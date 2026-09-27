34,9% de la ciudadanía evalúa positivamente la gestión del gobernador Mundaca y un 32,5% la rechaza, según estudio de Fundación Piensa

La «Encuesta de Opinión Política 2026» consultó respecto del conocimiento y evaluación del gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, y de los delegados presidenciales, tanto a nivel regional como de las seis provincias de la región.

El estudio permitió conocer cuánto identifican los consultados a estas autoridades y, en el caso del gobernador, cómo evalúan su desempeño mediante una calificación de 1 a 7.

Para esta medición, se consideró como evaluación positiva las notas 6 y 7, mientras que las notas de 1 a 4 fueron clasificadas como evaluación negativa.

Los resultados muestran diferencias importantes entre los distintos territorios, tanto en el nivel de conocimiento de las autoridades como en la evaluación de Mundaca, con variaciones entre las provincias y comunas consideradas en la medición.

CONOCIMIENTO DELEGADO MILLONES

Un 31,2% de los consultados por Fundación Piensa dice conocer al delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones.

Por provincia, Valparaíso es la que más reconoce a la primera autoridad de Gobierno en la región, con un 35,2%, mientras que la provincia de Los Andes es la que menos lo conoce, con un 15,1%.

Por comuna, en tanto, Viña del Mar es la que más lo conoce, con un 38,0%, mientras que Los Andes es la que menos lo hace, con un 15,1%.

DELEGADOS PROVINCIALES

En cuanto a los delegados presidenciales provinciales, el mayor nivel de conocimiento corresponde al delegado provincial de Petorca, Andrés Soza, con un 78,7%.

Le sigue el delegado provincial de San Felipe, Sebastián Caldera, con un 28,1%, mientras que el delegado provincial de Los Andes, Ricardo Figueroa, registra un 17,9%.

La delegada provincial de Quillota, Pilar Cuevas, alcanza un 16,6% de conocimiento; el delegado provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot, un 9,0%; y la delegada provincial de San Antonio, Soledad Loyola, un 5,9%.

CONOCIMIENTO GOBERNADOR

Respecto al conocimiento del gobernador Rodrigo Mundaca, el estudio muestra que un 55,8% lo conoce a nivel regional durante este año, frente al 54,4% que lo hacía durante 2025.

Por provincia, Marga Marga, con un 62,8%, es la que más conoce a Mundaca, incluso por encima de la provincia de Valparaíso, que registra un 57,2% de conocimiento. En el otro extremo se encuentra la provincia de Los Andes, con un 33,5%.

Por comuna, Villa Alemana es la que más conoce a Mundaca, con un 64,3%, seguida por Quilpué, con un 61,4%, y Valparaíso cierra el podio con un 59,4%.

EVALUACIÓN MUNDACA

Finalmente, se pidió evaluar con nota de 1 a 7 al gobernador Rodrigo Mundaca, considerando como evaluación positiva las notas 6 y 7, y como evaluación negativa las notas de 1 a 4.

A nivel regional, Mundaca obtiene un 34,9% de evaluación positiva y un 32,5% negativa. En 2025, la evaluación positiva alcanzaba un 29,5%.

Por comuna, Villa Alemana registra un 41,4% de evaluación positiva y un 25,7% negativa, frente al 39,6% de evaluación positiva que había obtenido en 2025.

Valparaíso alcanza un 39,8% de evaluación positiva y un 27,7% negativa. En 2025, Mundaca registraba un 31,7% de evaluación positiva en la comuna.

En Quilpué, el gobernador obtiene un 37,2% de evaluación positiva y un 32,9% negativa, mientras que en 2025 había registrado un 34,3% de evaluación positiva.

San Antonio registra un 35,5% de evaluación positiva y un 17,6% negativa, frente al 26,2% de evaluación positiva que había obtenido en 2025.

En Quillota, Mundaca alcanza un 28,0% de evaluación positiva y un 30,6% negativa. En 2025, la evaluación positiva llegaba a un 40,2%.

San Felipe registra un 26,6% de evaluación positiva y un 44,7% negativa, mientras que durante 2025 el gobernador había obtenido un 48,6% de evaluación positiva.

Finalmente, Viña del Mar alcanza un 26,9% de evaluación positiva y un 43,4% negativa. En 2025, Mundaca había registrado un 14,7% de evaluación positiva en la comuna.

PURANOTICIA