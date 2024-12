Carlos Larraín apoya opción presidencial de Francisco Chahuán: "Tiene mucha energía y le interesa, que es una condición esencial"

Mientras un número importante de autoridades y militantes de Renovación Nacional (RN) comienzan a presionar a la dirigencia del partido para que proclame cuanto antes a la UDI Evelyn Matthei como su carta de cara a la Elección Presidencial de 2025, otro sector de la colectividad está solicitando llevar el tema con cautela y debatir respecto a la necesidad de presentar una candidatura propia a una Primaria de Chile Vamos.

Por un lado, los diputados del partido –incluidos los de Valparaíso, Camila Flores y Andrés Longton– han solicitado a la mesa directiva que proclamen a la ex Alcaldesa de Providencia lo antes posible, bajo el argumento de que "no hay otro liderazgo como el de ella". Sin embargo, sectores liderados por Cristián Monckeberg y el senador Rafael Prohens sostienen que el partido tiene que proclamar a uno que salga de sus filas.

Así es como ambos plantearon la posibilidad de que sea el senador por la región de Valparaíso y ex presidente nacional de RN, Francisco Chahuán, quien los represente en una eventual Primaria de la centro-derecha, considerando las credenciales que tiene a lo largo de su carrera política, pero también tomando en cuenta su presunta disposición.

CHAHUÁN, UNA CARTA DE LARRAÍN

Bajo este contexto, Puranoticia.cl tomó contacto con uno de los máximos dirigentes históricos de Renovación Nacional, el ex Senador de Los Ríos y ex presidente de la tienda, Carlos Larraín, quien no sólo abordó la importancia de llevar candidato propio a una eventual contienda presidencial, sino que también destacó que Francisco Chahuán es un buen nombre para representarlos en una Primaria de Chile Vamos.

"Francisco es un nombre del partido, pero con una base mucho más amplia que la meramente partidaria, tiene mucha energía y además le interesa, que es una condición esencial", comentó el abogado de profesión.

Además, dijo que tener carta presidencial "potencia a los candidatos al Parlamento y energiza al partido. Francisco Chahuán, por ejemplo, podría recuperar la región de Valparaíso, porque el resultado en la última elección de Gobernadores fue malísimo, y ahí Francisco tiene amplio campo para reivindicarse".

"Efectivamente, una Primaria bien conducida puede vitaminizar el proceso dentro de Renovación Nacional y hacia afuera, al mismo tiempo", añadió.

No obstante, aseguró que RN tiene otros nombres que podrían competir con Evelyn Matthei en Chile Vamos: "Está Juan Sutil o está el propio presidente de RN, Rodrigo Galilea que tiene cualidades y que puede mostrarlas mejor en una Primaria".

"Yo creo en la variedad y en la política no creo bueno servirnos un sólo plato en un trance como el que tenemos hoy día, tan arriesgado y con tantas cosas en juego", sumó quien además fuera Concejal y Alcalde de Las Condes.

CANDIDATO PROPIO

Pero más allá de los nombres que pudieran surgir desde Renovación Nacional para una eventual Primaria de Chile Vamos, el dirigente del partido enfatizó en conversación con Puranoticia.cl que el partido tiene una importancia tal a nivel político en Chile que debe llevar un candidato propio para competir con Evelyn Matthei.

"Renovación Nacional es el partido que obtuvo más votos en las pasadas elecciones, un 15% de la votación, lo cual con la fragmentación que existe es un factor importante", explicó, como primer punto de su análisis.

Luego, Larraín sostuvo que "es muy necesario que haya una discusión un poco más serena e inteligente sobre qué hacer con el futuro de Chile, y eso se puede conseguir a través una Primaria, si es que ésta se lleva a cabo seriamente".

Como tercer factor, indicó que "creo que eso vitaliza a los partidos políticos y, por ende, al sistema. Al haber varias opciones, hay más gente que se puede interesar en un proceso político, en vez de que fuera un solo candidato. Esas son mis razones".

De igual forma, expuso que "yo pienso efectivamente que no lo han ponderado a fondo y no comprenden que la experiencia de las Primarias ha sido buena, por lo tanto, desecharlo de entrada a mí me parece que es una equivocación".

¿SE REPITE LA HISTORIA?

Tal como recordara el senador Rafael Prohens a Puranoticia.cl respecto a lo ocurrido el año 2005 cuando RN proclamó a Sebastián Piñera como su carta presidencial, a pesar que todas las encuestas posicionaban a Joaquín Lavín como el favorito; Carlos Larraín entregó más antecedentes respecto a aquel movimiento político.

"Yo fui instrumental en la proclamación de Sebastián Piñera, junto a Sergio Diez y Roberto Ossandón. En ese momento, las encuestas indicaban que Joaquín Lavín estaba perdiendo terreno, efectivamente. Me parece que fue una decisión adecuada, porque si seguíamos con el monocandidato íbamos a perder la elección. Recuerdo muy bien ese episodio", comentó el presidente de RN entre el 2006 y el 2014.

Consultado acerca de si cree que se podría repetir la historia, esta vez con Evelyn Matthei haciendo el rol de Joaquín Lavín en aquellos años, Carlos Larraín señaló que la Alcaldesa de Providencia hasta el viernes recién pasado, "más bien ha subido en las encuestas recientemente, así que en ese sentido la situación no es igual".

"Pero también hay que decir que la falta de ideas que hay en el ambiente político, la anemia o estitiquez del debate político, sugiere que lo profundicemos, porque lo que hoy está pasando es que todos los días nos enteramos de algún episodio sentimental o carnal, y eso viene a ser el tema central del debate político, y eso le produce a cualquiera una depresión espantosa", complementó.

Lo concreto es que más allá de lo que planteen unos u otros, la decisión oficial del partido se tendrá que tomar en el Consejo General que se llevará a cabo el próximo 11 de enero, instancia donde serán los propios consejeros quienes tomarán una determinación respecto a si presentan candidato o proclaman a la UDI Evelyn Matthei.

PURANOTICIA