Implementación de la Licencia Digital de Conducir también llegó a Rapa Nui

A toda la región de Valparaíso ha llegado la implementación de la Licencia Digital de Conducir, incluido el territorio insular, ya que desde el 1 de agosto el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), a través de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), lidera el proceso también en Rapa Nui.

El seremi Benigno Retamal destacó que "se han entregado desde el primer día, generando mayor seguridad y comodidad para los habitantes de Rapa Nui, porque con esta modalidad es mucho más difícil adulterar el documento o cometer otro tipo de acciones. La persona fiscalizadora, los Carabineros, van a tener acceso permanente a la información real a través del código QR. Además de física, vamos a tener la licencia en el celular, a través de una app, accediendo con Clave Única".

Por su parte, el director de Tránsito de la comuna, John Zasso, señaló que, si bien, partieron con pocas personas, hoy llevan alrededor de una decena de licencias digitales entregadas. “El proceso ha sido un poco lento porque estamos recién cambiándonos al nuevo sistema, pero de aquí a fin de mes será más expedito. Ha sido buena experiencia hasta el momento, así que estamos bien con la implementación”.

Jaime Tapia, usuario y habitante de Rapa Nui comentó que "venció mi licencia, por lo que concurrí sin saber que ya estaba esta implementación. Pensé que el trámite iba a ser largo, pero me asombré porque fue súper rápido. Ya tengo mi licencia digital y la licencia física, así que estoy muy contento con este paso. A nosotros los isleños, que no andamos nunca con la licencia física, nos va a ayudar mucho”.

El nuevo sistema comenzó su implementación en las regiones de Aysén y Tarapacá en enero, a las que se sumaron progresivamente las regiones desde los extremos sur y norte del país, hasta llegar el pasado 1 de agosto a Valparaíso. El trámite continúa realizándose en las direcciones de tránsito de cada municipio, y quienes vayan a obtenerla por primera vez, o les corresponda renovación del documento, obtendrán la licencia física con el nuevo formato y podrán acceder a su licencia digital, descargando la aplicación en dispositivos móviles iOS y Android.

Cabe destacar que las licencias actuales siguen siendo válidas hasta su fecha de vencimiento y que no hay necesidad de solicitar una actualización.

LICENCIA DIGITAL

La licencia digital ha sido implementada en países como India, Corea del Sur, Japón, algunos estados de EE.UU., Argentina, Brasil, Dinamarca y Francia. En otros como España, Reino Unido y Finlandia, están en proceso de implementación.

Los siniestros causados por conductores sin licencia o con licencias “mal habidas” son responsables, según estudios internacionales, de entre un 8 y 20% del total de muertes por año. Vale decir, 1 de cada 5 siniestros, eventualmente, ha tenido a un conductor que no ha portado su documentación.

Además, la digitalización sienta las bases para una potencial habilitación futura de una licencia por puntos, herramienta que a nivel internacional ha resultado exitosa en la reducción de siniestros viales con consecuencias fatales.

