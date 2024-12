Larraín dice que Matthei no tiene el "derecho adquirido" para ser la candidata de oposición en la elección presidencial

El expresidente de Renovación Nacional (RN), Carlos Larraín, recordó la derrota de Evelyn Matthei frente a Michelle Bachelet en la elección presidencial de 2013.

El militante histórico del partido aseguró que aún le "duele" esa derrota, pues en esa oportunidad el gremialismo impuso el nombre de la exalcaldesa de Providencia por sobre la carta de Renovación Nacional, Andrés Allamand.

“Tuvimos ya un ensayo el año 2013 y el resultado fue malo. 37% Evelyn Matthei, o sea, la derecha, versus 63% de doña Michelle Bachelet, que me pareció a mí que fue bastante contundente”, afirmó el político a La Tercera.

“Creo que hay que flexar un poco los músculos. Como un entrenamiento, así veo yo las primarias. No encuentro que sea una cosa que hay que despreciar de entrada, por lo demás la izquierda tampoco debiera hacerlo”, agregó.

Junto con ello recordó que previo a la elección de 2013 la derecha tuvo primarias en las que participaron 800 mil personas.

“Ganó Pablo Longueira por un 1% de los votos, con 20.000 votos. El segundo fue Andrés Allamand. Luego, cuando Pablo Longueira se retira, el gobierno de Sebastián Piñera se puso a hacer toda clase de maniobras para impedir que Andrés Allamand fuese el candidato, e impuso a la señora Matthei, aunque tenía un 70% de rechazo en todas las encuestas que se hacían en La Moneda”, acusó.

Larraín afirmó que ese episodio “es un clavo amuzado que tengo” y exigió el respeto de los procesos. “O las primarias las acatamos o no hagamos nada”, subrayó.

Lo de 2013 “me duele y me sigue doliendo porque perdimos la Presidencia de la República por paliza y perdimos las dos Cámaras. Y se perdieron los equilibrios. Los que permitían que gente seria llegara a los gabinetes y que se eliminaran las locuras”, sostuvo.

Larraín sostuvo sobre la candidata presidencial de la UDI, que “las cosas no son gratis y la historia política de las personas pesa”.

“Cuando uno analiza a las personas tiene que quedarse con el saldo final. Y ella efectivamente tiene una carrera política, ha sido alcaldesa, me parece que lo ha hecho bien. O sea, tiene también cualidades, esto no es puras cargas negativas. Y cuestión de picas guardadas. No, no, no”, aseguró.

No obstante, manifestó que su intención es que “ganemos la próxima vez” y para eso hay que considerar otros factores también, como por ejemplo, que Matthei “es hija de un integrante de la junta de gobierno militar, sumamente parecida a su papá físicamente”, indicó.

