una mayor actividad y de proyectos que pueden transformarse en inversión y empleo durante los próximos meses”.

Por su parte, las proyecciones en materia de colocación de puestos de trabajo fueron abordadas por la cartera laboral. La seremi del Trabajo y Previsión Social, Carolina Sangüesa, subrayó que "hoy, el Presidente ha presentado esta agenda pro empleo anunciando la movilización de 1.3 billones de pesos, eso significa que se van a inyectar a proyectos de obras públicas, MOP y Minvu, lo que van a generar, entre subsidios y otras activaciones, un aproximado de 100 mil empleos a nivel país".

En cuanto a la distribución regional de estos fondos, la seremi remarcó los segmentos prioritarios en los que se concentrarán los esfuerzos. Sangüesa añadió que "estamos a la espera como región, saber cuántos son los subsidios que vamos a disponer, cuáles van a ser las obras que vamos a acelerar, porque esto lo que va a producir es una agilización en la cantidad de empleos que se van a generar, sobre todo poniendo el foco en mujeres y jóvenes, que son temas que nos preocupan y ocupan a todos".

En el plano del desarrollo comunal, la vinculación con los municipios resulta clave para la ejecución acelerada de recursos. Susanne Spichiger, Jefa de Unidad Regional de la SUBDERE, afirmó que “nos van a inyectar más recursos con la finalidad de acelerar inversión pública y la SUBDERE es un socio estratégico para todos los municipios de Chile y de la región en esta materia”.

Junto con ello, la autoridad realizó un llamado a la gestión eficiente para concretar las obras proyectadas. Spichiger añadió que “este es un llamado a que todos pongamos nuestro granito de arena y podamos acelerar las inversiones, porque cada uno de los habitantes de la región necesita que esos recursos que el Estado ha dispuesto estén lo antes posible en las ciudades”.

Desde el área productiva, las autoridades regionales centraron su preocupación en el apoyo a las familias y al sector privado local. El seremi de Economía expresó que “estamos muy contentos de haber constituido hoy este Comité Económico Regional, que viene a trabajar sobre todo en materia de destrabe de inversión y de crecimiento económico. Abordamos temáticas para poder combatir directamente estas cifras de empleo que tenemos con mucha complicación en nuestra región”.

En ese marco, se resaltó el respaldo que se otorgará al segmento de las pequeñas y medianas empresas. La autoridad económica complementó que “por ello, en el Gobierno del Presidente José Antonio Kast vamos a seguir trabajando con mucha fuerza en todos los mecanismos para apoyar, acompañar y capacitar a las PYMES (…) uno de los anuncios apunta directamente a los créditos FOGAPE, que van a tener garantía estatal y que serán un gran alivio para las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país”.

Finalmente, la dimensión ecológica y de desarrollo sostenible fue integrada dentro de los pilares de evaluación. La seremi de Medio Ambiente, Francisca Garay, argumentó que “creemos que es muy valioso coordinar, gestionar e impulsar el empleo en la región de Valparaíso, siempre velando por la autonomía de la evaluación ambiental que cada uno de los proyectos debe tener y nosotros debemos resguardar que así sea”.

A su vez, la titular de la cartera proyectó las oportunidades que ofrece el sector de la economía circular. Garay concluyó que “la región de Valparaíso considera el 9% de empleos verdes proyectados al año 2040, pensado siempre en la economía circular. Entonces, ahí tenemos un espacio virtuoso, en complemento a la coordinación de lo que pasa con los proyectos de gran envergadura”.

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