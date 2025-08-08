Estas son las actividades que ha preparado Valparaíso para el “Mes de la Niñez”

Una completa parrilla programática para celebrar el mes de la niñez es lo que ofrecerá este fin de semana la Municipalidad de Valparaíso en el Mercado Puerto.

Las actividades comienzan este sábado 9 de agosto de 11:00 a 13:00 horas donde habrá juegos participativos y Ferias Porteñas. A las 14:30 horas se realizará el Cuentacuentos “Deliria y Destella”; a las 17:30 horas el Circo Teatro y a las 18:30 horas una obra de teatro.

Para el día domingo 10, de 11:00 a 13:00 horas habrá juegos participativos y Ferias Porteñas, mientras que a las 12:00 horas se desarrollará una intervención interactiva “Teatro Arrebol”. También a las 12:00 habrá un Taller Patrimonial y de 13:00 a 14:30 horas actividades deportivas.

Luego, a las 14:30 se desarrollará el Cuentacuentos “Deliria y Destella”. De 15:00 a 17:00 horas actividades deportivas. A las 17:30 “Circo Teatro” y a las 18:30 horas una obra de teatro.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto invitó a la comunidad porteña a participar de todas las actividades de este fin de semana.

“Los niños y niñas de Valparaíso son protagonistas del desarrollo y crecimiento de nuestra ciudad. El mes de la niñez es una fecha muy importante donde celebramos y disponemos de espacios de encuentro para que las familias porteñas puedan disfrutar de diversas actividades hechas especialmente para las niñeces de nuestra comuna”.

Cabe destacar el día domingo se realizarán talleres patrimoniales a cargo del Departamento de Gestión Patrimonial y Escuela de Oficios Patrimoniales.

Se trata del taller “Exploradores del Metal”, impartido por Mahite Mella, para niñeces de 4 a 8 años de edad. El objetivo es estimular en niños y niñas el vínculo afectivo y cognitivo con el patrimonio cultural y material, a través de actividades sensoriales y lúdicas que les permitan explorar y reconocer las propiedades físicas de los metales, como el peso, la temperatura, la textura, el sonido y el color, comprendiendo su conservación y transformación a lo largo del tiempo.

También, se realizará el taller "Aventura patrimonial: Aprendiendo a cuidar nuestro legado", impartido por Sara Paz Chávez Figueroa, para niñeces de 5 y 10 años. El objetivo es que, a través del juego y experiencias significativas, comprendan qué es el patrimonio cultural y natural, reconociendo su valor en la identidad de las comunidades, y desarrollen actitudes de respeto, cuidado y protección hacia él.

