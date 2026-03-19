En riesgo tren a Quillota y La Calera: revisión del Gobierno de Kast a rentabilidad social de proyectos pone en duda su extensión

En medio del ajuste fiscal que lleva adelante el Gobierno, el ministro de Transportes, Louis de Grange, anunció que se pondrá bajo revisión las iniciativas ferroviarias en carpeta, priorizando aquellas que presenten una mayor rentabilidad social.

"Se van a revisar todos los antecedentes de los distintos proyectos, se tiene que hacer un análisis socioeconómico con la rentabilidad social y en función del resultado del análisis socioeconómico y del presupuesto disponible como país, se van a definir las prioridades sociales para los distintos sectores y para los distintos territorios", expuso la autoridad en una pauta de Metro de Santiago en la región Metropolitana.

El secretario de Estado explicó que se realizará un análisis detallado de los proyectos ferroviarios, en línea con el contexto fiscal que ha expuesto la administración del Presidente José Antonio Kast, que apunta a un déficit en las arcas públicas heredado del Gobierno de Gabriel Boric. Bajo este escenario, uno de los proyectos que sufrió un duro revés es el tren Valparaíso–Santiago, cuyo contrato que adjudicaba el estudio integral de la iniciativa fuera retirado desde la Contraloría General de la República, en una señal coherente con la decisión del Ejecutivo de priorizar obras con mayor impacto social.

Y es que el trazado contemplado –que unía la región de Valparaíso con la Metropolitana pasando por comunas como La Calera, Llay Llay y Til Til– ha sido cuestionado precisamente por su menor rentabilidad social en comparación con otros proyectos.

Pero la situación no sólo golpea a esta iniciativa impulsada durante la administración anterior, sino que también instala incertidumbre sobre la esperada extensión ferroviaria hacia Quillota, La Cruz y La Calera. Esto, en caso de que el Gobierno determine que el proyecto no cumple con los criterios de priorización o que su impacto sea inferior frente a otras alternativas que ya se encuentran en marcha en el país.

Tal es el caso del proyecto tren Alameda–Melipilla, el principal punto de comparación. Dicha iniciativa beneficiará directamente a 1,7 millones de personas en la región Metropolitana, al cruzar comunas densamente pobladas como Maipú y Estación Central, proyectando además el traslado de cerca de 57 millones de pasajeros al año. Además contempla una drástica reducción del tiempo de viaje en hora punta, pasando de las 2 horas por carretera entre Estación Central y Melipilla, a sólo 46 minutos en tren.

En contraste, la extensión Limache–La Calera alcanzaría a aproximadamente 1,1 millones de personas. Si bien, su impacto considera la integración de toda la provincia a la red de EFE Valparaíso, su escala es menor frente a la iniciativa capitalina. En materia de tiempo, el viaje completo desde la eventual Estación La Calera hasta la Estación Puerto se estima en cerca de 1 hora, viaje que hoy en micro puede durar 2 horas.

De esta manera, y en un escenario donde el Ejecutivo busca priorizar proyectos con alta rentabilidad social, la diferencia en alcance entre ambas iniciativas deja al proyecto ferroviario hacia Quillota, La Cruz y La Calera en una posición francamente desfavorable; esto, ad portas del proceso de revisión que impulsa la gestión Kast.

Este análisis es compartido por el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, quien reconoció a Puranoticia.cl que "hay un riesgo por falta de caja fiscal, que tiene que ver con que entra a competir la extensión del Metro de Santiago con esta extensión a La Calera. Y esto tiene que ver con los atrasos, que es una responsabilidad específica del Consejo de Monumentos Nacionales".

La autoridad subrayó que "hoy debiéramos estar ejecutando obras hacia Quillota, pero lamentablemente estos hallazgos arqueológicos significaron un atraso de prácticamente más de dos años, por lo tanto, hoy día entramos a competir con esa extensión a Santiago, que tiene mucha más población, que tiene más rentabilidad social y donde probablemente tengamos problemas en la inversión".

No obstante, quien tiene una visión distinta a la expresada por las autoridades de Gobierno es el diputado Andrés Celis, quien indicó a Puranoticia.cl que días antes que asumiera la administración Kast sostuvo una reunión con Louis de Grange, cita en la que expresó que "el tren a La Calera tiene todo el apoyo del Ministro de Transportes".

"Él señaló que tiene todo su apoyo, que le va a poner todo el empeño y que va a intentar conseguir todo el presupuesto para que éste se desarrolle. Esto lo dijo delante de los diputados que estábamos invitados hace más o menos una semana atrás. Entonces ese proyecto le interesa en demasía y es parte de lo que él le va a poner especial atención. Ese proyecto, al menos a él le interesa, así que yo descarto absolutamente que no tengan opción o viabilidad. Por lo menos a él le interesa que se desarrolle este proyecto", complementó el parlamentario de Renovación Nacional.

Así, mientras el Ejecutivo avanza en la revisión de su cartera de inversiones bajo estrictos criterios de rentabilidad social y disponibilidad presupuestaria, el futuro del tren hacia Quillota, La Cruz y La Calera queda sujeto a definiciones clave que, en las próximas semanas, podrían darle una lápida definitiva a la iniciativa o, bien, darle un nuevo impulso que de una vez por todas permita que el servicio de Metro Valparaíso llegue hasta la provincia de Quillota, cumpliendo así un anhelo ciudadano de décadas.

PURANOTICIA