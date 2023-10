Presupuesto 2024 para Valparaíso, la piedra en el zapato que tensa aún más la relación entre el gobernador Rodrigo Mundaca y La Moneda

Nuevamente enfrentado con La Moneda se encuentra el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Y es que la serie de desencuentros que ha tenido con el Ejecutivo tiene un nuevo episodio, luego que este martes 3 de octubre, la máxima autoridad convocara a los 38 alcaldes de la región (de los cuales llegaron 28) para manifestar su rechazo a la propuesta de Presupuesto 2024 para la Quinta Región.

Durante el 2023, el Gobierno Regional de Valparaíso contó con un Presupuesto de $95 mil millones, el cual se mantendría para el próximo año, aunque con la diferencia que ahora ingresarán $6 mil millones por concepto royalty, totalizando así una cifra de $101 mil millones. No obstante, tanto los consejeros regionales (cores) como el propio Mundaca esperaban contar con cerca de $135 mil millones para el próximo año.

Es por este motivo que la propuesta anunciada en cadena nacional por el Presidente de la República, Gabriel Boric, cayó como un balde de agua fría tanto en el Gobernador como en los Cores y también en los alcaldes de las 38 comunas de la región, 28 de los cuales se dieron cita en la Ciudad Puerto para analizar en conjunto los pasos a seguir en pos de revertir esta decisión que ahora deberá ser discutida en el Congreso.

Bajo este contexto, se anunció una marcha por las calles de Santiago, con destino al Palacio de Gobierno, para manifestar su rechazo al Presupuesto 2024 para la Quinta Región: "Vamos a marchar a La Moneda la próxima semana y vamos a ir en conjunto con alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, y organizaciones sociales. Y lo voy a decir como lo he dicho en otras ocasiones: nos escuchan a la buena o nos escuchan a la mala", señaló el gobernador Rodrigo Mundaca.

PRESUPUESTO "MEZQUINO"

Además, la principal autoridad regional sostuvo que "la descentralización no puede ser castigada por las malas prácticas de otros. La descentralización no puede ser castigada, a propósito de en un organismo centralizado que cometió irregularidades cuando se le traspasaron recursos a una fundación. Cuando digo que la descentralización no puede ser castigada, estamos hablando de un presupuesto mezquino, que va a afectar directamente al empleo de la región de Valparaíso".

Estas duras palabras fueron analizadas luego por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien explicó cómo el Gobierno define los presupuestos regionales: "El presupuesto de los gobiernos regionales no se fijó discrecionalmente. Esto no es un tema ni de generosidad ni de mezquindad, sino que la distribución de los recursos entre los gobiernos regionales está actualmente definido por ciertas fórmulas", comenzó.

El jefe de la billetera fiscal continuó su explicación frente a la molestia de Valparaíso diciendo que "lo que reflejan las diferencias que puede haber entre regiones tiene que ver con la actualización de los parámetros del Fondo de Desarrollo Regional (FNDR), así como en algunas regiones hay algunos fondos especiales que las benefician, todo lo cual se aplica de manera más o menos automática".

MUNDACA VS EL GOBIERNO

Varios han sido los desencuentros que ha tenido el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, con el Gobierno y/o sus autoridades. Una de las primeras se registró a raíz de la contaminación en Quintero y Puchuncaví. Tras un nuevo episodio, en junio de 2022, la autoridad regional emplazó al Gobierno a terminar con las zonas de sacrificio, señalando que "no puede ocurrir que se sigan perjudicando a los mismos de siempre".

En junio de este año, y a raíz de la grave crisis sanitaria que enfrentaba el país en la previa al inicio del invierno, el gobernador Mundaca criticó fuertemente a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, a quien incluso fue a visitar a Santiago para "presentarle nuestra molestia con respecto a la conducta que ha tenido el Ministerio de Salud en materia de atención primaria en la región y, a propósito de lo que está ocurriendo con el virus sincicial que golpea la vida de los niños".

Luego, en julio de 2023, la autoridad regional volvió a la carga contra el Gobierno. Esta vez, en específico, apuntó a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, producto de los fondos Pro-Empleo para la V Región: "Me gustaría que existiera un compromiso invariable con los trabajadores de la región, y eso no ha ocurrido. Hasta el día de hoy, yo no conozco a la Ministra del Trabajo, por ejemplo. Me parece que es una falta de respeto cuando el Ministerio del Trabajo manda a funcionarios que no tienen capacidad de decidir nada y tienen un nivel de ambigüedad cuando señalan que no pueden responder si van a comprometer o no recursos para 2024".

Sin embargo, una de las principales luchas que ha encabezado el Gobernador de Valparaíso con La Moneda ha sido la emprendida contra la figura de la Delegada Presidencial Regional y las atribuciones que tienen ambas autoridades. En ese sentido, una de las derrotas políticas más duras que ha tenido Mundaca en su gestión se la propinó la propia Sofía González, cuando en agosto de este año ordenó desalojar con Carabineros la toma que iniciaron pescadores a los terrenos donde se construye una planta desalinizadora en la costa de Puchuncaví.

Otro revés sufrido por Mundaca dice relación con una decisión adoptada por Contraloría, que lo despojó de la presidencia de la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso. Al respecto, el Gobernador señaló que "me parece una verdadera inconsistencia que se me niegue la posibilidad de presidir la Comisión de Evaluación Ambiental en la región de Valparaíso y que ésta siga en manos de una autoridad designada por el Gobierno central, como es la Delegada Presidencial Regional".

Con todos estos antecedentes a la vista, las duras palabras emitidas por el gobernador Rodrigo Mundaca a raíz del Presupuesto 2024 dan cuenta que la tensa relación que tiene con el Ejecutivo no está pasando por sus mejores momentos y, al parecer, tampoco lo hará, puesto que durante la próxima semana viajará tanto él como otras autoridades comunales y regionales a expresar su descontento directamente a La Moneda.

