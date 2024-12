Larraín defiende que RN lleve un candidato a primarias y afirma que proclamar a Matthei por las encuestas sería "un apresuramiento indebido"

El expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, afirmó que el partido debe hacer un “acto de presencia” en una primaria presidencial tras el buen desempeño en las elecciones municipales y regionales.

"Habiendo obtenido un 15% de los votos en la reciente elección de concejales, parece un poco raro que el partido más votado no lleve siquiera un precandidato a la presidencia. Los partidos políticos giran en torno a la posibilidad de elegir personas para los cargos importantes. Cómo va a ser posible que el partido que saca más votos en Chile y que en la región Metropolitana logró rodear el 45% de los votos, no va a tener un candidato en la primaria. Yo lo hallo chocante, sería una abdicación", sostuvo el exsenador en diálogo con The Clinic.

Respecto a proclamar prontamente a Evelyn Matthei como candidata presidencial, el exlegislador manifestó que "para mí, en función del buen resultado electoral y teniendo en cuenta que las primarias son muy útiles para despertar interés en la política, pienso que es lo natural tratar de ir a una primaria con un candidato propio de RN".

Agregó que "las primarias tienen la virtud de que como representan a distintas personas y distintos sectores “mentales”, atraen votantes. Y uno de los dramas que tiene la política chilena hoy es el desinterés por la política. Las primarias pueden, al contrario, generar una dinámica que haga que la política sea más interesante para un mayor número de personas".

Consultado sobre dirigentes de RN dispuestos a competir, Larraín indicó que "yo no he hablado con nadie en particular este asunto. Solo me pronuncié el día en que fui a saludar a Francisco Orrego, luego de que obtuviera 2 millones 60 mil votos viniendo de la vereda nomás, frente a un candidato como Claudio Orrego que se ha presentado en todas las elecciones habidas y por haber. Y es que la performance de Francisco Orrego fue notable, lo dije a la salida del comando ese día domingo, y eso es todo, fue una cosa muy espontánea".

"Sacó arriba de 2 millones de votos, cómo ignorarlo. Si existen las primarias, que Francisco Orrego participe en una primaria a mí me parece de cajón. Que me digan que no puede ser porque es confrontacional… la confrontación está en todas partes", complementó.

Respecto a otros nombres, el excongresista dijo que "yo sé que a Francisco Chahuán le interesa ser precandidato y quizás el propio Rodrigo Galilea, que es el presidente del partido. Pienso yo que RN tiene que hacer un acto de presencia, explicándose qué es lo que Renovación Nacional representa en la política chilena. Las primarias pueden ser una muy buena manera de salir del silencio que imponen las candidaturas independientes, que no se saben a quién representan y que pueden ser un club de rayuela".

"Me parece que una primaria es una gran oportunidad para que un partido respetable como es RN, ponga sus cartas sobre la mesa y explique qué idea tiene para el presente y futuro del país", añadió.

Sobre si se apresuaron quienes buscan proclamar prontamente a Evelyn Matthei como candidata presidencial debido a los buenos números en las encuestas, el expresidente de RN mencionó que "yo soy muy escéptico de las encuestas, que son sumamente parecidas a una montaña rusa. De repente hay presidentes de la República que marcan 28 puntos de aprobación y terminan saliendo del gobierno con un 45% de aprobación. Eso significaría un apresuramiento indebido".

El exlegislador descartó tener reticencias con el liderazgo de la alcaldesa de Providencia. "Yo lo que quiero es afirmar el liderazgo de Renovación Nacional. No estoy dirigiendo un torpedo contra nadie".

