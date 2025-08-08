Seis detenidos deja última «Ronda Impacto» de Carabineros en Villa Alemana: se cursaron 22 infracciones de tránsito

En un trabajo conjunto entre Carabineros de la 6ª Comisaría, la Policía de Investigaciones (PDI) y funcionarios municipales, este jueves se desarrolló una Ronda Impacto Ampliada para reforzar la seguridad y prevenir delitos en distintos sectores de la comuna, logrando la detención de seis personas por distintos delitos.

Se trató de un esfuerzo conjunto que se enmarca en una estrategia a nivel nacional que tuvo como resultado un detenido por desórdenes, tres por órdenes vigentes, un atentado contra la autoridad y una ocultación de identidad.

Además, se cursaron 22 infracciones de tránsito, y tres motocicletas fueron retiradas de circulación.

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, recordó que, si bien se trata de un operativo a nivel nacional, estas Rondas Impacto “también forman parte de una estrategia comunal para mejorar la seguridad en las calles de la ciudad. Seguimos semana a semana recorriendo nuestros barrios para que poco a poco los villalemaninos se sientan más seguros al caminar por las calles, al hacer sus compras, y al pasear con sus familias. Agradezco a Carabineros, a la Policía de Investigaciones y, por supuesto, a nuestros funcionarios municipales, que día a día trabajan por hacer de nuestra ciudad un mejor lugar para vivir”.

