Piensa 2026: Nelson Venegas lidera evaluación positiva de diputados de Valparaíso y Javier Olivares concentra el mayor rechazo

«Encuesta de Opinión Política 2026» es el nuevo estudio elaborado por la Fundación Piensa, que busca conocer las percepciones de los habitantes de las principales 10 comunas de la región de Valparaíso respecto de la gestión y la actualidad política a nivel regional y nacional. Entre las materias abordadas se encuentra el grado de conocimiento y evaluación ciudadana de los diputados que representan a los distritos 6 y 7.

Antes de detallar los resultados de la encuesta, vale recordar que el Distrito 6 está compuesto por 26 comunas: Cabildo, Calle Larga, Catemu, Hijuelas, La Calera, La Cruz, La Ligua, Limache, Llay-Llay, Los Andes, Nogales, Olmué, Panquehue, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quillota, Quilpué, Quintero, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María, Villa Alemana y Zapallar.

Además, esta zona está representada en la Cámara de Diputados por Chiara Barchiesi Chávez (Republicano), Luis Pardo Sáinz (Renovación Nacional), Nelson Venegas Salazar (Socialista), Sofía González Cortés (Comunista), Javier Olivares Avendaño (Partido de la Gente), Cristián Mella Andaur (Democracia Cristiana), María Francisca Bello Campos (Frente Amplio) y Benjamín Lorca Inzunza (Republicano).

En tanto, cabe indicar que el Distrito 7 está compuesto por 12 comunas: Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua (Rapa Nui), Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar.

Esta zona está representada en la Cámara por Hotuiti Teao Drago (Independiente - UDI), Jaime Bassa Mercado (Frente Amplio), Luis Fernando Sánchez Ossa (Partido Republicano), Luis Cuello Peña y Lillo (Partido Comunista), Jorge Brito Hasbún (Frente Amplio), Andrés Celis Montt (Renovación Nacional), Sebastián Zamora Soto (Partido Republicano) y Juan Marcelo Valenzuela Henríquez (Partido de la Gente).

CONOCIMIENTO

El nuevo estudio de la Fundación Piensa evaluó sólo a los 10 diputados que tienen por sobre un 20% de conocimiento. En este indicador, Hotuiti Teao encabeza el listado con un 54,5%, aumentando respecto del 50,4% registrado en 2025.

Andrés Celis alcanza un 44,3% de conocimiento, frente al 48,7% de 2025, mientras que Jorge Brito registra un 32,7%, por sobre el 30,8% obtenido el año anterior.

Chiara Barchiesi llega a un 29,6%, aumentando desde el 23,9% de 2025. Javier Olivares registra un 27%, mientras que Cristián Mella alcanza también un 27%. Cabe hacer presente que en ambos casos no existe evaluación del año pasado debido a que no eran diputados durante ese periodo.

Jaime Bassa obtiene un 24,6% de conocimiento y Luis Pardo un 24,5%. Ambos tampoco cuentan con evaluación de 2025, debido a que no eran diputados durante ese periodo.

Luis Cuello alcanza un 23,4%, frente al 19,7% registrado en 2025, mientras que Nelson Venegas obtiene un 21,6%, aumentando desde el 16,9% del año anterior.

EVALUACIÓN

Tal como en el apartado anterior, el estudio de Piensa evaluó a estos mismos 10 diputados mediante una calificación de 1 a 7, considerando como buena evaluación las notas 6 y 7, y como mala evaluación las notas de 1 a 4.

En este apartado, el socialista Nelson Venegas registra un 34,5% de evaluación positiva y un 26,9% negativa, siendo el parlamentario de la región de Valparaíso que obtiene el mayor porcentaje de evaluación positiva entre los 10 medidos.

Cristián Mella alcanza un 30,6% de evaluación positiva y un 29,9% negativa. Jaime Bassa, en tanto, registra un 26,7% positiva y un 39,6% negativa.

Jorge Brito obtiene un 25,1% de evaluación positiva y un 35,1% negativa, mientras que Luis Cuello alcanza un 24,8% positiva y un 40,6% negativa.

Chiara Barchiesi registra un 21,7% de evaluación positiva y un 44,2% negativa. Luis Pardo, por su parte, obtiene un 19,8% positiva y un 42,0% negativa.

Andrés Celis alcanza un 17,2% de evaluación positiva y un 48% negativa. Hotuiti Teao registra un 14,8% positiva y un 52,9% negativa.

Finalmente, Javier Olivares obtiene un 16,1% de evaluación positiva y un 54,1% negativa, siendo este último el porcentaje más alto de evaluación negativa entre los 10 diputados de la región de Valparaíso considerados por el estudio de la entidad.

Los presentes resultados forman parte de la medición realizada por Fundación Piensa sobre la percepción ciudadana de los parlamentarios de ambos distritos de la región de Valparaíso, considerando tanto el nivel de conocimiento que existe sobre ellos como la valoración que reciben por parte de los encuestados.

PURANOTICIA