Desbordes tras dichos de exsenador Larraín sobre candidatura de Matthei: "Siempre ha tenido diferencias personales con Evelyn"

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió a las declaraciones del expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, quien afirmó que la exalcaldesa “no tendría el derecho adquirido” para ser candidata presidencial por Chile Vamos.

En Tolerancia Cero de CNN, Desbordes expresó que “nadie tiene el derecho adquirido, pero Evelyn Matthei tiene el apoyo abrumadoramente mayoritario de los dirigentes de base, de los presidentes regionales, de los miembros de la comisión política, de los diputados, de los alcaldes, de los concejales, de los cores de Renovación Nacional”.

“Yo vi a todos los candidatos a alcaldes de Renovación Nacional haciendo campaña con Evelyn Matthei. En una primaria, ¿a quién van a apoyar los candidatos al Congreso de RN si no es a Evelyn Matthei? Porque de verdad creemos que es la mejor figura, a mí me gusta Evelyn Matthei”, recalcó.



“A Carlos Larraín no le ha gustado nunca Evelyn Matthei, nunca en la vida, siempre ha tenido diferencias personales con Evelyn Matthei, acá mismo se despachó un par de frases muy duras. Tiene todo el derecho del mundo que no le guste, él tiene una definición tomada respecto a Evelyn Matthei desde hace 15 años”, enfatizó.

“Creo que Evelyn Matthei es lejos la mejor figura y por un lado hay personas que no la quieren y no la van a aceptar jamás, aunque marque 99% de las preferencias de voto. Y dentro de esas personas que no la van a aceptar jamás, está Carlos Larraín legítimamente, él tiene todo el derecho”, añadió.

Acerca de la posibilidad de realizar primarias con otros candidatos de oposición, Desbordes estimó esta opción como “un instrumento y no como un objetivo”, aunque dejó en claro que en dicho proceso no participarían todos los sectores de la derecha.

“Vemos, por ejemplo, legítimamente, a Rodolfo Carter, que es un tipo que ha hecho una extraordinaria pega como alcalde, que lo puse de ejemplo yo como alcalde en Santiago mil veces. Está Centro Democrático, que tiene también la posibilidad de tener su candidata o candidato y van a llegar a primera vuelta, y alguna otra figura de Socialcristianos, por ejemplo, porque ya sabemos que José Antonio (Kast) no va a ir a primaria con nosotros y yo creo que no le conviene a él y no nos conviene a nosotros”, recordó.

PURANOTICIA