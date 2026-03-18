Gobierno pone freno al tren Valparaíso–Santiago: contrato del estudio integral fue retirado de Contraloría

El Gobierno de José Antonio Kast decidió retirar de la revisión de la Contraloría General de la República el contrato destinado a desarrollar el estudio integral del proyecto de tren que busca conectar Valparaíso con Santiago, una señal que introduce incertidumbre sobre el futuro de la iniciativa.

El documento, que ya se encontraba en una etapa avanzada de tramitación administrativa, apuntaba a definir aspectos técnicos, económicos y operacionales de la propuesta ferroviaria.

Sin embargo, su retiro desde la entidad fiscalizadora de los órganos del Estado implica una pausa relevante en el proceso, lo que representa un duro revés para este antiguo anhelo de la ciudadanía de la región de Valparaíso.

Pero esta decisión se da en medio de cuestionamientos sobre la factibilidad del proyecto. Entre los principales reparos se encuentran los tiempos de traslado estimados —que podrían restar competitividad frente a otros medios— y la necesidad de importantes subsidios estatales para sostener su operación.

El plan contemplaba una conexión de larga distancia entre la región de Valparaíso y la Metropolitana, con un trazado superior a los 170 kilómetros y tiempos de viaje cercanos a una hora y media.

No obstante, las dudas sobre su rentabilidad social y financiera han ido ganando espacio en el debate público.

Con este movimiento, La Monesa abre la puerta a revisar en profundidad el diseño del tren, ajustar sus condiciones o incluso replantear su continuidad, en un contexto donde las prioridades de inversión y las restricciones fiscales también pesan en la toma de decisiones.

Todo esto llega, además, en medio de la posibilidad de reflotar el proyecto de tren rápido que busca unir Valparaíso con Santiago a través de un trazado paralelo a la ruta 68, pero esta vez por medio de una concesión privada.

En ese escenario, el futuro del tren entre ambas regiones queda sujeto a las definiciones que adopte el Ejecutivo, ya sea reimpulsando el estudio con nuevos criterios o priorizando alternativas distintas.

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