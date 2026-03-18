Nuevo impulso al tren rápido Valparaíso-Santiago: opción concesionada por Ruta 68 gana terreno y derribaría trazado por Llay Llay

La posibilidad de retomar el proyecto de tren rápido que conecte Valparaíso con Santiago volvió a instalarse en el debate público, esta vez bajo un modelo concesionado y con un enfoque mixto de transporte de pasajeros y carga, en una alternativa que considera un trazado paralelo a la Ruta 68, distinto al impulsado por la administración del exPresidente Boric, que propone una conexión por Limache, Llay Llay y Til Til.

El tema resurgió luego de que el diputado Andrés Celis comentara a Puranoticia.cl los alcances de una reunión con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, donde no se descartó reactivar la iniciativa bajo ciertas condiciones. "El Ministro de Transportes no es amigo de los trenes de larga extensión, es decir, que unan distancias muy largas. Pero una cosa es cuando son trenes solamente para pasajeros y otra cosa es cuando es para pasajeros y también para carga", comenzó diciendo.

Luego agregó otra distinción hecha por el secretario de Estado en la cita realizada un día antes que asumiera su cargo: "Si este tren es para pasajeros, con carga, y por vía concesión, el tema es distinto. Y aquí el Ministro de Transportes no ha descartado que se vuelva a reflotar el tren a Santiago con pasajeros y carga, pero concesionado. Lo que ha señalado es que en este caso (del proyecto elaborado por la gestión del exPresidente Boric) no hay presupuesto para hacerlo con dinero fiscal".

Lo expresado por el parlamentario RN va en línea con lo señalado por el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, quien recordó que durante la segunda administración del exmandatario Sebastián Piñera se evaluaron alternativas de alta velocidad que no prosperaron debido a sus costos. "El tren rápido era por la ruta 68, era de 50 minutos y era atractivo para el santiaguino o para la gente de la región que pretendía trasladarse en un corto tiempo a Santiago", planteó.

Ante este nuevo escenario, Celis incluso hizo un llamado "a los chinos y a los españoles" para retomar su interés en la iniciativa, esta vez mediante el sistema de concesiones. Vale recordar que, en esa línea, Millones recordó que "habían dos alternativas que nosotros como Core en su minuto financiamos sus estudios de prefectibilidad y donde habían dos interesados, dos consorcios. Una variante era por la ruta 68 y la otra variante era por Melipilla, San Antonio, Casablanca y Valparaíso".

Consultado por Puranoticia.cl, el expresidente de EFE, Jorge Inostroza Sánchez, fue crítico respecto a los trazados más largos y defendió una opción más directa. "Me parece que el trazado por el viejo camino no es solución para Valparaíso, para el puerto, ni para la gente que viaja a Santiago. No es la solución", afirmó.

En ese sentido, profundizó su análisis diciendo que "ese trazado demora 90 minutos y más. Es un trazado que tiene 170 kilómetros, contra un trazado de 120 kilómetros. O sea, los tiempos de viaje son de 90 minutos contra 45 minutos. Ahora, la carga necesita velocidad también para ser más eficiente, igual que los pasajeros".

Asimismo, planteó la necesidad de diferenciar los proyectos actualmente en discusión, ya que "el trazado por el norte, que resuelve la conectividad de Limache, Llay Llay, Til Til, es un intersitio, un tren que sirve a ciudades, no es un tren rápido que resuelva necesidades de Valparaíso y Santiago. Y el Gobierno pasado insistió en el tema. El MOP estuvo cuatro años y no sacó nada adelante".

Finalmente, Inostroza coincidió con la postura del delegado Millones respecto a la mejor alternativa, afirmando que "la mejor opción es el trazado más directo, que es concesionable. A lo mejor las propuestas no eran muy buenas, pero uno cuando concesiona lo mejora. Entonces, en definitiva, creo que el delegado presidencial tiene razón: Santiago - Valparaíso se merece un tren rápido, a 45 minutos, que resuelva muy bien la llegada a Valparaíso, que es un detalle menor. Es decir, cómo llega y dónde llega a conectarse con el puerto. Ese tema me parece fundamental".

Por último, subrayó que el trazado paralelo a la Ruta 68 aparece como uno de los más factibles, aunque insistió en que "lo relevante es el tiempo de viaje. Para ser competitivos, si en auto tardas una hora y 15 minutos, en tren tienes que demorarte la mitad. De otra forma no es competitivo".

Como telón de fondo, la eventual reactivación de esta iniciativa vuelve a instalar el debate sobre cómo mejorar la conectividad entre la región de Valparaíso y la Metropolitana, especialmente en un contexto donde el financiamiento a través de las arcas fiscales aparece limitado y se abre espacio a fórmulas concesionadas. Así, la definición del trazado, el modelo de financiamiento y su competitividad en tiempos de viaje, asoman como factores clave para determinar si, esta vez, el anhelado tren rápido entre Valparaíso y Santiago logra finalmente salir sólo de la teoría y pase a la práctica.

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