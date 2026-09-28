Traslado de corazón moviliza operativo entre hospitales de Valparaíso y Viña del Mar

Un operativo especial se desplegó durante la jornada de este lunes para permitir el traslado de un corazón destinado a un trasplante, movilizando a equipos encargados de resguardar el recorrido entre Valparaíso y Viña del Mar.

El procedimiento tuvo como punto de partida el Hospital Carlos Van Buren, desde donde el órgano fue trasladado hasta el Hospital Dr. Gustavo Fricke, establecimiento al que debía llegar para continuar con el proceso médico asociado al trasplante.

Para facilitar el desplazamiento, personal de Seguridad Ciudadana de ambas comunas participó en el operativo, coordinando el tránsito durante el trayecto y generando las condiciones necesarias para que el traslado fuera expedito.

La coordinación entre los equipos de ambas comunas permitió acompañar el recorrido del órgano entre los dos centros asistenciales, en una operación que requirió desplegar medidas especiales debido a la naturaleza del traslado y a la necesidad de cumplir oportunamente con el procedimiento médico.

Cabe hacer presente que el operativo puso en movimiento a funcionarios de distintas áreas durante el recorrido, desde el recinto hospitalario porteño hasta el centro asistencial viñamarino, con el objetivo de facilitar cada etapa del desplazamiento.

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