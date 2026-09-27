Encuesta Piensa: Ibáñez es el senador con mejor evaluación de Valparaíso, Longton el más conocido y Flores la que obtiene la peor nota

Con el objetivo de conocer las percepciones de los habitantes adultos de las principales 10 comunas de la región de Valparaíso sobre la gestión y la actualidad política a nivel regional y nacional, la Fundación Piensa publicó su «Encuesta de Opinión Política 2026», estudio que abordó una serie de variables vinculadas con la percepción ciudadana respecto de distintas autoridades y materias de interés público.

Entre sus resultados, el sondeo analizó el conocimiento y la evaluación que realizan los encuestados de los cinco senadores de la región de Valparaíso: Andrés Longton (Renovación Nacional), Camila Flores (Renovación Nacional), Arturo Squella (Partido Republicano), Karol Cariola (Partido Comunista) y Diego Ibáñez (Frente Amplio).

CONOCIMIENTO

En materia de conocimiento de senadoras y senadores, Andrés Longton aparece como el parlamentario más conocido entre los consultados, alcanzando un 66,4%.

Le sigue su correligionaria, Camila Flores, con un 64,4% de conocimiento, mientras que en tercer lugar aparece Karol Cariola, quien registra un 60,1%.

Más atrás se ubican otro representante de la oposición como es Diego Ibáñez, con un 33,5%, mientras que el senador "menos conocido" es Arturo Squella, con un 31,0%.

EVALUACIÓN

Respecto de la evaluación ciudadana de los senadores y senadoras de la región de Valparaíso, la encuesta pidió calificar de 1 a 7 a las cinco autoridades mencionadas, considerando como una buena evaluación las notas 6 y 7, mientras que una mala evaluación corresponde a las notas de 1 a 4.

De acuerdo con los resultados, un 23,9% evalúa positivamente al senador frenteamplista Diego Ibáñez, mientras que un 43,1% lo evalúa negativamente.

En el caso de la comunista Karol Cariola, un 21,2% de los encuestados entrega una evaluación positiva, mientras que un 48,7% la evalúa negativamente.

Por el lado de Chile Vamos, Andrés Longton, registra un 18,9% de evaluación positiva y un 50,5% de evaluación negativa, siendo el mejor evaluado del oficialismo.

Para Arturo Squella, presidente de Republicanos, la evaluación positiva alcanza un 13,8%, mientras que un 53,5% de los encuestados entrega una evaluación negativa.

Finalmente, la senadora Camila Flores obtiene un 7,3% de evaluación positiva, frente a un importante 72,1% que la evalúa con una nota negativa.

De esta manera, la «Encuesta de Opinión Política 2026» de Fundación Piensa entrega una fotografía tanto del nivel de conocimiento como de la percepción ciudadana respecto de los cinco senadores de la región de Valparaíso, mostrando diferencias entre ambas dimensiones y entre las distintas autoridades consideradas en el estudio.

PURANOTICIA