Detectan paquetes con drogas lanzados desde el exterior hacia la cárcel de Quillota

Personal del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Quillota logró detectar e incautar distintas sustancias ilícitas que fueron lanzadas durante el fin de semana desde el exterior de la unidad penal.

El último hecho ocurrió la noche del domingo 27 de septiembre, cuando funcionarios del Circuito Cerrado de Televisión detectaron un bulto sobre la malla de un patio. De inmediato levantaron las alertas al personal de la guardia interna, que se trasladó al sector verificando un paquete que contenía envoltorios de papel cuadriculado y de nylon transparente con sustancias ilícitas.

Este procedimiento se sumó a otros dos de similares características, registrados el sábado 26, donde personal de los puestos de vigilancia del CDP Quillota evitó el ingreso de elementos prohibidos mediante lanzamientos desde el exterior.

El director regional de Gendarmería, coronel Pablo Torres, destacó que “estos procedimientos, que permitieron incautar más de 60 dosis de distintas drogas, son el resultado de la permanente labor de vigilancia que ejercen funcionarios y funcionarias en los distintos puestos de los establecimientos penitenciarios. Este trabajo refuerza la seguridad de los establecimientos penales, manteniendo el control al interior de éstos”.

Gendarmería entregó todos los antecedentes de lo ocurrido al Ministerio Público, entidad que se hará cargo de las diligencias que correspondan.

Cabe recordar que el jueves 20 de agosto pasado fue publicada en el Diario Oficial la ley 21.834, que amplía la penalización dispuesta en el Artículo 304 Bis del Código Penal, para fortalecer la seguridad perimetral de los recintos penales.

La nueva ley establece sanciones para quien ingrese o intente ingresar cualquier elemento prohibido por la administración penitenciaria, a través de lanzamientos desde el exterior, hacia establecimientos penales.

Uno de los principales cambios en la norma es que cualquier elemento que intente ser ingresado mediante canales no autorizados por la administración penitenciaria, podrá ser sancionado aunque el elemento lanzado no sea recuperado o no se pueda establecer cuál era su contenido.

De esta manera, la ley abordará uno de los vacíos que dificultaba la investigación y persecución penal de los llamados “pelotazos”.

PURANOTICIA