¿Le bajan el pulgar a proyecto inexistente? Delegado explica que iniciativa real de tren a Santiago "no tiene disponibilidad financiera"

Un titular publicado en la portada de un diario regional de papel generó una ola de reacciones y cuestionamientos respecto al futuro del proyecto ferroviario que busca conectar Valparaíso con Santiago, luego de atribuir al delegado presidencial regional, Manuel Millones, una supuesta decisión sobre su viabilidad.

"Millones baja el pulgar al tren rápido Santiago - Valparaíso", señala el encabezado de El Mercurio de Valparaíso, lo que da cuenta de una grave imprecisión que debió ser aclarada en Puranoticia.cl por la autoridad, quien recalcó que desde su cargo no cuenta con facultades para definir el destino de iniciativas de esa magnitud.

"¿Te imaginas que yo tuviera ese poder de subir y bajar el dedo a proyectos? Sería maravilloso, sería un delegado con amplios poderes. Pero no los tengo. Yo quisiera subir y bajar proyectos, pero esa no es mi facultad ni mi responsabilidad. Por eso es muy importante contextualizar", sostuvo Manuel Millones al comenzar.

En esa línea, enfatizó que las decisiones sobre grandes obras de infraestructura corresponden exclusivamente al Gobierno central. "Esto lo he socializado con los ministros porque es muy importante, pero quien decide las obras de un Gobierno es el Presidente de la República y el Ministerio del sector correspondiente, no un delegado ni un gobernador, por la importancia que tienen estos proyectos", afirmó.

Otro punto clave –según explicó la autoridad– es que actualmente no existe un proyecto de tren rápido entre ambas ciudades. Durante la segunda administración del exPresidente Sebastián Piñera sí se evaluaron alternativas de alta velocidad, con trazados paralelos a la ruta 68 y opciones mixtas de carga y pasajeros, pero no prosperaron debido a su alto costo y la necesidad de subsidios estatales.

Posterior al revés que sufrió el proyecto de tren rápido, el Gobierno del exPresidente Gabriel Boric reimpulsó la idea de conexión ferroviaria, pero bajo un enfoque distinto: un tren suburbano que reutiliza parte del trazado antiguo y que busca fortalecer la conectividad de zonas intermedias como Tiltil, Lampa y Limache.

"Es un servicio suburbano, no es un tren rápido, porque el tren rápido era por la ruta 68, era de 50 minutos y era atractivo para el santiaguino o para la gente de la región para trasladarse en un corto tiempo a Santiago", precisó Millones.

El delegado también advirtió que el proyecto enfrenta dificultades adicionales, principalmente por su financiamiento, ya que "no es una obra concesionada, es con plata MOP que hoy no existe. Por lo tanto, ahí tiene dos situaciones: es un tren suburbano y no hay la disponibilidad financiera en lo inmediato". En ese sentido, la autoridad reiteró que "quien debe subirle o bajarle el pulgar a ese proyecto es el Gobierno, representado por los ministros correspondientes".

Finalmente, respecto al titular que originó la polémica, el máximo representante del Presidente Kast en la región planteó que sólo podría tratarse de un problema de interpretación. "Es un tema de contexto distinto. A lo mejor no se entendió o no se comprendió la explicación que doy aquí con más detalles", concluyó.

De esta forma, la controversia surgida este martes 17 de marzo dejó en evidencia la importancia de precisar los alcances de las autoridades regionales y de contextualizar adecuadamente proyectos de alta complejidad, especialmente aquellos que aún no cuentan con definición ni financiamiento asegurado.

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