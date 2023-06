Valparaíso y Viña del Mar comenzaron a cursar multas por el fracaso del show de Año Nuevo

Un fuerte remezón significó para Valparaíso y Viña del Mar la decisión de suspender el tradicional show de fuegos artificiales con el que ambas comunas darían la bienvenida al Año Nuevo 2023 en el Mar; esto –y tal como Puranoticia.cl lo informó oportunamente desde mediados de diciembre– debido a que la pirotecnia de la unión temporal de empresas, Piromax FX SpA y Pirotecnia SpA, se encontraba vencida.

Y es que la primera información revelada por este medio daba cuenta que el cargamento que contenía la pirotecnia no contaba con la debida autorización de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN). Esto dio paso a largos días de incertidumbre respecto a si habría show o no. Es así como se autorizó a testear el material, cuyos resultados arrojaron –dos días antes– que no estaba en condiciones de ser usados.

De esta manera, el jueves 29 de diciembre se comunicó oficialmente que el show de fuegos artificiales de Año Nuevo en el Mar no se realizaría ni en la Ciudad Puerto ni en la Ciudad Jardín, dejando de brazos cruzados a cerca de 1 millón de personas que suelen darse cita en el borde costero de ambas comunas para ver el show. De paso, cifras de la Cámara Regional del Comercio y la Producción (CRCP) de Valparaíso estimaron que la zona dejaría de percibir unos 70 millones de dólares.

Ante toda esta controversia, las administraciones municipales de Jorge Sharp, en Valparaíso; y de Macarena Ripamonti, en Viña del Mar, decidieron hacer efectivas las multas contempladas en los contratos firmados con Piromax FX SpA y Pirotecnia SpA. Esto, a pesar de la información entregada por el concejal René Lues (DC) a principios de mayo respecto a que la garantía para resguardar los intereses y recursos municipales "nunca fue cobrada" y que su vigencia expiró el 31 de marzo pasado.

$77 MILLONES EN VALPARAÍSO

El pasado 30 de mayo, el Municipio de Valparaíso emitió el Decreto Nº 2027, el cual indica que debido a que el contrato «Suministro, provisión de material pirotécnico y ejecución, espectáculo de fuegos de artificio Año Nuevo en el Mar, periodo 2022, 2023 y 2024» no se ejecutó, se entregó un informe al contratista el 9 de marzo informándoles la aplicación de las respectivas multas por el incumplimiento cometido.

En concreto, se trata de multas, equivalentes al 20% del valor total del contrato con la unión temporal de ambas empresas, correspondientes a $77 millones ($77.128.789).

El director de Asesoría Jurídica del Municipio, Nicolás Guzmán, explicó que se "aplicó al contratista UTP (unión temporal) Piromax FX SpA y Pirotecnia SpA, una multa de 77 millones 128 mil 783 pesos, correspondientes al 20% del monto total contratado por aplicación del tope máximo de multas por incumplimientos graves en el contrato de suministro, provisión de material pirotécnico y ejecución de espectáculo de fuegos artificio año nuevo en el mar para el periodo 2022, 2023 y 2024".

El funcionario municipal de la administración Sharp continuó explicando que las multas aplicadas a las dos compañías pirotécnicas se sustentan en las "fallas en el espectáculo", agregando que "ahí da cuenta de la absoluta no realización del mismo y dicha falla asciende al 100% de la prestación comprometida por el contrato".

Además, explicó que se fundamentan también en la "gravísima falta en que se ha incurrido por parte del contratista, consistente en la inejecución total del proyecto ideal de prestación debida de un contrato de la envergadura y vital importancia para la ciudad, como es este contrato".

De igual forma, Guzmán precisó que también se consideró la causal consistente en el "incumplimiento de las instrucciones formalmente impartidas por la unidad técnica hacia el contratista. Todos estos incumplimientos tienen el carácter de grave y hacen posible la aplicación del tope total de las multas indicadas".

MULTAS Y GARANTÍAS EN VIÑA

La administración Ripamonti también inició acciones para resarcir los daños causados por la suspensión del espectáculo debido a que los fuegos artificiales de Piromax FX SpA y Pirotecnia SpA estaban vencidos.

A través del Decreto Nº 930, en enero de 2023 el Municipio de Viña del Mar declaró el incumplimiento grave de las obligaciones del contrato por parte de la unión temporal de empresas, ordenando de esta manera el inicio del cobro de multas y garantía de fiel cumplimiento.

En un escueto comunicado entregado por la oficina de prensa de la Ciudad Jardín, se indicó que "existe un proceso de aplicación de multas a la empresa que infringió fuertemente el contrato estipulado; esto, a cargo de la unidad técnica".

Cabe hacer presente que el incumplimiento del contrato del show pirotécnico de Año Nuevo en el Mar derivó en sendas querellas presentadas por los municipios de Valparaíso y Viña del Mar, acusando estafa y otros delitos, los cuales están siendo investigados por el Ministerio Público, lo que se suma a las multas cursadas.

Desde la casa edilicia indicaron que "hemos tomado diversas acciones judiciales. Respecto de la querella, nos encontramos esperando la citación de la Fiscalía para que la justicia gestione todas las acciones probatorias que fueron solicitadas y que esperamos den certezas sobre las responsabilidades que la empresa tiene".

Por último, la Fiscalía de la Ciudad Jardín informó que "se decretó una orden de investigar a la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim), de la Policía de Investigaciones (PDI), para realizar las pericias necesarias que permitieran esclarecer los hechos denunciados".

